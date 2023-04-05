Российский рынок легковушек в марте: кто, кроме Лады и «китайцев», вошел в ТОП-25?

Продажи автомобилей в РФ по-прежнему в «минусе», однако благодаря эффекту низкой базы он уже не такой внушительный. В списке марок пока еще есть разнообразие, а вот ТОП-25 самых популярных моделей большинство мест занимают «китайцы».

Агентство «Автостат» опубликовало свежую статистику продаж новых легковых автомобилей, которая, напомним, основана на данных госрегистраций (то есть включает и «параллельные» машины). По информации экспертов, в марте 2023-го в России реализовано 69 913 легковушек, что лишь на 11,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скромный «минус» объясняется эффектом низкой базы: из-за остановки поставок и проблем с комплектующими российский рынок обваливался на протяжении всего 2022-го. При этом первый весенний месяц года нынешнего пока лучший для рынка РФ. Так, в январе было продано 45 231 шт., в феврале – 56 148 машин.

Самой популярной маркой остается отечественная Lada (24 252 шт.), причем в марте доля Лады составила примерно 35% против 21,66% годом ранее. Второе место и лидерство среди иномарок сохранила китайская Chery (8037 шт.). В первую пятерку мартовского списка самых востребованных брендов вошли еще три компании из Поднебесной: Haval (6850 шт.), Geely (5257 шт.) и Exeed (3368 шт.). Также из любопытного в рейтинге марок: в этом году в него впервые вошел Москвич (375 шт.), а официально покинувшая российский рынок Chevrolet, очевидно, благодаря параллельному импорту оказалась в «плюсе» (413 шт., +35%).

ТОП-25 марок по продажам новых легковых автомобилей в марте 2023 года (шт.)

Среди моделей бестселлером все так же является Lada Granta (17 009 шт.), ее рыночная дол — 24,33%. Самый популярный автомобиль зарубежного бренда – китайский паркетник Haval Jolion (3325 шт.). К слову, если раньше появление «китайца» в ТОП-25 моделей было событием, то в нынешних реалиях событие – это вхождение в список некитайской машины (без учета Lada, разумеется). Таковых в свежем рейтинге немного: Hyundai Tucson (1077 шт.), Kia Sportage (838 шт.), УАЗ Патриот (710 шт.), Hyundai Santa Fe (652 шт.) и Kia Sorento (453 шт.).



ТОП-25 моделей на рынке новых легковых автомобилей в марте 2023 года (шт.)

﻿ ﻿

По итогам первого квартала 2023 года в России реализовано 171 292 новых легковых автомобиля – это на 35,1% меньше, чем в январе-марте 2022-го. Тут в «плюсе» опять же Lada и «китайцы».

