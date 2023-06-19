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  • Росспецмаш, Авито Спецтехника и представители стройтехники обсудят итоги первого полугодия

Росспецмаш, Авито Спецтехника и представители стройтехники обсудят итоги первого полугодия

19.06.2023 34 0 0

27 июня 2023 года платформа Авито Спецтехника проведет онлайн-конференцию «Дело Техники» для игроков рынка строительной техники в России. На мероприятии выступят представители Росспецмаш, производителей и дилерского сообщества. Темой встречи станет обсуждение новой расстановки сил на рынке стройтехники и результатов первого полугодия.

В конференции примет участие Вячеслав Пронин, заместитель директора Росспецмаш. Вячеслав поделится достижениями в отечественном строительном машиностроении и вызовами, которые стоят перед производителями в новых условиях.

Представитель аналитической компании ID Marketing расскажут о продажах и импорте строительной техники в России. Спикеры от отечественных гигантов ООО «Агро-Строительные Технологии» и UMG поделятся современными подходами к маркетингу строительной техники. Авито Спецтехника расскажет об аналитике покупательского спроса и предложения на классифайдах, а также о возможностях онлайн-продвижения для продавцов спецтехники. В рамках онлайн-трансляции слушатели смогут задать вопросы спикерам мероприятия.

Российский рынок строительной техники переживает изменения. С учетом выхода новых игроков на рынок предприятиям необходимо не только наращивать модельные ряды, но и качественно продвигать собственную продукцию. Мы отмечаем повышенный интерес к покупке техники в онлайн и со своей стороны стараемся всячески развивать отрасль. Подобные открытые диалоги, как предстоящее мероприятие, позволяют делиться опытом и открывать новые точки роста для индустрии. Авито Спецтехника помогает не только созданием таких площадок для диалога, но и внедряет различные инструменты, стимулирующие продажи дилеров и производителей. Приглашаем всех принять участие в дискуссии!
Захар Игнатенко
руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Спецтехника

Мероприятие бесплатное: для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Участников конференции ожидает бонус на продвижение на платформе Авито.

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