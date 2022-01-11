Самый доступный кроссовер премиального суббренда Chery готовится к премьере в России

В нашей стране сертифицирован младший паркетник марки Exeed. На российском рынке модель предложат с бензиновой полуторалитровой «турбочетверкой», полный привод для SUV не предусмотрен в принципе – только передний.

Кроссовер Exeed LX нам был обещан еще в 2021-м, но под конец того же года российское подразделение компании Chery (ей принадлежит бренд Exeed, который, к слову, считается премиальным) скорректировало свои планы, новые сроки старта продаж – февраль-апрель 2022-го. А Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и вовсе появилось в свободной базе Росстандарта лишь сейчас, хотя оно действует с ноября прошлого года.

Напомним, LX – это самый компактный кросс Exeed, он открывает линейку марки. В родном Китае модель дебютировала в 2019-м, она делит платформу T1X с паркетником Chery Tiggo 7 Pro (и «семеркой» первого поколения). Длина предназначенного для Поднебесной Exeed LX равна 4533 мм, колесная база – 2670 мм. У нашей версии первый показатель такой же, как в КНР, а вот расстояние между осями почему-то меньше – 2650 мм (это значение указано в ОТТС). Ну и размеры Tiggo 7 Pro: длина – 4500 мм, колесная база – 2670 мм.

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В России LX предложат с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.5 TCI (заводской индекс SQRE4T15C), которая нам знакома по «семерке» Чери. Мотор выдает 147 л.с. и 210 Нм, он сочетается только с вариатором. На китайском рынке кроссовер LX доступен с тем же движком, но там он мощнее (156 л.с. и 230 Нм). Плюс на родине для модели предусмотрены турбомотор SQRF4J16 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм) и 7DCT. Привод же в любом случае только передний.



Exeed LX для Китая

В списке оборудования Exeed LX для РФ значатся: климат-контроль, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев сидений и руля, панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, беспроводная зарядка для смартфона, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, круиз-контроль. Также паркетник наверняка получил объединенные между собой виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы (в сертификате не упомянуты).



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Что же касается цен, то Exeed LX, вероятно, окажется дороже своего непремиального родственника Chery Tiggo 7 Pro. Последний по прайсу сегодня стоит от 1 689 900 рублей. Старшие полноприводные кроссоверы Exeed TXL и Exeed VX обойдутся минимум в 2 699 900 и 3 299 900 рублей соответственно (все цены указаны без учета акций).



Между тем материнская Chery тоже готовит новинки для России, среди них – рестайлинговый Tiggo 4 и свежий паркетник Omoda 5 (но имя изменят).