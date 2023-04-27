Рост аварийности на дорогах в РФ связали с дефицитом новых автомобилей

В прошлом году в РФ перераспределились транспортные потоки: в качестве причин называются международные экономические санкции и закрытие границ. В результате транспортные потоки сменили направление с западного на юго-восточное – речь идёт в частности о Турции, Казахстане, Армении, Азербайджане, Грузии и Китае. В недавнем отчёте Научного центра БДД говорится о том, что в 2022 году в стране выросла аварийность.

Согласно документу, на который ссылается «Коммерсант», рост количества дорожно-транспортных происшествий оказался особенно заметным в восточных регионах: на некоторых трассах показатели выросли весьма ощутимо. В частности, на федеральной трассе А-320 (от Омска до границы с Казахстаном) уровень аварийности в 2022 году увеличился на 76%, на Р-297 «Амур» (от Читы до Хабаровска) – показатель вырос на 25%, а на А-321 (от Барнаула до границы с Казахстаном) – на 20,8%.



Ещё аналитики, изучающие статистику, зафиксировали рост аварийности с участием водителей-иностранцев в тех федеральных округах, которые граничат с азиатскими странами: в Дальневосточном (прибавка составила 29,6%), Уральском (больше на 27,8%), Сибирском (прирост – 15,1%).

В отчёте НЦ БДД МВД России утверждается, что дороги и инфраструктура в ряде регионов оказались не готовы к резкому увеличению потока грузовых машин. «Основные транспортные артерии стали работать в режиме перегрузки, увеличились пробеги транспортных средств», – говорится в документе.



Стоит отметить, что на тех автодорогах, которые ведут к границам с западными странами, количество дорожно-транспортных происшествий стало меньше. Так, на трассе М-9 «Балтия» уровень аварийности в прошлом году снизился на 23,8%, на М-10 «Россия» показатель упал на 23%, а на Р-21 (от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией) сократился на 17,6%.

Кроме того, в Научном центре БДД отметили, что по итогам прошлого года автопарк страны увеличился лишь на 0,5%, тогда как ранее ежегодно фиксировался прирост на 1,4 – 1,9%. Напомним, в кризисном году автопроизводство в РФ, по подсчётам Росстата, сократилось на 44,7%. При этом, по данным «Автостата», продажи новых легковых машин в РФ в 2022-м сократились на 58,7%. «С учётом сложившейся ситуации перспективы обновления парка ТС вызывают опасения», – говорится в отчёте.

В НЦ подчеркнули, что на сегодняшний день солидная доля транспорта в России эксплуатируется более 15 лет: из них 13 млн легковых автомобилей (доля в сегменте – 25,6%), 2,7 млн грузовиков (41,1%), 200 тыс. автобусов (22,9%) и 1,9 млн мотоциклов (80,6%). Авторы отчёта отметили, что в дальнейшем негативно на дорожной безопасности может сказаться увеличение сроков эксплуатации машин, использование «менее качественных» (не оригинальных) запчастей для ремонта, а также рост числа ввезённых праворульных «бэушек».



В дальнейшем предполагается улучшить транспортное сообщение в восточной части РФ: строящуюся трассу М-12 продлят до Екатеринбурга, а ряд дорог с увеличившейся аварийностью ждут реконструкции.