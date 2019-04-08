«Яндекс.Такси» оштрафовали за избитую водителем женщину, но другим пассажирам это не поможет
Популярный сервис вызова такси должен заплатить 100 тысяч рублей по жалобе Ольги Садвокасовой, которая пострадала от нападения водителя, приехавшего к ней на машине в наклейках Яндекса. Такое решение принял…
С 22 по 25 мая в Новосибирске пройдет конференция «Современное такси. Мнение рынка»
В рамках конференции участники смогут обменяться опытом и обсудить самые актуальные вопросы бизнеса такси:
- Беспилотное такси: угроза или спасение для отрасли?
- Чем грозит введение онлайн-касс в такси?
- Особенности регулирования рынка такси в регионах
- Изменения в такси с принятием нового закона
Полную программу конференции можно узнать на официальном сайте – taxiconfnsk.ru
В рамках конференции пройдет выставка инновационных технологий и региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России». Кроме того, во время работы конференции участники смогут бесплатно получить консультацию специалистов в области законодательства, налогообложения и бухгалтерского учета.
Участие в конференции бесплатное. Однако количество мест ограничено, пройти регистрацию можно на официальном сайте – taxiconfnsk.ru.
Организаторы конференции – Государственная Дума РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и Общественный Совет по развитию такси в регионах России.
Адрес проведения конференции: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104, МВК «Новосибирск Экспоцентр».
О мероприятии:
«Современное такси. Мнение рынка» – это обсуждение наиболее острых вопросов дальнейшего развития рынка такси. Конференция проводится в Новосибирске с 2013 года. По итогам мероприятия будет принята резолюция, в которой будет представлена позиция представителей отрасли по проблемным вопросам. Резолюция будет направлена в Министерство транспорта РФ.
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