Самый дешёвый паркетник Geely скромно изменился снаружи, но обрёл новый салон

В Сеть выложили фото во второй раз обновлённой компактной «пятидверки» Vision X3. Машине подправили внешний облик, а вот интерьер переделали гораздо серьезнее. Двигатель же, скорее всего, менять не стали.

В гамме Geely модель под именем Vision X3 (экспортное название – Emgrand X3 или GX3) длиной 4005 мм появилась в 2017-м, она создана на базе старой «пятидверки» SC5-RV и представляет собой кросс-хэтч, что, впрочем, не мешает компании относить «икс-третий» к сегменту SUV. На родине, по данным ресурса CarSalesBase, лучшим годом для компакта стал 2018-й: тогда было реализовано 117 000 таких машин. Однако затем спрос стал падать, и уже в 2019-м X3 пережил первый рестайлинг. Увы, то обновление не особо помогло, результат 2020-го – 70 060 единиц, что на 26% меньше по сравнению с предыдущим годом. К слову, Vision X3 «открывает» кросс-линейку марки на родине, актуальная модель сегодня стоит от 49 900 юаней (около 570 000 рублей по текущему курсу). И вот Geely готовит к премьере еще раз модернизированный паркетник, его фото опубликовало «поднебесное» издание Autohome.

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Кроссу досталась новая радиаторная решетка – с вогнутыми «клиньями». Кстати, подобная решетка есть и у старших моделей Geely, включая новейшие седан Preface и паркетник KX11 (товарное имя этого SUV еще не объявлено). Также у Vision X3 подретушировали бамперы, причем «пятидверке» вернули вертикальные светодиодные ходовые огни, коих она лишилась после рестайлинга 2019 года, хотя у них теперь более плавный изгиб. У фар и фонарей прежняя форма, зато светоотражатели на корме тоже сделали вертикальными, плюс вместо эмблемы на багажной двери наверняка красуется надпись с названием марки.



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А вот салон Vision X3 перекроили гораздо серьезнее, внутри – новая «многослойная» передняя панель и другие карты дверей, тачскрин мультимедийной системы стал больше и теперь «парит», дефлекторы обдува спрятаны в единую линию, которая проходит под планшетом. При этом виртуальную «приборку» модель все же не получила.



Двигатель, вероятно, прежний: актуальный кросс-хэтч оснащается бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5, который выдает 109 л.с. и 142 Нм. Нынешний Vision X3 доступен с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод, разумеется, только передний.

Актуальный Geely Vision X3, то есть после рестайлинга 2019 года 1 / 5 Актуальный Geely Vision X3, то есть после рестайлинга 2019 года 2 / 5 Актуальный Geely Vision X3, то есть после рестайлинга 2019 года 3 / 5 Актуальный Geely Vision X3, то есть после рестайлинга 2019 года 4 / 5 Актуальный Geely Vision X3, то есть после рестайлинга 2019 года 5 / 5

Обновленную «пятидверку» представят в этом году, помимо Китая кросс-хэтч еще продают в основном в некоторых странах Южной Америки. До России Vision X3 вряд ли доберется.



Между тем у актуальной «пятидверки» на родине еще есть электрическая версия, но ее выпускают под другим брендом: специально для «зелени» Geely в 2020-м возродила марку Maple. Следом за «традиционным» хэтчем, видимо, обновят и электрокар, который зовется 30X.