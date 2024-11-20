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Самым востребованным купе с пробегом стал Mercedes-Benz E-класса

20.11.2024 47 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на автомобили с пробегом с кузовом купе в период с января по октябрь 2024 года. Оказалось, что самым востребованным брендом стал Mercedes-Benz, а самой популярной моделью – Mercedes-Benz E-класса. Средняя цена купе с пробегом составила 2 300 000 рублей.

По данным Авито Авто, на долю купе с пробегом бренда Mercedes-Benz пришлось 20,9% от спроса на машины с таким кузовом. На втором месте оказалась марка BMW, которой досталось 19,2%. Также в топ-5 вошли Audi (9%), Toyota (5,6%) и Ford (5,4%). По количеству объявлений лидируют те же марки.

Среди моделей лидером по доле в спросе стал Mercedes-Benz E-класса: он получил 7,6%. Вторую строку занял BMW 3 серии с 6%, а третью – Audi A5 с 5,4%. На четвертом месте оказался Ford Mustang, а на пятом – Mercedes-Benz CLK-класса.

Больше всего объявлений о продаже купе с пробегом пришлось на тот же Mercedes-Benz E-класса: его доля в предложении составила 10,1%. На втором месте – Audi A5 с долей 6,6%, а на третьем – BMW 3 серии с 5,9%.

По динамике и спроса, и предложения год к году лидирует одна и та же модель – BMW 4 серии. По сравнению с январем-октябрем 2023 года, в этом году спрос на нее вырос на 11,2%, а количество объявлений – на 21,4%.

Топ-10 купе с пробегом по доле в спросе, январь-октябрь 2024 г., Россия, Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена, руб.
Mercedes-BenzE-класс7,6%2 390 000
BMW3 серия6%1 200 000
AudiA55,4%1 630 000
FordMustang4,7%3 000 000
Mercedes-BenzCLK-класс4%600 000
ChevroletCamaro3,7%3 000 000
BMW6 серия3,6%2 090 000
DodgeChallenger3,2%3 800 000
BMW4 серия2,8%3 600 000
Mercedes-BenzCL-класс2,7%1 800 000
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