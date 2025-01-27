Российским автомобилистам предложили заправляться с выгодой

Заправить полный бак да еще и с ощутимой выгодой – такое предложение может поднять настроение любому автомобилисту. До конца зимы порадовать себя смогут клиенты сетей АЗС «Газпромнефть» и «ОПТИ»: при заправке от 25 литров бензина или дизельного топлива с применением карты лояльности «Нам по пути» они будут получать по 3 акционных бонуса в дополнение к базовым. А при добавлении в чек еще и кофе – целых 5 акционных бонусов.* Акция действует до 28 февраля 2025 года.

«Нам по пути» – одна из самых популярных программ лояльности среди российских автомобилистов. Больше 13,5 млн ее участников регулярно получают бонусы за покупки на АЗС – будь то топливо, кофе или моторное масло.

Количество начисляемых базовых бонусов зависит от статуса карты: при серебряном ее владельцы получают по 1 бонусу за заправленный литр, при золотом – по 1,5, а при платиновом – по 2. Если же суммировать их с акционными, получится от 4 до 7 бонусов за каждый литр. Накопленные бонусы можно списать при покупке топлива, а также товаров кафе или магазинов на АЗС сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ». Каждый бонус равен 1 рублю.

Чтобы присоединиться к программе лояльности, надо приобрести пластиковую карту «Нам по пути» на заправке или выпустить бесплатную виртуальную карту лояльности в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть». В нем же удобно управлять своим бонусным счетом, оплачивать топливо и кофе на станциях сети «Газпромнефть», пользоваться другими цифровыми сервисами – и, конечно, узнавать о новых выгодных акциях. Приложение доступно в Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store. Также бонусный баланс можно отслеживать в личном кабинете на сайте gpnbonus.ru.

* Акция действует на АЗС сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ» (есть исключения) с 27.01.2025 по 28.02.2025. Срок действия акционных бонусов – 20 дней, они начисляются на первые 50 л в чеке на АБ/СУГ или на 100 л ДТ. КПГ не участвует. Оплата без использования бонусов «Нам по пути» и топливных карт. «Подели» нельзя оплатить кофе. Организаторы: ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», ООО «Газпромнефть-Центр». Полные правила акции.

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