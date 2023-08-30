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Роскошный кроссовер Toyota Century: официальное фото

30.08.2023 88 0 0

Мировую премьеру нового SUV проведут уже на следующей неделе. Скорее всего, модель будет глобальной.

Среди японских профильных медиа уже давно ходят слухи о том, что Toyota присвоит имя Century, под которым сейчас выпускают представительский седан, большому и роскошному кроссоверу. А в июне нынешнего года компания частично подтвердила эту информацию: в рамках презентации минивэнов Alphard и Vellfire нового поколения был засвечен силуэт грядущего SUV, причем сразу же после того, как продемонстрировали слайд с актуальной четырехдверкой Toyota Century. Теперь же опубликован первый полноценный тизер кроссовера и объявлена дата мирового дебюта: новинку представят 6 сентября.

Отметим, название машины в сообщении марки не упоминается, и все же японские СМИ уверены, что это будет именно Century SUV. Причем в отличие от одноименного седана, который продают исключительно на родине компании, кроссовер, вероятно, станет глобальным. К слову, аналогичным образом Тойота поступила с Crown, превратив свежую модель в отдельное «мировое» семейство.

На тизере мы видим боковину и часть кормы. Из особенностей дизайна – обильная, но не вычурная хромированная отделка, раздвоенные задние фонари. Рука в белой перчатке намекает на статус владельца кроссовера: у него будет личный водитель. То есть, главный пассажир будет сидеть на втором ряду, и именно ему уделят особое внимание.

Слайд с июньской презентации минивэнов Toyota Alphard и Vellfire. Фото: Response

О начинке производитель еще не рассказал. По неофициальным данным, в основу кроссовера Toyota Century легла платформа GA-K, на которой также базируются Toyota Grand Highlander и Lexus TX. Разумеется, грядущий флагман так или иначе электрифицируют.

Японцы прочат новому Century SUV стартовый ценник где-то в 100 000 – 130 000 долларов. Для сравнения, Toyota Land Cruiser 300 на домашнем рынке стоит от 35 000 долларов, Lexus LX – от 85 000 долларов. Ну а заднеприводный Century-седан сегодня обойдется минимум в 137 000 долларов.

Актуальный седан Toyota Century. Считается, что четырехдверка останется в гамме марки
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Актуальный седан Toyota Century. Считается, что четырехдверка останется в гамме марки
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Актуальный седан Toyota Century. Считается, что четырехдверка останется в гамме марки
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Актуальный седан Toyota Century. Считается, что четырехдверка останется в гамме марки
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Актуальный седан Toyota Century. Считается, что четырехдверка останется в гамме марки
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Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, как может выглядеть роскошный кроссовер Toyota Century.

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