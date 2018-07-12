По данным ведомства, в первом полугодии автомобилисты страны получили около 55,2 млн. постановлений о наложении штрафа. При этом за полный 2017-ый сотрудники ГИБДД всего выписали 108,7 млн., а за 2016 год – 87,1 млн. штрафов. На вторую половину года выпадают дачные и отпускные месяцы (июль, август и сентябрь), так что вряд ли число штрафов будет меньшим в текущем полугодии. А значит, по итогам 2018-го их количество вырастет как минимум до 110 миллионов (скорее всего показатель будет больше).

Дело не в том, что российские водители стали чаще игнорировать правила дорожного движения, скорее всего на прирост числа штрафов влияет увеличение количества комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Новые камеры появляются как в столицах, так и в регионах РФ: средства на их закупку из бюджетов выделяются исправно.

Новости / Авто и общество Срок уплаты штрафов ГИБДД со скидкой увеличат, но не для всех Возможность оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой у россиян появилась в начале 2016 года. То есть норма действует уже более двух лет, однако теперь выяснилось, что срок – 20 дней с...

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Напомним, количество камер в стране продолжит расти. Такую меру предложили в ГИБДД для реализации стратегии по уменьшению смертности на российских дорогах. Согласно стратегии, к 2024 году показатель должен снизиться до четырёх погибших в ДТП на 100 000 населения; а к 2030-му уровень смертности должен стать нулевым. При этом в январе 2018 года средний по стране показатель составлял 13,8.

Напомним, с 1 января 2016 года нарушители ПДД могут оплачивать некоторые штрафы с 50-процентной скидкой: в случае, если платеж будет совершён в течение 20 дней с момента выхода постановления. Под условия «акции от ГИБДД» не подходят серьёзные нарушения вроде вождения в нетрезвом виде и повторного выезда на «встречку», полный список исключений «Колёса» публиковали ранее.

По данным ГИБДД, из 55,2 млн. штрафов, выписанных в первой половине 2018 года, 54,1 млн. подходили под льготные условия. Из них по факту были оплачены со скидкой 31,9 млн. То есть на их долю пришлось 59%. Остальные штрафы водители либо уплатили полностью, либо не погасили в установленный срок (70 дней). Этот результат превышает показатель 2016 года (доля уплаченных со скидкой тогда составила 48,3%), однако он меньше показателя 2017-го (61,7%).

Согласно статистике ведомства, из 55,2 млн. штрафов всего уплачено было 36,8 млн. А значит, ровно треть (33,3%) штрафов водители вовремя не оплатили. Этот показатель ощутимо больше по сравнению с предыдущими годами: так, в 2016 году на долю просроченных штрафов пришлось 29,6%, в 2017-ом – всего 22% (меньше четверти).

Ранее мы сообщали о том, что в 2017 году судебные приставы взыскали с неплательщиков штрафов ГИБДД примерно половину задолженности. В прошлом году ФССП разбиралась с 34 млн. постановлений по нарушениям ПДД, общая сумма долга по которым составила 28 млрд. руб. (взыскано 14,4 млрд. руб.).