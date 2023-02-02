Российский авторынок в январе 2023 года: падение на 47%, в плюсе Lada и «китайцы»

Согласно свежему отчёту «Автостата», на российском рынке новых легковых автомобилей в январе 2023 года было реализовано 45 231 шт. Этот результат на 47,4% меньше по сравнению с «докризисным» прошлогодним. Отметим, агентство использует данные о госрегистрации новых машин, так что учитывает и те автомобили, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта: она была легализована весной прошлого года.
Для российского рынка новых «легковушек» прошлый год выдался сложным. Судя по солидному «минусу», январь текущего года сталкивается с теми же последствиями кризиса. Напомним, проблемы авторынка связаны с внушительным подорожанием машин, а также с нехваткой комплектующих: это не позволяет местным производителям выпускать машины в РФ в плановом объёме. Кроме того, на показатели повлиял отказ ряда иностранных компаний поставлять в страну импортируемые модели.
На падение авторынка существенно повлияло и то, что некоторые производители, к примеру, Renault, Nissan, Mazda и Mercedes-Benz, приняли решение избавиться от российских активов, в том числе от своих производственных площадок. На мощностях этих заводов в дальнейшем планируется запустить производство автомобилей под другими марками (к примеру, петербургский завод Nissan будет выпускать некие новые Лады), но пока предприятия простаивают.
|ТОП-25 автомобильных марок в РФ в январе 2023 года
|Место
|Марка
|Поставлено на учёт в январе 2023 года, шт.
|Поставлено на учёт в январе 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|17 653
|16 210
|+ 8,8
|2
|Chery
|5518
|2699
|+ 104,4
|3
|Haval
|4116
|2842
|+ 44,8
|4
|Geely
|3465
|1766
|+ 96,2
|5
|Kia
|2295
|11 745
|- 80,5
|6
|Exeed
|1807
|436
|+ 314,4
|7
|Hyundai
|1542
|8967
|- 82,8
|8
|Omoda
|1187
|-
|-
|9
|Toyota
|992
|6501
|- 84,7
|10
|Renault
|714
|8921
|- 92,0
|11
|Mitsubishi
|666
|2068
|- 67,8
|12
|УАЗ
|647
|1211
|- 46,6
|13
|Volkswagen
|557
|3574
|- 84,4
|14
|BMW
|369
|2236
|- 83,5
|15
|Skoda
|367
|4170
|- 91,2
|16
|Mazda
|354
|1990
|- 82,2
|17
|Mercedes-Benz
|327
|1985
|- 83,5
|18
|JAC
|307
|69
|+ 344,9
|19
|Changan
|297
|232
|+ 28,0
|20
|Great Wall
|268
|27
|+ 892,6
|21
|Nissan
|241
|3113
|- 92,3
|22
|Audi
|151
|680
|- 77,8
|23
|Lexus
|111
|638
|- 82,6
|24
|FAW
|98
|53
|+ 84,9
|25
|Land Rover
|93
|380
|- 75,5
Лидером среди брендов в январе 2023-го осталась Lada, причём российская марка сумела даже закончить месяц с «плюсом», хотя пока что выпускает всего три модели из пяти. Кстати, все три входят в первую пятёрку ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ по итогам прошлого месяца. Поставленный «на паузу» Largus в списке не присутствует, а Vesta сумела попасть на 23 строчку: очевидно, дилеры продолжают распродавать складские остатки дореформенных машин. Согласно плану, обновлённая Веста должна встать на конвейер тольяттинского завода в ближайшее время. По подсчётам агентства, в январе доля Lada составила почти 39%.
В списке самых продаваемых марок по итогам января 2023-го второе, третье и четвёртое места занимают «китайцы», которые серьёзно упрочили свои позиции в РФ за прошлый год – Chery, Haval и Geely. Каждая из перечисленных марок в прошлом месяце сумела продемонстрировать ощутимый прирост, а также увеличить долю на рынке – до 12,2%, 9,1% и 7,7% соответственно. Замыкает пятёрку лидеров корейская Kia со значительным минусом и падением доли в РФ (с 13,7%в январе 2022-го до нынешних 5,1%).
Единственным новичком в ТОП-25 марок в январе стала китайская марка Omoda (суббренд Chery), которая пока что продаёт в РФ лишь одну модель – компактный кроссовер С5. Официальная премьера новинки для российского рынка прошла в октябре прошлого года. В списке брендов солидным приростом могут похвалиться ещё китайские JAC и Great Wall, однако этот показатель объясняется низкой базой (в январе прошлого года модели первой марки разошлись тиражом менее 70 экземпляров, второй – менее 30 шт.).
|ТОП-25 моделей на авторынке РФ в январе 2023 года
|Место
|Модель
|Поставлено на учёт в январе 2023 года, шт.
|Поставлено на учёт в январе 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|11 910
|4182
|+ 184,8
|2
|Lada Niva Travel
|2951
|1577
|+ 87,1
|3
|Chery Tiggo 7 Pro
|2283
|947
|+ 141,1
|4
|Lada Niva Legend
|2088
|1234
|+ 69,2
|5
|Geely Coolray
|1793
|712
|+ 151,8
|6
|Haval Jolion
|1586
|1435
|+ 10,5
|7
|Geely Atlas Pro
|1188
|345
|+ 244,3
|8
|Omoda C5
|1187
|-
|-
|9
|Haval F7
|1044
|624
|+ 67,3
|10
|Chery Tiggo 8 Pro Max
|965
|-
|-
|11
|Haval F7X
|897
|515
|+ 74,2
|12
|Exeed TXL
|763
|245
|+ 211,4
|13
|Chery Tiggo 4
|664
|897
|- 26,0
|14
|Exeed LX
|601
|-
|-
|15
|Kia Sportage
|550
|991
|- 44,5
|16
|Chery Tiggo 4 Pro
|519
|-
|-
|17
|УАЗ Patriot
|492
|902
|- 45,5
|18
|Geely Tugella
|468
|277
|+ 69,0
|19
|Exeed VX
|443
|191
|+ 131,9
|20
|Chery Tiggo 8 Pro
|422
|-
|-
|21
|Haval Dargo
|411
|-
|-
|22
|Hyundai Creta
|403
|3759
|- 89,3
|23
|Lada Vesta
|399
|5822
|- 93,1
|24
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|391
|-
|-
|25
|Volkswagen Polo
|313
|1733
|- 81,9
В списке моделей-бестселлеров января 2023-го числится несколько новичков (тех, кого не было на рынке годом ранее). Помимо уже упомянутого паркетника Omoda C5, в рейтинг вошли несколько моделей Chery: Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro Max, а также Exeed LX и Haval Dargo. Отметим, наибольшим «плюсом» в январе может похвалиться кроссовер Geely Atlas Pro.
Говорить о том, каким 2023 год окажется для авторынка РФ, пока рано. Однако первые ориентировочные прогнозы уже есть. Ранее в АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса) предположили, что продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам текущего года могут подрасти примерно на 12% (согласно умеренному сценарию).
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