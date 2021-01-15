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  • Теперь официально: Geely показала новый кроссовер на платформе Volvo

Теперь официально: Geely показала новый кроссовер на платформе Volvo

15.01.2021 2540 0 0

Китайская компания пока раскрыла только внешний облик новой модели. Впрочем, салон мы тоже уже видели – кроссу достались три экрана. Публичную премьеру SUV может справить в апреле.

 

Свой новый паркетник компания Geely принялась рассекречивать в конце декабря, распространив фотографии тестового прототипа. Затем «постарались» фотошпионы: в Сеть выложили снимок интерьера, а на виртуальной «приборке» красовалась картинка серийной версии – разумеется, без какого-либо камуфляжа. Теперь же сам производитель поделился несколькими полноценными фирменными картинками товарного SUV. Кросс пока известен под внутризаводским индексом KX11, он построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Напомним, это второй паркетник и третья модель непосредственно бренда Geely на «тележке» CMA: на ней также базируются кросс-купе Xingyue (нечто вроде «зенью», в РФ «купе» переименовали в Tugella) и седан Preface. Кроме того, эта платформа лежит в основе большинства машин Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo) и кроссовера Volvo XC40.

Из-за решетки с «вогнутыми» вертикальными клиньями спереди KX11 напоминает модели Volvo. К слову, аналогичная решетка есть и у других Geely, включая Preface. Также кроссовер получил LED-фары с интегрированными светодиодными же «штрихами» ходовых огней и довольно массивный бампер. Габариты по-прежнему не названы. Судя по всему, по длине KX11 превосходит Xingyue/Tugella (4605 мм), но у Geely HaoYue («хао-юэ»), который сегодня носит титул самого крупного SUV марки, этот показатель (4835 мм) все же вроде бы больше, чем у нового кроссовера.

Официальных фото интерьера пока нет, но благодаря папарацци мы знаем, что Geely KX11 предложат с тремя экранами: один из них, как уже упоминалось выше, выполняет роль «приборки», остальные – это мультимедиа-система, то есть у переднего пассажира имеется свой тачскрин (при этом оба дисплея спрятаны под одним стеклом). Не исключено, что кросс будет доступен в семиместном исполнении.

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Китайские СМИ считают, что кроссоверу досталась бензиновая «турбочетверка» Volvo 2.0 семейства Drive-E. Таким мотором оснащаются и другие модели концерна Geely. Так, на родственном седане Preface этот двигатель выдает 190 л.с. и 300 Нм. «Четырехдверка» комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – ее же, скорее всего, получил и KX11. Также нельзя исключать появления гибридной версии. Ну и вполне вероятно, что для паркетника предусмотрен полный привод – по крайней мере, для экспортного SUV.

Публичная премьера кроссовера Geely может пройти в апреле в рамках Шанхайского автосалона, но еще до презентации компания наверняка поделится (и не раз) новыми картинками.

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