Российский авторынок в январе 2023 года: падение на 47%, в плюсе Lada и «китайцы»

Согласно свежему отчёту «Автостата», на российском рынке новых легковых автомобилей в январе 2023 года было реализовано 45 231 шт. Этот результат на 47,4% меньше по сравнению с «докризисным» прошлогодним. Отметим, агентство использует данные о госрегистрации новых машин, так что учитывает и те автомобили, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта: она была легализована весной прошлого года.

На фото: Lada Niva Travel

Для российского рынка новых «легковушек» прошлый год выдался сложным. Судя по солидному «минусу», январь текущего года сталкивается с теми же последствиями кризиса. Напомним, проблемы авторынка связаны с внушительным подорожанием машин, а также с нехваткой комплектующих: это не позволяет местным производителям выпускать машины в РФ в плановом объёме. Кроме того, на показатели повлиял отказ ряда иностранных компаний поставлять в страну импортируемые модели.



На падение авторынка существенно повлияло и то, что некоторые производители, к примеру, Renault, Nissan, Mazda и Mercedes-Benz, приняли решение избавиться от российских активов, в том числе от своих производственных площадок. На мощностях этих заводов в дальнейшем планируется запустить производство автомобилей под другими марками (к примеру, петербургский завод Nissan будет выпускать некие новые Лады), но пока предприятия простаивают.

ТОП-25 автомобильных марок в РФ в январе 2023 года Место Марка Поставлено на учёт в январе 2023 года, шт. Поставлено на учёт в январе 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada 17 653 16 210 + 8,8 2 Chery 5518 2699 + 104,4 3 Haval 4116 2842 + 44,8 4 Geely 3465 1766 + 96,2 5 Kia 2295 11 745 - 80,5 6 Exeed 1807 436 + 314,4 7 Hyundai 1542 8967 - 82,8 8 Omoda 1187 - - 9 Toyota 992 6501 - 84,7 10 Renault 714 8921 - 92,0 11 Mitsubishi 666 2068 - 67,8 12 УАЗ 647 1211 - 46,6 13 Volkswagen 557 3574 - 84,4 14 BMW 369 2236 - 83,5 15 Skoda 367 4170 - 91,2 16 Mazda 354 1990 - 82,2 17 Mercedes-Benz 327 1985 - 83,5 18 JAC 307 69 + 344,9 19 Changan 297 232 + 28,0 20 Great Wall 268 27 + 892,6 21 Nissan 241 3113 - 92,3 22 Audi 151 680 - 77,8 23 Lexus 111 638 - 82,6 24 FAW 98 53 + 84,9 25 Land Rover 93 380 - 75,5

Лидером среди брендов в январе 2023-го осталась Lada, причём российская марка сумела даже закончить месяц с «плюсом», хотя пока что выпускает всего три модели из пяти. Кстати, все три входят в первую пятёрку ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ по итогам прошлого месяца. Поставленный «на паузу» Largus в списке не присутствует, а Vesta сумела попасть на 23 строчку: очевидно, дилеры продолжают распродавать складские остатки дореформенных машин. Согласно плану, обновлённая Веста должна встать на конвейер тольяттинского завода в ближайшее время. По подсчётам агентства, в январе доля Lada составила почти 39%.



На фото: Geely Atlas Pro

В списке самых продаваемых марок по итогам января 2023-го второе, третье и четвёртое места занимают «китайцы», которые серьёзно упрочили свои позиции в РФ за прошлый год – Chery, Haval и Geely. Каждая из перечисленных марок в прошлом месяце сумела продемонстрировать ощутимый прирост, а также увеличить долю на рынке – до 12,2%, 9,1% и 7,7% соответственно. Замыкает пятёрку лидеров корейская Kia со значительным минусом и падением доли в РФ (с 13,7%в январе 2022-го до нынешних 5,1%).



Единственным новичком в ТОП-25 марок в январе стала китайская марка Omoda (суббренд Chery), которая пока что продаёт в РФ лишь одну модель – компактный кроссовер С5. Официальная премьера новинки для российского рынка прошла в октябре прошлого года. В списке брендов солидным приростом могут похвалиться ещё китайские JAC и Great Wall, однако этот показатель объясняется низкой базой (в январе прошлого года модели первой марки разошлись тиражом менее 70 экземпляров, второй – менее 30 шт.).

ТОП-25 моделей на авторынке РФ в январе 2023 года Место Модель ﻿ Поставлено на учёт в январе 2023 года, шт. Поставлено на учёт в январе 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 11 910 4182 + 184,8 2 Lada Niva Travel 2951 1577 + 87,1 3 Chery Tiggo 7 Pro 2283 947 + 141,1 4 Lada Niva Legend 2088 1234 + 69,2 5 Geely Coolray 1793 712 + 151,8 6 Haval Jolion 1586 1435 + 10,5 7 Geely Atlas Pro 1188 345 + 244,3 8 Omoda C5 1187 - - 9 Haval F7 1044 624 + 67,3 10 Chery Tiggo 8 Pro Max 965 - - 11 Haval F7X 897 515 + 74,2 12 Exeed TXL 763 245 + 211,4 13 Chery Tiggo 4 664 897 - 26,0 14 Exeed LX 601 - - 15 Kia Sportage 550 991 - 44,5 16 Chery Tiggo 4 Pro 519 - - 17 УАЗ Patriot 492 902 - 45,5 18 Geely Tugella 468 277 + 69,0 19 Exeed VX 443 191 + 131,9 20 Chery Tiggo 8 Pro 422 - - 21 Haval Dargo 411 - - 22 Hyundai Creta 403 3759 - 89,3 23 Lada Vesta 399 5822 - 93,1 24 Chery Tiggo 7 Pro Max 391 - - 25 Volkswagen Polo 313 1733 - 81,9

В списке моделей-бестселлеров января 2023-го числится несколько новичков (тех, кого не было на рынке годом ранее). Помимо уже упомянутого паркетника Omoda C5, в рейтинг вошли несколько моделей Chery: Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro Max, а также Exeed LX и Haval Dargo. Отметим, наибольшим «плюсом» в январе может похвалиться кроссовер Geely Atlas Pro.



Говорить о том, каким 2023 год окажется для авторынка РФ, пока рано. Однако первые ориентировочные прогнозы уже есть. Ранее в АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса) предположили, что продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам текущего года могут подрасти примерно на 12% (согласно умеренному сценарию).