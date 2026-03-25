Новинки ×

25.03.2026 170 0 0
Кроссвэн Aion N60 от GAC почти полностью рассекречен

Марка Aion выводит на рынок электрический компактвэн с «внедорожным» имиджем. Модель предложат исключительно с передним приводом, зато для нее заявлен внушительный список оборудования.

Сертификат Aion N60 появился еще в конце прошлого года. Затем сама марка, которая, напомним, принадлежит концерну GAC, раскрыла внешность модели на фирменных картинках и показала ее представителям китайских медиа. Ну а теперь рассекречен интерьер. Одновременно открыт прием «слепых» заказов, то есть пока без объявления цен.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Когда были опубликованы первые изображения Aion N60, китайцы не смогли сразу определиться, к какому классу относится автомобиль: это кроссовер или вэн? Соответствующий вопрос задали представителю бренда в местной соцсети. Тот внятного ответа так и не дал, а опубликовал опрос, предложив пользователям сами решить. Большинство проголосовало за SUV. И сейчас сама марка позиционирует N60 как «умный городской кроссовер». Хотя это все-таки пятиместный компактвэн, пусть и с «внедорожным» имиджем. Проще говоря – кроссвэн.

1 / 2
2 / 2

Дизайн Aion N60 создан под руководством Бенуа Жакоба, который перешел в GAC из BMW. Главные фишки внешности – помещенные в единую панель сдвоенные светодиодные полоски ходовых огней и узкие фары (они расположены под ДХО), полускрытые ручки дверей, «парящая» крыша и монофонарь со сдвоенными же диодными линиями. За «кроссоверность» отвечает неокрашенный пластиковый обвес.

1 / 2
2 / 2

Длина Aion N60 равна 4615 мм, ширина – 1883 мм, высота – 1673 мм, колесная база составляет 2775 мм. Объем багажника – 447 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1947 литров.

В салоне установлены компактный приборный экран и, наоборот, гигантский тачскрин мультимедийной системы (15,6 дюйма) с разрешением 2,5K. Мультимедиа – на основе искусственного интеллекта. Вэн также получил двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. Передние кресла имеют подогрев, вентиляцию и массажер. У пассажирского сиденья вдобавок есть откидная подставка для ног и режим «нулевой гравитации», а в его спинку встроен столик. В списке оборудования еще заявлены панорамная крыша и автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

GAC Aion N60 представляет собой переднеприводный электрокар. В сертификате для электромотора было указано два варианта мощности – 136 или 224 л.с. О батареях информации все еще нет, при этом марка официально объявила максимальный запас хода – 610 км (видимо, по циклу CLTC).

Китайские СМИ пишут, что полноценный запуск Aion N60 состоится в апреле. Электрическому кроссвэну прочат стартовый ценник менее 150 000 юаней (примерно 1,76 млн рублей по текущему курсу).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Между тем компания GAC решила вывести суббренд Aion и на российский рынок. У нас первенцем стал электрический кроссовер Aion V, он уже доступен к заказу.

кроссовер компактвэн Китай авторынок электромобиль новинки Aion Aion N60 GAC

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A5 II (F5) с пробегом: очень надёжная ходовая часть и редкие, но безумно дорогие V6 В первой части публикации о купе Audi A5 второго поколения мы рассказали о том, что кузов этой пока ещё не старой машины обычно сохраняется хорошо, салон может выглядеть отлично при большом... 104 0 0 25.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор? От редакции: уже второй раз в этой рубрике мы с удовольствием и практически без правок публикуем отклик нашего читателя под ником Seriberiezhka. Почему бы и нет, если тема действительно инте... 1087 47 1 23.03.2026
Статьи / Тесты Синьор из Турина: тест на знание марки Fiat За свою длинную историю компания Fiat выпускала самые различные автомобили – от крошечной «чинквеченто» до крупного коммерческого транспорта, не забывая о спорткарах с темпераментом, характе... 1433 1 0 21.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47783 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18630 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 8977 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
47 Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор?
16 Кроссовер Volga K50: первые фотографии и подробности
9 Belgee X50+ стартует в России: дешевле дореформенного кроссовера
Новые комментарии
Change privacy settings