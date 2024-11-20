Самым востребованным купе с пробегом стал Mercedes-Benz E-класса

По данным Авито Авто, на долю купе с пробегом бренда Mercedes-Benz пришлось 20,9% от спроса на машины с таким кузовом. На втором месте оказалась марка BMW, которой досталось 19,2%. Также в топ-5 вошли Audi (9%), Toyota (5,6%) и Ford (5,4%). По количеству объявлений лидируют те же марки.
Среди моделей лидером по доле в спросе стал Mercedes-Benz E-класса: он получил 7,6%. Вторую строку занял BMW 3 серии с 6%, а третью – Audi A5 с 5,4%. На четвертом месте оказался Ford Mustang, а на пятом – Mercedes-Benz CLK-класса.
Больше всего объявлений о продаже купе с пробегом пришлось на тот же Mercedes-Benz E-класса: его доля в предложении составила 10,1%. На втором месте – Audi A5 с долей 6,6%, а на третьем – BMW 3 серии с 5,9%.
По динамике и спроса, и предложения год к году лидирует одна и та же модель – BMW 4 серии. По сравнению с январем-октябрем 2023 года, в этом году спрос на нее вырос на 11,2%, а количество объявлений – на 21,4%.
Топ-10 купе с пробегом по доле в спросе, январь-октябрь 2024 г., Россия, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|Mercedes-Benz
|E-класс
|7,6%
|2 390 000
|BMW
|3 серия
|6%
|1 200 000
|Audi
|A5
|5,4%
|1 630 000
|Ford
|Mustang
|4,7%
|3 000 000
|Mercedes-Benz
|CLK-класс
|4%
|600 000
|Chevrolet
|Camaro
|3,7%
|3 000 000
|BMW
|6 серия
|3,6%
|2 090 000
|Dodge
|Challenger
|3,2%
|3 800 000
|BMW
|4 серия
|2,8%
|3 600 000
|Mercedes-Benz
|CL-класс
|2,7%
|1 800 000
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