Кроссвэн Aion N60 от GAC почти полностью рассекречен

Марка Aion выводит на рынок электрический компактвэн с «внедорожным» имиджем. Модель предложат исключительно с передним приводом, зато для нее заявлен внушительный список оборудования.

Сертификат Aion N60 появился еще в конце прошлого года. Затем сама марка, которая, напомним, принадлежит концерну GAC, раскрыла внешность модели на фирменных картинках и показала ее представителям китайских медиа. Ну а теперь рассекречен интерьер. Одновременно открыт прием «слепых» заказов, то есть пока без объявления цен.

Когда были опубликованы первые изображения Aion N60, китайцы не смогли сразу определиться, к какому классу относится автомобиль: это кроссовер или вэн? Соответствующий вопрос задали представителю бренда в местной соцсети. Тот внятного ответа так и не дал, а опубликовал опрос, предложив пользователям сами решить. Большинство проголосовало за SUV. И сейчас сама марка позиционирует N60 как «умный городской кроссовер». Хотя это все-таки пятиместный компактвэн, пусть и с «внедорожным» имиджем. Проще говоря – кроссвэн.

Дизайн Aion N60 создан под руководством Бенуа Жакоба, который перешел в GAC из BMW. Главные фишки внешности – помещенные в единую панель сдвоенные светодиодные полоски ходовых огней и узкие фары (они расположены под ДХО), полускрытые ручки дверей, «парящая» крыша и монофонарь со сдвоенными же диодными линиями. За «кроссоверность» отвечает неокрашенный пластиковый обвес.

Длина Aion N60 равна 4615 мм, ширина – 1883 мм, высота – 1673 мм, колесная база составляет 2775 мм. Объем багажника – 447 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1947 литров.

В салоне установлены компактный приборный экран и, наоборот, гигантский тачскрин мультимедийной системы (15,6 дюйма) с разрешением 2,5K. Мультимедиа – на основе искусственного интеллекта. Вэн также получил двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. Передние кресла имеют подогрев, вентиляцию и массажер. У пассажирского сиденья вдобавок есть откидная подставка для ног и режим «нулевой гравитации», а в его спинку встроен столик. В списке оборудования еще заявлены панорамная крыша и автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

GAC Aion N60 представляет собой переднеприводный электрокар. В сертификате для электромотора было указано два варианта мощности – 136 или 224 л.с. О батареях информации все еще нет, при этом марка официально объявила максимальный запас хода – 610 км (видимо, по циклу CLTC).

Китайские СМИ пишут, что полноценный запуск Aion N60 состоится в апреле. Электрическому кроссвэну прочат стартовый ценник менее 150 000 юаней (примерно 1,76 млн рублей по текущему курсу).

Между тем компания GAC решила вывести суббренд Aion и на российский рынок. У нас первенцем стал электрический кроссовер Aion V, он уже доступен к заказу.