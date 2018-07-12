По данным ведомства, в первом полугодии автомобилисты страны получили около 55,2 млн. постановлений о наложении штрафа. При этом за полный 2017-ый сотрудники ГИБДД всего выписали 108,7 млн., а за 2016 год – 87,1 млн. штрафов. На вторую половину года выпадают дачные и отпускные месяцы (июль, август и сентябрь), так что вряд ли число штрафов будет меньшим в текущем полугодии. А значит, по итогам 2018-го их количество вырастет как минимум до 110 миллионов (скорее всего показатель будет больше).
Дело не в том, что российские водители стали чаще игнорировать правила дорожного движения, скорее всего на прирост числа штрафов влияет увеличение количества комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Новые камеры появляются как в столицах, так и в регионах РФ: средства на их закупку из бюджетов выделяются исправно.
Срок уплаты штрафов ГИБДД со скидкой увеличат, но не для всех
Возможность оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой у россиян появилась в начале 2016 года. То есть норма действует уже более двух лет, однако теперь выяснилось, что срок – 20 дней с...
Напомним, количество камер в стране продолжит расти. Такую меру предложили в ГИБДД для реализации стратегии по уменьшению смертности на российских дорогах. Согласно стратегии, к 2024 году показатель должен снизиться до четырёх погибших в ДТП на 100 000 населения; а к 2030-му уровень смертности должен стать нулевым. При этом в январе 2018 года средний по стране показатель составлял 13,8.
Напомним, с 1 января 2016 года нарушители ПДД могут оплачивать некоторые штрафы с 50-процентной скидкой: в случае, если платеж будет совершён в течение 20 дней с момента выхода постановления. Под условия «акции от ГИБДД» не подходят серьёзные нарушения вроде вождения в нетрезвом виде и повторного выезда на «встречку», полный список исключений «Колёса» публиковали ранее.
По данным ГИБДД, из 55,2 млн. штрафов, выписанных в первой половине 2018 года, 54,1 млн. подходили под льготные условия. Из них по факту были оплачены со скидкой 31,9 млн. То есть на их долю пришлось 59%. Остальные штрафы водители либо уплатили полностью, либо не погасили в установленный срок (70 дней). Этот результат превышает показатель 2016 года (доля уплаченных со скидкой тогда составила 48,3%), однако он меньше показателя 2017-го (61,7%).
Согласно статистике ведомства, из 55,2 млн. штрафов всего уплачено было 36,8 млн. А значит, ровно треть (33,3%) штрафов водители вовремя не оплатили. Этот показатель ощутимо больше по сравнению с предыдущими годами: так, в 2016 году на долю просроченных штрафов пришлось 29,6%, в 2017-ом – всего 22% (меньше четверти).
Ранее мы сообщали о том, что в 2017 году судебные приставы взыскали с неплательщиков штрафов ГИБДД примерно половину задолженности. В прошлом году ФССП разбиралась с 34 млн. постановлений по нарушениям ПДД, общая сумма долга по которым составила 28 млрд. руб. (взыскано 14,4 млрд. руб.).
Обзор лучшего видеорегистратора до 10 000 руб по версии эксперта А. Шуба
Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч
Пять причин любить и ненавидеть Chevrolet Niva