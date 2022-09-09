Российский обновлённый Chery Tiggo 4 Pro отличился салоном

Китайская марка продолжает подогревать интерес к рестайлинговому компактному паркетнику, старт продаж которого намечен в РФ на эту осень.

Внешность предназначенного для российского рынка посвежевшего кросса Chery Tiggo 4 раскрыли в августе, тогда же рассказали о технике. А теперь местный офис марки показал интерьер нашей модели, вдобавок появились подробности об оснащении. Напомним, после рестайлинга паркетник обрел в РФ приставку Pro. Ну и добавим, что к нам везут модель после второй модернизации, то есть образца 2020 года, в Китае же кроссовер недавно еще раз доработали (на родине SUV зовется Tiggo 5x).

Chery Tiggo 4 Pro для России 1 / 5 Chery Tiggo 4 Pro для России 2 / 5 Chery Tiggo 4 Pro для России 3 / 5 Chery Tiggo 4 Pro для России 4 / 5 Chery Tiggo 4 Pro для России 5 / 5

Внешне наш Tiggo 4 Pro в целом повторил аналогичный кросс для КНР (в частности, появились новые радиаторная решетка, передний бампер и сдвоенные светодиодные полоски ходовых огней), а вот внутри у российской версии оказались свои особенности. Так, Pro-версия имеет полностью сенсорный блок управления «климатом», тогда как в Китае у паркетника на нем расположена пара шайб. Кроме того, у российского SUV стандартное рулевое колесо, а не усеченное. Ну а если сравнивать с дореформенным Tiggo 4, то рестайлинг также принес паркетнику новую переднюю панель, экран мультимедийной системы стал больше (10,25 дюйма, был 9-дюймовый), плюс он теперь «парит». Еще переделали центральный тоннель, наконец, кроссоверу достался новый джойстик коробки.

Chery Tiggo 4 Pro для России 1 / 5 Chery Tiggo 4 Pro для России 2 / 5 Chery Tiggo 4 Pro для России 3 / 5 Chery Tiggo 4 Pro для России 4 / 5 Chery Tiggo 4 Pro для России 5 / 5

В России у Chery Tiggo 4 Pro пять комплектаций (Action MT, Action, Family, Travel и Style) вместо семи у дорестайлингового кросса. Компания пока раскрыла оснащение самой дорогой из них, в арсенале такой модели значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, четыре подушки безопасности, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, дистанционный запуск двигателя, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, виртуальная «приборка» и полный «зимний» пакет.



Chery Tiggo 4 Pro для России

Наш паркетник лишился 122-сильного двухлитрового атмосферного мотора. Таким образом, в России Tiggo 4 Pro будет доступен только с полуторалитровыми бензиновыми двигателями: это прежние «атмосферник» и турбодвижок мощностью 113 и 147 л.с. соответственно. Базовый мотор сохранил пятиступенчатую «механику» и CVT, и вариатором же теперь комплектуется турбоверсия (пришел на смену шестиступенчатой роботизированной коробке). Замена трансмиссии не сказалась на динамике кросса с 1.5T (9,7 секунды до «сотни»), зато средний расход топлива отныне 7,1 л/100 км (было 7,2 л/100 км). Кроссовер все так же исключительно переднеприводный.



Дореформенный Chery Tiggo 4 для России и Tiggo 5x после второго рестайлинга для Китая 1 / 4 Дореформенный Chery Tiggo 4 для России и Tiggo 5x после второго рестайлинга для Китая 2 / 4 Дореформенный Chery Tiggo 4 для России и Tiggo 5x после второго рестайлинга для Китая 3 / 4 Дореформенный Chery Tiggo 4 для России и Tiggo 5x после второго рестайлинга для Китая 4 / 4

В продажу обновленный паркетник поступит до конца осени. Список оборудования остальных версий, видимо, узнаем уже после того, как будет опубликован прайс-лист. Дореформенный Chery Tiggo 4 в России сегодня стоит от 1 699 900 до 2 339 900 рублей (без учета акций).

