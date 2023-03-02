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  • Авторынок РФ в феврале: список «бестселлеров» покинули Lada Vesta и Volkswagen Polo

Авторынок РФ в феврале: список «бестселлеров» покинули Lada Vesta и Volkswagen Polo

02.03.2023 164 0 0

Первая четвёрка лидеров российского авторынка за месяц совершенно не изменилась: её по-прежнему составляют три модели Лады и один «китаец».

На российском рынке новых легковых автомобилей в феврале 2023 года было продано 56 148 экземпляров, об этом сообщает «Автостат», который составляет отчёт на основании данных о госрегистрации новых машин в стране. Указанный результат на 43,4% меньше по сравнению с февралём прошлого года, но на 24,1% больше, чем в январе 2023-го. Напомним, в статистике агентства учитываются в том числе те автомобили, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта.

На фото: Chery Tiggo 7 Pro

В продажах легковушек в РФ по-прежнему наблюдается «минус», который стал следствием кризиса, затронувшего и местный автопром, и авторынок. Речь идёт о солидном подорожании машин, об уходе многих иностранных игроков с рынка, а также о дефиците комплектующих, который не позволяет ряду местных производителей выпускать машины на своих заводах (к примеру, АВТОВАЗ на сегодняшний день не производит Largus и Vesta).

ТОП-25 автомобильных марок в РФ в феврале 2023 года
МестоМаркаПродажи в феврале 2023 года, шт.Продажи в феврале 2022 года, шт.Разница, %
1Lada21 55818 977+ 13,6
2Chery68333054+ 123,7
3Haval50393211+ 56,9
4Geely32571826+ 78,4
5Kia317012 576- 74,8
6Hyundai254410 000- 74,6
7Exeed2093636+ 229,1
8Omoda1822--
9Toyota14387202- 80,0
10УАЗ7201000- 28,0
11Mitsubishi6742422- 72,2
12Renault6419649- 93,4
13Volkswagen5674977- 88,6
14BMW5452830- 80,7
15Mercedes-Benz5032497- 79,9
16Changan472255+ 85,1
17Skoda3895111- 92,4
18Chevrolet367540- 32,0
19Mazda3512211- 84,1
20Lexus285881- 67,7
21JAC27286+ 216,3
22Great Wall26978+ 244,9
23Nissan2373923- 94,0
24Audi203894- 77,3
25Subaru147381- 61,4

Напомним, пока по-прежнему простаивает большинство заводов компаний, которые либо избавились от бизнеса в РФ, либо поставили местную деятельность на паузу. Работают пока единицы: так, на конвейере столичного предприятия, ранее принадлежавшего Renault, начали выпускать Москвич 3, на калининградском Автоторе стартовало производство машин марки Kaiyi (переделанные Chery), петербургская площадка Hyundai выпускает детали кузова Solaris, чтобы отправить их в Казахстан.

Ожидаемо список самых востребованных брендов в феврале 2023 года возглавляет Lada: как и январь, второй месяц бренд закончил с «плюсом». Все выпускаемые на сегодняшний день модели входят в первую тройку, причём за месяц все они остались на своих местах в ТОП-25 – Granta на первом, Niva Travel на втором, а классический внедорожник Niva Legend – на четвёртом. Стоит отметить, что Веста по итогам прошлого месяца покинула рейтинг, однако совсем скоро на АВТОВАЗе стартует серийное производство обновлённой модели. В феврале на долю Lada пришлось 38,4% от всего рынка новых «легковушек».

На фото: Geely Coolray

В ТОП-25 самых продаваемых брендов по итогам февраля 2023-го кроме Лады годовым приростом могут похвалиться только китайские бренды, в этот список вошли Chery, Haval, Geely, Exeed, Changan, JAC и Great Wall. У всех остальных иностранных марок, а также российского УАЗа по итогам прошлого месяца зафиксирован «минус». Новичком в рейтинге остаётся Omoda – это суббренд Chery, который пока представлен одной моделью – кроссовером С5 (кстати, сегодня компания рассказала о выходе на рынок РФ полноприводной версии этого SUV).

ТОП-25 моделей на авторынке РФ в феврале 2023 года
МестоМодельПродажи в феврале 2023 года, шт.Продажи в феврале 2022 года, шт.Разница, %
1Lada Granta15 1405283+ 186,6
2Lada Niva Travel35132038+ 72,4
3Chery Tiggo 7 Pro23781345+ 76,8
4Lada Niva Legend23731358+ 74,7
5Haval Jolion22541331+ 69,3
6Omoda C51822--
7Geely Coolray1789661+ 170,7
8Haval F7X1177624+ 88,6
9Chery Tiggo 8 Pro Max1140--
10Geely Atlas Pro978614+ 59,3
11Chery Tiggo 7 Pro Max958--
12Haval F7935985- 5,1
13Chery Tiggo 4 Pro842--
14Hyundai Tucson838780+ 7,4
15Chery Tiggo 4815859- 5,1
16Exeed TXL795376+ 111,4 
17Kia Sportage7831153- 32,1
18Exeed LX707--
19Exeed VX591260+ 127,3
20Hyundai Santa Fe506328+ 54,3
21Chery Tiggo 8 Pro493--
22Haval Dargo458--
23УАЗ Patriot442743- 40,5
24Geely Tugella404360+ 12,2
25Kia Sorento394311+ 26,7

За месяц значительных перестановок в ТОП-25 самых продаваемых моделей в РФ практически не произошло: так, помимо Весты список покинул Volkswagen Polo (производство лифтбека для российского рынка ранее было налажено на заводе в Калуге). Освободившиеся строчки в нижней части списка в феврале заняла пара корейских кроссоверов – Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Эксперты продолжают размышлять о том, каким будет 2023 год для автомобильного рынка РФ: так, недавно был опубликован очередной прогноз «Автостата». Согласно пессимистичному сценарию, по итогам 2023 года в РФ могут продать около 630 тыс. новых легковых автомобилей (на 0,5% больше, чем в 2022-м). Базовый сценарий предполагает, что объём российского авторынка составит 780 тыс. экземпляров (на 25% больше). При самом благоприятном варианте результат текущего года окажется равен 870 тыс. «легковушек» (на 39% больше).

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