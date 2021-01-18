Новинки ×
  • Самый дешёвый паркетник Geely скромно изменился снаружи, но обрёл новый салон

Самый дешёвый паркетник Geely скромно изменился снаружи, но обрёл новый салон

18.01.2021 412 0 0

В Сеть выложили фото во второй раз обновлённой компактной «пятидверки» Vision X3. Машине подправили внешний облик, а вот интерьер переделали гораздо серьезнее. Двигатель же, скорее всего, менять не стали.

 

В гамме Geely модель под именем Vision X3 (экспортное название – Emgrand X3 или GX3) длиной 4005 мм появилась в 2017-м, она создана на базе старой «пятидверки» SC5-RV и представляет собой кросс-хэтч, что, впрочем, не мешает компании относить «икс-третий» к сегменту SUV. На родине, по данным ресурса CarSalesBase, лучшим годом для компакта стал 2018-й: тогда было реализовано 117 000 таких машин. Однако затем спрос стал падать, и уже в 2019-м X3 пережил первый рестайлинг. Увы, то обновление не особо помогло, результат 2020-го – 70 060 единиц, что на 26% меньше по сравнению с предыдущим годом. К слову, Vision X3 «открывает» кросс-линейку марки на родине, актуальная модель сегодня стоит от 49 900 юаней (около 570 000 рублей по текущему курсу). И вот Geely готовит к премьере еще раз модернизированный паркетник, его фото опубликовало «поднебесное» издание Autohome.

Обновленный Geely Vision X3
1 / 3
Обновленный Geely Vision X3
2 / 3
Обновленный Geely Vision X3
3 / 3

Кроссу досталась новая радиаторная решетка – с вогнутыми «клиньями». Кстати, подобная решетка есть и у старших моделей Geely, включая новейшие седан Preface и паркетник KX11 (товарное имя этого SUV еще не объявлено). Также у Vision X3 подретушировали бамперы, причем «пятидверке» вернули вертикальные светодиодные ходовые огни, коих она лишилась после рестайлинга 2019 года, хотя у них теперь более плавный изгиб. У фар и фонарей прежняя форма, зато светоотражатели на корме тоже сделали вертикальными, плюс вместо эмблемы на багажной двери наверняка красуется надпись с названием марки.

Обновленный Geely Vision X3
1 / 2
Обновленный Geely Vision X3
2 / 2

А вот салон Vision X3 перекроили гораздо серьезнее, внутри – новая «многослойная» передняя панель и другие карты дверей, тачскрин мультимедийной системы стал больше и теперь «парит», дефлекторы обдува спрятаны в единую линию, которая проходит под планшетом. При  этом виртуальную «приборку» модель все же не получила.

Двигатель, вероятно, прежний: актуальный кросс-хэтч оснащается бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5, который выдает 109 л.с. и 142 Нм. Нынешний Vision X3 доступен с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод, разумеется, только передний.

Актуальный Geely Vision X3, то есть после рестайлинга 2019 года
1 / 5
Актуальный Geely Vision X3, то есть после рестайлинга 2019 года
2 / 5
Актуальный Geely Vision X3, то есть после рестайлинга 2019 года
3 / 5
Актуальный Geely Vision X3, то есть после рестайлинга 2019 года
4 / 5
Актуальный Geely Vision X3, то есть после рестайлинга 2019 года
5 / 5

Обновленную «пятидверку» представят в этом году, помимо Китая кросс-хэтч еще продают в основном в некоторых странах Южной Америки. До России Vision X3 вряд ли доберется.

Между тем у актуальной «пятидверки» на родине еще есть электрическая версия, но ее выпускают под другим брендом: специально для «зелени» Geely в 2020-м возродила марку Maple. Следом за «традиционным» хэтчем, видимо, обновят и электрокар, который зовется 30X.

хэтчбек кроссовер авторынок шпионские фото новинки Geely Geely Vision X3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Зачем скрывают номера при продаже машины и можно ли сообщать VIN и номер покупателям На современных интернет-площадках по продаже автомобилей стало стандартом скрытие номера продаваемой машины. На этом фоне просьбы потенциальных покупателей сообщить им данные с регистрационн... 863 0 1 18.01.2021
Статьи / История Лучший советский военный грузовик: родословная армейского автомобиля ЗИЛ-131 История известного военного полноприводного грузовика ЗИЛ-131 повышенной проходимости, созданного целиком и полностью силами советских инженеров с некой оглядкой на американские стандартизов... 8291 1 30 17.01.2021
Статьи / Тесты До Луны и обратно: угадай пробег автомобиля-рекордсмена Пробег машины всегда определяет два ее качества: цену при продаже и общую надежность. Все продавцы старых автомобилей говорят о двигателях-«миллионниках», но при этом поголовно скручивают од... 2857 3 6 16.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 177523 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 73117 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 59105 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings