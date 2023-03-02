Авторынок РФ в феврале: список «бестселлеров» покинули Lada Vesta и Volkswagen Polo

На российском рынке новых легковых автомобилей в феврале 2023 года было продано 56 148 экземпляров, об этом сообщает «Автостат», который составляет отчёт на основании данных о госрегистрации новых машин в стране. Указанный результат на 43,4% меньше по сравнению с февралём прошлого года, но на 24,1% больше, чем в январе 2023-го. Напомним, в статистике агентства учитываются в том числе те автомобили, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта.

На фото: Chery Tiggo 7 Pro

В продажах легковушек в РФ по-прежнему наблюдается «минус», который стал следствием кризиса, затронувшего и местный автопром, и авторынок. Речь идёт о солидном подорожании машин, об уходе многих иностранных игроков с рынка, а также о дефиците комплектующих, который не позволяет ряду местных производителей выпускать машины на своих заводах (к примеру, АВТОВАЗ на сегодняшний день не производит Largus и Vesta).



ТОП-25 автомобильных марок в РФ в феврале 2023 года Место Марка Продажи в феврале 2023 года, шт. Продажи в феврале 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada 21 558 18 977 + 13,6 2 Chery 6833 3054 + 123,7 3 Haval 5039 3211 + 56,9 4 Geely 3257 1826 + 78,4 5 Kia 3170 12 576 - 74,8 6 Hyundai 2544 10 000 - 74,6 7 Exeed 2093 636 + 229,1 8 Omoda 1822 - - 9 Toyota 1438 7202 - 80,0 10 УАЗ 720 1000 - 28,0 11 Mitsubishi 674 2422 - 72,2 12 Renault 641 9649 - 93,4 13 Volkswagen 567 4977 - 88,6 14 BMW 545 2830 - 80,7 15 Mercedes-Benz 503 2497 - 79,9 16 Changan 472 255 + 85,1 17 Skoda 389 5111 - 92,4 18 Chevrolet 367 540 - 32,0 19 Mazda 351 2211 - 84,1 20 Lexus 285 881 - 67,7 21 JAC 272 86 + 216,3 22 Great Wall 269 78 + 244,9 23 Nissan 237 3923 - 94,0 24 Audi 203 894 - 77,3 25 Subaru 147 381 - 61,4

Напомним, пока по-прежнему простаивает большинство заводов компаний, которые либо избавились от бизнеса в РФ, либо поставили местную деятельность на паузу. Работают пока единицы: так, на конвейере столичного предприятия, ранее принадлежавшего Renault, начали выпускать Москвич 3, на калининградском Автоторе стартовало производство машин марки Kaiyi (переделанные Chery), петербургская площадка Hyundai выпускает детали кузова Solaris, чтобы отправить их в Казахстан.



Ожидаемо список самых востребованных брендов в феврале 2023 года возглавляет Lada: как и январь, второй месяц бренд закончил с «плюсом». Все выпускаемые на сегодняшний день модели входят в первую тройку, причём за месяц все они остались на своих местах в ТОП-25 – Granta на первом, Niva Travel на втором, а классический внедорожник Niva Legend – на четвёртом. Стоит отметить, что Веста по итогам прошлого месяца покинула рейтинг, однако совсем скоро на АВТОВАЗе стартует серийное производство обновлённой модели. В феврале на долю Lada пришлось 38,4% от всего рынка новых «легковушек».

На фото: Geely Coolray

В ТОП-25 самых продаваемых брендов по итогам февраля 2023-го кроме Лады годовым приростом могут похвалиться только китайские бренды, в этот список вошли Chery, Haval, Geely, Exeed, Changan, JAC и Great Wall. У всех остальных иностранных марок, а также российского УАЗа по итогам прошлого месяца зафиксирован «минус». Новичком в рейтинге остаётся Omoda – это суббренд Chery, который пока представлен одной моделью – кроссовером С5 (кстати, сегодня компания рассказала о выходе на рынок РФ полноприводной версии этого SUV).



ТОП-25 моделей на авторынке РФ в феврале 2023 года Место Модель Продажи в феврале 2023 года, шт. Продажи в феврале 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 15 140 5283 + 186,6 2 Lada Niva Travel 3513 2038 + 72,4 3 Chery Tiggo 7 Pro 2378 1345 + 76,8 4 Lada Niva Legend 2373 1358 + 74,7 5 Haval Jolion 2254 1331 + 69,3 6 Omoda C5 1822 - - 7 Geely Coolray 1789 661 + 170,7 8 Haval F7X 1177 624 + 88,6 9 Chery Tiggo 8 Pro Max 1140 - - 10 Geely Atlas Pro 978 614 + 59,3 11 Chery Tiggo 7 Pro Max 958 - - 12 Haval F7 935 985 - 5,1 13 Chery Tiggo 4 Pro 842 - - 14 Hyundai Tucson 838 780 + 7,4 15 Chery Tiggo 4 815 859 - 5,1 16 Exeed TXL 795 376 + 111,4 17 Kia Sportage 783 1153 - 32,1 18 Exeed LX 707 - - 19 Exeed VX 591 260 + 127,3 20 Hyundai Santa Fe 506 328 + 54,3 21 Chery Tiggo 8 Pro 493 - - 22 Haval Dargo 458 - - 23 УАЗ Patriot 442 743 - 40,5 24 Geely Tugella 404 360 + 12,2 25 Kia Sorento 394 311 + 26,7

За месяц значительных перестановок в ТОП-25 самых продаваемых моделей в РФ практически не произошло: так, помимо Весты список покинул Volkswagen Polo (производство лифтбека для российского рынка ранее было налажено на заводе в Калуге). Освободившиеся строчки в нижней части списка в феврале заняла пара корейских кроссоверов – Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.



Эксперты продолжают размышлять о том, каким будет 2023 год для автомобильного рынка РФ: так, недавно был опубликован очередной прогноз «Автостата». Согласно пессимистичному сценарию, по итогам 2023 года в РФ могут продать около 630 тыс. новых легковых автомобилей (на 0,5% больше, чем в 2022-м). Базовый сценарий предполагает, что объём российского авторынка составит 780 тыс. экземпляров (на 25% больше). При самом благоприятном варианте результат текущего года окажется равен 870 тыс. «легковушек» (на 39% больше).