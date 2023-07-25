Российскую линейку Changan пополнит дореформенный кроссовер CS75 Plus

Цены и комплектации станут известны ближе к старту продаж. Пока что в местном офисе китайской марки рассекретили данные о технике паркетника.

Китайская компания Changan начала выпускать кроссовер CS75 в 2014 году. Эта модель сменила генерацию в 2019-м: такой паркетник получил прибавку Plus к названию, так как прежняя модель осталась в строю и продолжила обновляться. Напомним, в начале 2022-го на домашнем рынке появился рестайлинговый Плюс (в компании предпочли считать его новым поколением, здесь речь идёт именно о паркетнике с «фамилией»). А весной текущего года Changan показал ещё раз обновившийся SUV, который снова объявили CS75 Plus следующей генерации.

На фото: кроссовер Changan CS75 Plus, который анонсировали для РФ

Сегодня российский офис Changan анонсировал появление нового CS75 Plus в местной линейке. Любопытно, что, судя по фото и габаритам модели, в РФ привезут отнюдь не последнюю версию, а дореформенный кроссовер, который в Китае появился в 2021 году. Так, длина у анонсированного паркетника составляет 4700 мм, ширина – 1865 мм, а высота – 1710 мм (вариант 2023 модельного года на 10 мм длиннее за счёт иных бамперов).



У Changan CS75 Plus, который доберётся до РФ, массивная решётка радиатора чёрного цвета с объёмным рисунком и логотипом бренда, расположенным в верхней части. Ещё паркетник получил горизонтально расположенную светодиодную оптику с заострёнными уголками, при этом фары соединены между собой светящейся тонкой полоской, которая проходит через всю ширину «гриля». Также внимание привлекают визуально большие боковые воздухозаборники с красными декоративными элементами, которые поддерживаются похожими акцентами на боковинах.



В салоне у такого кроссовера большой единый дисплей на передней панели: он объединяет в себе как виртуальную приборку, так и тачскрин информационно-развлекательной системы. Под ним располагается сенсорный блок управления климатической установкой. Ещё у модели массивный центральный тоннель и усечённое мультифункциональное рулевое колесо. В российском офисе отметили, что CS75 Plus имеет «широкий спектр современных электронных вспомогательных систем», каких – станет известно позже.



Как отметили в местном офисе, у Changan CS75 Plus спереди независимая подвеска типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади независимая многорычажка.



На фото: салон кроссовера Changan CS75 Plus, обещанного российскому рынку

Известно, что Changan CS75 Plus, который в скором будущем будет представлен в РФ, оснастят бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, мощность которой равна 178 л.с., а максимальный крутящий момент – 265 Нм. Этот мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. Максимальная скорость, до которой может разгоняться такой кроссовер, равна 196 км/ч. Привод только передний.



Напомним, в начале текущего месяца стало известно о том, что Changan показала на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге две новинки – кроссовер Avatr 11 и седан Lamore. Не исключено, что эти модели впоследствии пополнят российскую линейку поднебесного бренда.

