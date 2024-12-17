Рынок не готов: Lamborghini решила отложить старт своего первого электромобиля

Как и многие другие производители, марка Lamborghini (входит в состав концерна Volkswagen) ранее включила планы по «озеленению» модельного ряда в свою стратегию развития. Они предполагали в том числе разработку и выпуск первого в истории бренда серийного электромобиля. Изначально в компании собирались отправить «зелёного» первенца Lamborghini на конвейер в 2028 году. Теперь производитель решил пересмотреть этот срок.

На фото: концепт Lamborghini Lanzador

Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн ещё в прошлом месяце отмечал, что у компании «есть достаточно времени, чтобы решить, нужно ли ускорить или отложить внедрение электромобилей», причём тогда он добавил, что пока что срок менять не планируется. Судя по всему, невысокий (если сравнивать с ожиданиями производителей) спрос на электрокары на многих рынках, включая Европу и США, всё-таки повлиял на «настрой» итальянской марки.

Как сообщает Reuters со ссылкой на главу Lamborghini, в компании решили сместить старт производства серийного электромобиля марки на 2029 год. Он пояснил, что в 2025-2026 годах рынок (речь идёт о сегменте дорогих электрических спорткаров) ещё не будет готов к появлению соответствующей новинки от Lamborghini, а 2029-й Стефан Винкельманн не считает слишком поздним сроком. Кстати, в Ferrari всё же намерены выпустить свой первый электромобиль в 2025 году.

Напомним, первым серийным электромобилем Lamborghini станет кросс-купе Lanzador: в основу этой новинки ляжет одноимённый концепт. Он был представлен летом 2023 года, дебют приурочили к автомобильной неделе в Монтерее (США, штат Калифорния). Этот трёхдверный купеобразный кроссовер рассчитан на четырёх седоков, багажник, есть как за вторым рядом сидений, так и спереди – с шестиугольным периметром (в него помещается три сумки фирменного пошива).

На фото: салон концепта Lamborghini Lanzador

В салоне концепта Lamborghini Lanzador передняя панель разделена надвое высокой парящей центральной консолью. На её «нижнем этаже» есть вещевая ниша и пара USB-портов. Перед водителем располагается руль с усечённым ободом, цифровой щиток приборов, а перед передним пассажиром – отдельный дисплей. По бокам расположены небольшие экраны, демонстрирующие изображение с камер заднего вида (у серийной версии наверняка будут обычные наружные зеркала).

Официальной информации о «начинке» серийного «зелёного» кросс-купе пока нет. Известно, что у прошлогоднего концепта полный привод (то есть электромоторы установлены на обеих осях), их совокупная отдача превышает 1341 л.с. Данные о ёмкости тяговой батареи, а также о запасе хода на одной зарядке в компании не озвучили.

Минувшим летом компания Lamborghini рассекретила гибридный спорткар Temerario, который пришёл на смену Huracan. В основе его установки лежит полностью новый двигатель V8, который работает в тандеме с тремя электромоторами.