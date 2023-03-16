Счётная палата связала новый асфальт в регионах с аварийностью на дорогах

Речь идёт о том, что обеспечивающие безопасность барьерные ограждения, а также разметка и освещение появляются позже, чем водители получают доступ к ровному дорожному полотну.

В ходе заседания комитета Госдумы по транспорту с участием главы Минтранса РФ Виталия Савельева участники обсудили ситуацию с ремонтом дорог. Глава ведомства отметил, что в течение прошлого года в стране было отремонтировано в общей сложности 26,8 тыс. км федеральных и региональных дорог (на 6% больше, чем в 2021-м); ещё 1,6 тыс. км дорог за 2022-й было построено (на 15% больше). Своим мнением касательно нового асфальта поделились и представители Счётной палаты.

По словам аудитора Валерия Богомолова, на которого ссылается «Коммерсант», в тех местах, «где дороги приведены в отличное состояние, где прошел ремонт и капремонт, увеличивается смертность». Он объяснил это тем, что на таких участках водители начинают ездить быстрее, при этом барьерные ограждения, дополнительное освещение, разметка и предупреждающие дорожные знаки «устанавливаются не сразу», что в итоге и ведёт к ДТП с серьёзными последствиями.



Стоит отметить, что Валерий Богомолов не представил данные статистики, которые подтверждали бы заявление Счётной палаты. При этом согласно подсчётам ГИБДД, в прошлом году смертность на федеральных трассах упала на 8,3%, а на дорогах регионального и межмуниципального значения показатель стал меньше на 1,4%. Хотя, судя по статистике, есть и те регионы РФ, где количество погибших в ДТП за прошлый год увеличилось, в этот список вошли Липецкая область, Якутия, Республика Хакасия.

Осенью 2022 года этот вопрос высокой смертности после ремонта дорог поднимал глава ГИБДД Михаил Черников. Он отмечал, что необходимо законодательно закрепить перечень обязательных работ, которые должны быть выполнены вместе с заменой покрытия (речь идёт об установке мачт освещения, разделительных барьеров, пешеходных переходов и т.д.).



Как напомнили в издании, Минтранс в 2018 году выпустил методические рекомендации, касающиеся «направления денежные средств на мероприятия по обеспечению БДД». Согласно этому документу, деньги, полученные от штрафов, необходимо направлять на улучшение организации движения в регионах (в том числе на светофоры и разметку). Однако эта «методичка» не является обязательной к исполнению.

В том же 2018-м стартовал нацпроект «Безопасные качественные дороги»: в его рамках на сегодняшний день ремонтируется основная часть российских дорог. По данным Счётной палаты, сейчас более 50% региональных трасс уже соответствуют установленным нормативам. По словам координатора проекта «Карта убитых дорог» Александра Васильева, поднятая Счётной палатой проблема существует не первый год. «Для многих глав муниципалитетов главным было устранить ямы и сделать ровную дорогу, об остальном не думали, – комментирует он. – В результате проезжая часть зачастую представляла собой взлетно-посадочную полосу, иногда даже без разметки. Неудивительно, что увеличение скорости приводило к авариям».



Стоит отметить, что дорога после ремонта должна быть не только собственно «ровной», но ещё и износостойкой. В прошлом году Счётная палата также заявляла о проблемах с качеством дорожного ремонта: о них стало известно после проверки проб асфальтобетонного покрытия, взятых с участков, отремонтированных в 2019-2021 годах в нескольких регионах РФ (часть проб после испытаний просто рассыпалась).