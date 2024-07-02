Роскошный седан Stelato S9 от BAIC и Huawei: рассекречен интерьер

Крупная и дорогая модель будет доступна с четырехместным салоном. В Китае продажи стартуют уже в этом году.

На сертификационных снимках первенец марки Stelato – электрический седан S9 – раскрылся еще в марте. Публичный показ провели месяц спустя в рамках Пекинского мотор-шоу. Однако фото интерьера Минпром КНР не публиковал, а на выставке продемонстрировали машину с тонированными стеклами и запертыми дверями. И вот, наконец, появились фирменные изображения салона новинки. Напомним, бренд Stelato – это совместный проект IT-гиганта Huawei и компании BAIC (если точнее, ее подразделения BluePark, оно же New Energy), марка создана для дорогой «зелени».

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Интерьер Stelato S9 оформлен в актуальном для многих современных «китайцев» стиле. Тут отдельные экраны приборки и мультимедийной системы и двухэтажный центральный тоннель, на котором расположены сразу две площадки для беспроводной зарядки. В правую стойку лобового стекла встроена камера – то есть в списке оборудования значатся системы распознавания лиц и мониторинга состояния водителя. Для новинки предусмотрены камеры вместо привычных наружных зеркал, так что по бокам передней панели встроены дополнительные экраны. Разумеется, вся электроника от Huawei.



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Галерка же сразу сигнализирует о «престиже» S9: сзади смогут разместиться два VIP-пассажира, между креслами установлен массивный подлокотник с крупным планшетом, на который выведено управление всеми доступными функциями. Сами сиденья – с выдвижными подставками для ног, вентиляцией и массажером. Над головами задних седоков – собственный люк. В отделке интерьера использованы дорогие материалы.



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Что же касается дизайна экстерьера, то внешне Stelato S9 похож на другой проект Huawei – седан Luxeed S7, который разработан вместе с компанией Chery. При этом «девятка» крупнее, ее длина равна 5160 мм, ширина – 1987 мм, высота – 1486 мм, колесная база – 3050 мм. Для сравнения, длина Luxeed S7 составляет 4971 мм, расстояние между осями – 2950 мм.



Известно, что Stelato S9 предложат в двух модификациях. Базовая будет иметь один 309-сильный электромотор на задней оси. Совокупная отдача двухмоторного полноприводного седана – 524 л.с. Двигатели – от Huawei же, батареи – от компании CATL. Однако емкость аккумуляторов до сих пор не раскрыта.



В Китае заказы на Stelato S9 начнут принимать уже в августе. Предполагается, что электроседан обойдется где-то в 450 000 – 550 000 юаней (около 5,3 млн – 6,5 млн рублей по текущему курсу). Новинку планируют поставлять и на внешние рынки.