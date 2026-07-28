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Седан Aion Ray 7 от GAC станет первенцем нового семейства

28.07.2026 656 0 0
Седан Aion Ray 7 от GAC станет первенцем нового семейства

Бренд Aion анонсировал новую серию, адресованную молодежной аудитории. Первой моделью семейства станет довольно крупный седан с эффектной внешностью. Четырехдверка точно будет электрифицирована.

Марка Aion ныне празднует день рождения. Владеющая брендом компания под названием GAC Aion New Energy Automobile Co., Ltd. была основана 28 июля специально для выпуска электрокаров. Затем фирма превратилась просто в GAC Aion, а ее гамму пополнили гибриды. К слову, сам бренд Aion в китайских соцсетях утверждает, что ему стукнуло 10 лет, хотя на местном потребительском сайте указано, что GAC Aion New Energy Automobile Co., Ltd. основали в 2017 году. Как бы то ни было, к этому событию приурочен анонс новой линейки марки – Ray (привет, Kia!). Серия создана в основном для молодежи, а ее первенцем станет показанный на тизерах седан Ray 7.

Внешность Aion Ray 7 выполнена в новом для марки стиле, который уже примерил стартовавший весной кроссвэн Aion N60. Главная фишка дизайна – помещенные в единую панель сдвоенные LED-полоски ходовых огней и оформленные в том же ключе задние фонари. Седану Aion Ray 7 еще достались полускрытые ручки дверей, «изломанная» подоконная линия и желтые тормозные суппорты. В бамперах есть «прорези». Кроме того, предусмотрен продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Из размеров пока озвучена только длина, да и та приблизительная – около 5 метров. Интерьер тоже пока не продемонстрировали. Хотя и так понятно, что внутри будут виртуальная приборка и крупный планшет мультимедийной системы.

Разумеется, Ray 7 электрифицирован, но данных о технике, опять же, еще нет. В Aion лишь отметили, что поставщиком батарей является компания CATL.

Вероятно, на домашний рынок седан Aion Ray 7 выйдет до конца текущего года. То есть больше подробностей должны раскрыть в ближайшие месяцы.

Между тем в России тоже представлен суббренд GAC. У нас продают электрический кроссовер Aion V.

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