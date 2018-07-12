Японская марка объявила о старте отзывной кампании в РФ для двух моделей.

Под отзыв попали 271 минивэн Toyota Alphard и четыре кроссовера Toyota Highlander. В сервисной акции участвуют автомобили, произведенные в период с октября 2017-го по февраль 2018 года, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Минивэны отзывают из-за того, что существует вероятность падения напряжения при запуске двигателя во время работы системы Start/Stop. Кроссоверы Highlander отправят на сервис из-за дефекта вакуумного насоса: один из компонентов мог быть некорректно изготовлен, что грозит прекращением усилия при торможении, включением сигнальных ламп и появлением предупреждающего сообщения на «приборке».

Дилеры предупредят владельцев участвующих в акции машин о необходимости предоставить авто в ближайший сервисный центр. У Alphard перепрограммируют электронный блок управления электрическим стояночным тормозом, а у Highlander вакуумный насос заменят на новый. Все работы проведут бесплатно.

Также владельцы «тойот» могут сами, не дожидаясь звонка от дилера, проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв: для этого нужно сверить VIN-код с перечнем, который опубликован на сайте Росстандарта.

Напомним, это уже не первый отзыв Toyota в России в этом году. Так, в мае был дан старт сервисной кампании для пикапов Hilux и опять же вэнов Alphard. Причина – в микросхемах датчиков давления/ускорения может отслаиваться изоляционный слой, вследствие чего электрическая цепь размыкается, на «приборке» загорается лампа SRS, а боковые подушки и шторки безопасности могут не раскрыться в нужный момент.