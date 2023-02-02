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  • Российский авторынок в январе 2023 года: падение на 47%, в плюсе Lada и «китайцы»

Российский авторынок в январе 2023 года: падение на 47%, в плюсе Lada и «китайцы»

02.02.2023 103 0 0

Список самых востребованных автомобилей в стране в прошлом месяце возглавила Lada Granta: за год показатели модели выросли почти втрое.

Согласно свежему отчёту «Автостата», на российском рынке новых легковых автомобилей в январе 2023 года было реализовано 45 231 шт. Этот результат на 47,4% меньше по сравнению с «докризисным» прошлогодним. Отметим, агентство использует данные о госрегистрации новых машин, так что учитывает и те автомобили, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта: она была легализована весной прошлого года.

На фото: Lada Niva Travel

Для российского рынка новых «легковушек» прошлый год выдался сложным. Судя по солидному «минусу», январь текущего года сталкивается с теми же последствиями кризиса. Напомним, проблемы авторынка связаны с внушительным подорожанием машин, а также с нехваткой комплектующих: это не позволяет местным производителям выпускать машины в РФ в плановом объёме. Кроме того, на показатели повлиял отказ ряда иностранных компаний поставлять в страну импортируемые модели.

На падение авторынка существенно повлияло и то, что некоторые производители, к примеру, Renault, Nissan, Mazda и Mercedes-Benz, приняли решение избавиться от российских активов, в том числе от своих производственных площадок. На мощностях этих заводов в дальнейшем планируется запустить производство автомобилей под другими марками (к примеру, петербургский завод Nissan будет выпускать некие новые Лады), но пока предприятия простаивают.

ТОП-25 автомобильных марок в РФ в январе 2023 года
МестоМаркаПоставлено на учёт в январе 2023 года, шт.Поставлено на учёт в январе 2022 года, шт.Разница, %
1Lada17 65316 210+ 8,8
2Chery55182699+ 104,4
3Haval41162842+ 44,8
4Geely34651766+ 96,2
5Kia229511 745- 80,5
6Exeed1807436+ 314,4
7Hyundai15428967- 82,8
8Omoda1187--
9Toyota9926501- 84,7
10Renault7148921- 92,0
11Mitsubishi6662068- 67,8
12УАЗ6471211- 46,6
13Volkswagen5573574- 84,4
14BMW3692236- 83,5
15Skoda3674170- 91,2
16Mazda3541990- 82,2
17Mercedes-Benz3271985- 83,5
18JAC30769+ 344,9
19Changan297232+ 28,0
20Great Wall26827+ 892,6
21Nissan2413113- 92,3
22Audi151680- 77,8
23Lexus111638- 82,6
24FAW9853+ 84,9
25Land Rover93380- 75,5

Лидером среди брендов в январе 2023-го осталась Lada, причём российская марка сумела даже закончить месяц с «плюсом», хотя пока что выпускает всего три модели из пяти. Кстати, все три входят в первую пятёрку ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ по итогам прошлого месяца. Поставленный «на паузу» Largus в списке не присутствует, а Vesta сумела попасть на 23 строчку: очевидно, дилеры продолжают распродавать складские остатки дореформенных машин. Согласно плану, обновлённая Веста должна встать на конвейер тольяттинского завода в ближайшее время. По подсчётам агентства, в январе доля Lada составила почти 39%.

На фото: Geely Atlas Pro

В списке самых продаваемых марок по итогам января 2023-го второе, третье и четвёртое места занимают «китайцы», которые серьёзно упрочили свои позиции в РФ за прошлый год – Chery, Haval и Geely. Каждая из перечисленных марок в прошлом месяце сумела продемонстрировать ощутимый прирост, а также увеличить долю на рынке – до 12,2%, 9,1% и 7,7% соответственно. Замыкает пятёрку лидеров корейская Kia со значительным минусом и падением доли в РФ (с 13,7%в январе 2022-го до нынешних 5,1%).

Единственным новичком в ТОП-25 марок в январе стала китайская марка Omoda (суббренд Chery), которая пока что продаёт в РФ лишь одну модель – компактный кроссовер С5. Официальная премьера новинки для российского рынка прошла в октябре прошлого года. В списке брендов солидным приростом могут похвалиться ещё китайские JAC и Great Wall, однако этот показатель объясняется низкой базой (в январе прошлого года модели первой марки разошлись тиражом менее 70 экземпляров, второй – менее 30 шт.).

ТОП-25 моделей на авторынке РФ в январе 2023 года 
МестоМодель﻿Поставлено на учёт в январе 2023 года, шт.Поставлено на учёт в январе 2022 года, шт.Разница, %
1Lada Granta11 9104182+ 184,8
2Lada Niva Travel29511577+ 87,1
3Chery Tiggo 7 Pro2283947+ 141,1
4Lada Niva Legend20881234+ 69,2
5Geely Coolray1793712+ 151,8
6Haval Jolion15861435+ 10,5
7Geely Atlas Pro1188345+ 244,3
8Omoda C51187--
9Haval F71044624+ 67,3
10Chery Tiggo 8 Pro Max965--
11Haval F7X897515+ 74,2
12Exeed TXL763245+ 211,4
13Chery Tiggo 4664897- 26,0
14Exeed LX601--
15Kia Sportage550991- 44,5
16Chery Tiggo 4 Pro519--
17УАЗ Patriot492902- 45,5
18Geely Tugella468277+ 69,0
19Exeed VX443191+ 131,9
20Chery Tiggo 8 Pro422--
21Haval Dargo411--
22Hyundai Creta4033759- 89,3
23Lada Vesta3995822- 93,1
24Chery Tiggo 7 Pro Max391--
25Volkswagen Polo3131733- 81,9

В списке моделей-бестселлеров января 2023-го числится несколько новичков (тех, кого не было на рынке годом ранее). Помимо уже упомянутого паркетника Omoda C5, в рейтинг вошли несколько моделей Chery: Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro Max, а также Exeed LX и Haval Dargo. Отметим, наибольшим «плюсом» в январе может похвалиться кроссовер Geely Atlas Pro.

Говорить о том, каким 2023 год окажется для авторынка РФ, пока рано. Однако первые ориентировочные прогнозы уже есть. Ранее в АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса) предположили, что продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам текущего года могут подрасти примерно на 12% (согласно умеренному сценарию).

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