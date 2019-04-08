С 22 по 25 мая в Новосибирске пройдет конференция «Современное такси. Мнение рынка»

С 22 по 25 мая в Новосибирске состоится ежегодная международная конференция «Современное такси. Мнение рынка». На конференции соберутся руководители таксомоторных компаний, топ-менеджеры сервисов вызова такси и представители власти.

В рамках конференции участники смогут обменяться опытом и обсудить самые актуальные вопросы бизнеса такси:

Беспилотное такси: угроза или спасение для отрасли?

Чем грозит введение онлайн-касс в такси?

Особенности регулирования рынка такси в регионах

Изменения в такси с принятием нового закона

Полную программу конференции можно узнать на официальном сайте – taxiconfnsk.ru

В рамках конференции пройдет выставка инновационных технологий и региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России». Кроме того, во время работы конференции участники смогут бесплатно получить консультацию специалистов в области законодательства, налогообложения и бухгалтерского учета.

Участие в конференции бесплатное. Однако количество мест ограничено, пройти регистрацию можно на официальном сайте – taxiconfnsk.ru.

Организаторы конференции – Государственная Дума РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и Общественный Совет по развитию такси в регионах России.

Адрес проведения конференции: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104, МВК «Новосибирск Экспоцентр».

О мероприятии:

«Современное такси. Мнение рынка» – это обсуждение наиболее острых вопросов дальнейшего развития рынка такси. Конференция проводится в Новосибирске с 2013 года. По итогам мероприятия будет принята резолюция, в которой будет представлена позиция представителей отрасли по проблемным вопросам. Резолюция будет направлена в Министерство транспорта РФ.