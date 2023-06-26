На прошлой неделе японская компания впервые засветила свою будущую новинку – роскошный кроссовер Century. Пользуясь имеющимся изображением, мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Сегодня имя Century носит только представительский седан Toyota, который появился в 1967 году, а назван он был в честь 100-летнего годовщиной со дня рождения основателя Toyota Сакити Тоёда. За более чем 50-летнюю историю модель была выпущена лишь в трёх поколениях, последнее из которых было представлено в 2018 году. Теперь же ожидается расширение гаммы за счёт роскошного кроссовера, который, в отличие от седана, может стать глобальной моделью.

Рендер Toyota Century SUV

Пока у нас в распоряжении лишь затемнённое изображение вида сбоку, однако некоторые черты новинки уже можно разглядеть. Кузов будет сделан в классическом стиле, перекликающимся с седаном Century. Кроссовер получит похожие серебристые накладки в нижней части бамперов (вероятно, и на порогах) и круглые колёсные арки. Передняя часть практически не видна, однако можем предположить, что здесь появится крупная хромированная решётка радиатора и фары простой формы. Century SUV получит длинную колёсную базу, на что намекает очень широкая задняя дверь. Задние стойки сделаны массивными, вызывая ассоциации с другим роскошным кроссовером – Rolls-Royce Cullinan. Фонари пока также не видны, на рендере изображён вариант с задней оптикой в стиле седана.

Рендер Toyota Century SUV

По предварительной информации, новый Century SUV будет построен на платформе GA-K, которую уже используют представленные недавно большие кроссоверы Toyota Grand Highlander и Lexus TX. О моторах пока ничего не известно, седан Century же оснащается гибридной установкой Toyota Hybrid System II, в которую входят бензиновый мотор V8 5.0 (2UR-FSE) мощностью 381 л.с. (510 Нм), 224-сильный электродвигатель (300 Нм), электромеханический вариатор и никель-металлгидридный тяговый аккумулятор. Совокупная отдача системы – 431 л.с., привод исключительно задний.

Седан Toyota Century третьего поколения 1 / 3 Седан Toyota Century третьего поколения 2 / 3 Седан Toyota Century третьего поколения 3 / 3

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Между тем, несколько дней назад были официально представлены минивэны Alphard и Vellfire нового поколения.