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  • С 1 по 2 июля в Москве в Деловом Квартале «Новоспасский» пройдет Кастом Конвенция

С 1 по 2 июля в Москве в Деловом Квартале «Новоспасский» пройдет Кастом Конвенция

16.06.2023 49 0 0

Всего на одни выходные в году Кастом Конвенция создает неповторимую атмосферу и пространство, на время переносящее вас в прошлое, туда, где понятия «индивидуальность и уникальность» – это не просто звук, а реальное воплощение мыслей и идей наяву!

Кастом Конвенция на сегодняшний день однозначно является главным двигателем российской кастом культуры. Начиная с 2015 года организаторы ежегодно создают различные активности и фестивали, демонстрирующие многообразие кастомайзинга. Речь идет не только о транспортных средствах – автомобилях, мотоциклах, велосипедах, стилистически направленных в сторону «старой школы», но и о различных активных корнерах, попутно раскрывающих тему данной субкультуры в полном объеме.

Событие пройдет в Деловом Квартале «Новоспасский», что всего в 7 минутах ходьбы от метро «Павелецкая». Сама площадка представляет собой бывшую ситценабивную фабрику, в этом году отмечающую целых 200 лет своей истории. Ныне переделанная в красивейший лофт из красного кирпича и зеленых крыш, она много лет является местом притяжения гостей и участников фестиваля.

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На большой открытой площадке вы найдете больше сотни авто-, мото- и вело-кастом проектов, десятки тематических корнеров, маркетплейс, тату, барбершоп, а также большое количество развлечений по душе – например, вы можете поучаствовать в любительском мастер-классе по танцам рокабилли и джайв под живой звук, понаблюдать за бернаут-шоу с сжиганием резины мощными маслкарами, почувствовать себя кастомайзером в зоне «Гараж», ведь именно здесь под присмотром опытных мастеров можно постучать по железной заготовке мотоциклетного крыла, раскатать ее на английском колесе и многое другое. Сами экспонаты тоже не стоят на месте, а регулярно выезжают к сцене, где специальная часть программы «ток-шоу» позволяет в режиме реального времени вести диалог владельца и гостей мероприятия о проделанной работе, инженерной мысли, стиле и многих других интересных фактах о проекте.

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Формат фестиваля подойдет как взрослым, так и детям, для юных посетителей до 7 лет включительно действует бесплатный вход, а с 8 до 16 лет – специальный льготный билет «Школьник» с 50% дисконтом. Обычный взрослый входной билет, единый на два дня, обойдется в 1000 рублей. Также для детей будет обустроена специальная зона с аттракционом «Места Детства», где на специально оборудованной площадке все детишки могут покататься на советских педальных машинках, участвуя в заездах и проводя импровизированный ремонт и заправку, и, конечно же, ехать по разметке, соблюдая правила ПДД.

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Приходите с близкими и семьей провести незабываемые выходные на Кастом Конвенции.

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Кастом Конвенция – Создана для своих, открыта для всех (с)

Партнерский материал

авто и общество тюнинг ретроавтомобили

 

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