Авторынок РФ в феврале: список «бестселлеров» покинули Lada Vesta и Volkswagen Polo

На российском рынке новых легковых автомобилей в феврале 2023 года было продано 56 148 экземпляров, об этом сообщает «Автостат», который составляет отчёт на основании данных о госрегистрации новых машин в стране. Указанный результат на 43,4% меньше по сравнению с февралём прошлого года, но на 24,1% больше, чем в январе 2023-го. Напомним, в статистике агентства учитываются в том числе те автомобили, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта.
В продажах легковушек в РФ по-прежнему наблюдается «минус», который стал следствием кризиса, затронувшего и местный автопром, и авторынок. Речь идёт о солидном подорожании машин, об уходе многих иностранных игроков с рынка, а также о дефиците комплектующих, который не позволяет ряду местных производителей выпускать машины на своих заводах (к примеру, АВТОВАЗ на сегодняшний день не производит Largus и Vesta).
|ТОП-25 автомобильных марок в РФ в феврале 2023 года
|Место
|Марка
|Продажи в феврале 2023 года, шт.
|Продажи в феврале 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|21 558
|18 977
|+ 13,6
|2
|Chery
|6833
|3054
|+ 123,7
|3
|Haval
|5039
|3211
|+ 56,9
|4
|Geely
|3257
|1826
|+ 78,4
|5
|Kia
|3170
|12 576
|- 74,8
|6
|Hyundai
|2544
|10 000
|- 74,6
|7
|Exeed
|2093
|636
|+ 229,1
|8
|Omoda
|1822
|-
|-
|9
|Toyota
|1438
|7202
|- 80,0
|10
|УАЗ
|720
|1000
|- 28,0
|11
|Mitsubishi
|674
|2422
|- 72,2
|12
|Renault
|641
|9649
|- 93,4
|13
|Volkswagen
|567
|4977
|- 88,6
|14
|BMW
|545
|2830
|- 80,7
|15
|Mercedes-Benz
|503
|2497
|- 79,9
|16
|Changan
|472
|255
|+ 85,1
|17
|Skoda
|389
|5111
|- 92,4
|18
|Chevrolet
|367
|540
|- 32,0
|19
|Mazda
|351
|2211
|- 84,1
|20
|Lexus
|285
|881
|- 67,7
|21
|JAC
|272
|86
|+ 216,3
|22
|Great Wall
|269
|78
|+ 244,9
|23
|Nissan
|237
|3923
|- 94,0
|24
|Audi
|203
|894
|- 77,3
|25
|Subaru
|147
|381
|- 61,4
Напомним, пока по-прежнему простаивает большинство заводов компаний, которые либо избавились от бизнеса в РФ, либо поставили местную деятельность на паузу. Работают пока единицы: так, на конвейере столичного предприятия, ранее принадлежавшего Renault, начали выпускать Москвич 3, на калининградском Автоторе стартовало производство машин марки Kaiyi (переделанные Chery), петербургская площадка Hyundai выпускает детали кузова Solaris, чтобы отправить их в Казахстан.
Ожидаемо список самых востребованных брендов в феврале 2023 года возглавляет Lada: как и январь, второй месяц бренд закончил с «плюсом». Все выпускаемые на сегодняшний день модели входят в первую тройку, причём за месяц все они остались на своих местах в ТОП-25 – Granta на первом, Niva Travel на втором, а классический внедорожник Niva Legend – на четвёртом. Стоит отметить, что Веста по итогам прошлого месяца покинула рейтинг, однако совсем скоро на АВТОВАЗе стартует серийное производство обновлённой модели. В феврале на долю Lada пришлось 38,4% от всего рынка новых «легковушек».
В ТОП-25 самых продаваемых брендов по итогам февраля 2023-го кроме Лады годовым приростом могут похвалиться только китайские бренды, в этот список вошли Chery, Haval, Geely, Exeed, Changan, JAC и Great Wall. У всех остальных иностранных марок, а также российского УАЗа по итогам прошлого месяца зафиксирован «минус». Новичком в рейтинге остаётся Omoda – это суббренд Chery, который пока представлен одной моделью – кроссовером С5 (кстати, сегодня компания рассказала о выходе на рынок РФ полноприводной версии этого SUV).
|ТОП-25 моделей на авторынке РФ в феврале 2023 года
|Место
|Модель
|Продажи в феврале 2023 года, шт.
|Продажи в феврале 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|15 140
|5283
|+ 186,6
|2
|Lada Niva Travel
|3513
|2038
|+ 72,4
|3
|Chery Tiggo 7 Pro
|2378
|1345
|+ 76,8
|4
|Lada Niva Legend
|2373
|1358
|+ 74,7
|5
|Haval Jolion
|2254
|1331
|+ 69,3
|6
|Omoda C5
|1822
|-
|-
|7
|Geely Coolray
|1789
|661
|+ 170,7
|8
|Haval F7X
|1177
|624
|+ 88,6
|9
|Chery Tiggo 8 Pro Max
|1140
|-
|-
|10
|Geely Atlas Pro
|978
|614
|+ 59,3
|11
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|958
|-
|-
|12
|Haval F7
|935
|985
|- 5,1
|13
|Chery Tiggo 4 Pro
|842
|-
|-
|14
|Hyundai Tucson
|838
|780
|+ 7,4
|15
|Chery Tiggo 4
|815
|859
|- 5,1
|16
|Exeed TXL
|795
|376
|+ 111,4
|17
|Kia Sportage
|783
|1153
|- 32,1
|18
|Exeed LX
|707
|-
|-
|19
|Exeed VX
|591
|260
|+ 127,3
|20
|Hyundai Santa Fe
|506
|328
|+ 54,3
|21
|Chery Tiggo 8 Pro
|493
|-
|-
|22
|Haval Dargo
|458
|-
|-
|23
|УАЗ Patriot
|442
|743
|- 40,5
|24
|Geely Tugella
|404
|360
|+ 12,2
|25
|Kia Sorento
|394
|311
|+ 26,7
За месяц значительных перестановок в ТОП-25 самых продаваемых моделей в РФ практически не произошло: так, помимо Весты список покинул Volkswagen Polo (производство лифтбека для российского рынка ранее было налажено на заводе в Калуге). Освободившиеся строчки в нижней части списка в феврале заняла пара корейских кроссоверов – Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.
Эксперты продолжают размышлять о том, каким будет 2023 год для автомобильного рынка РФ: так, недавно был опубликован очередной прогноз «Автостата». Согласно пессимистичному сценарию, по итогам 2023 года в РФ могут продать около 630 тыс. новых легковых автомобилей (на 0,5% больше, чем в 2022-м). Базовый сценарий предполагает, что объём российского авторынка составит 780 тыс. экземпляров (на 25% больше). При самом благоприятном варианте результат текущего года окажется равен 870 тыс. «легковушек» (на 39% больше).
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