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  • Седан Geely Emgrand стартует в Казахстане: беднее Kia Cerato, зато заметно дешевле

Седан Geely Emgrand стартует в Казахстане: беднее Kia Cerato, зато заметно дешевле

06.10.2023 205 0 0

В соседней стране китайская четырехдверка доступна с полуторалитровым атмосферником, коробку можно выбрать. По неофициальным данным, позже новый Эмгранд доберется и до России.

В Китае актуальный седан Geely Emgrand дебютировал в 2021 году, сама марка считает его четвертым поколением (в России прежние машины продавали под именами EC7 и Emgrand 7). Это действительно глобальная модель: ее продают в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, представлена она и в СНГ. Так, под конец прошлого года Эмгранд появился в Беларуси, а теперь седан выходит на казахстанский рынок.

Напомним, в основе нынешнего Emgrand лежит платформа BMA, на которой также построен паркетник Geely Coolray. По габаритам четырехдверка сопоставима с Kia Cerato: длина «китайца» равна 4638 мм, ширина – 1822 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2650 мм. Паспортный дорожный просвет экспортного Geely Emgrand – 152 мм. Объем багажника – 500 литров.

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В Казахстане модель предложена с безальтернативным бензиновым атмосферником 1.5, который выдает 122 л.с. и 152 Нм. Двигатель сочетается с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом. Кстати, ни на родине, ни в Беларуси 6АКП нет – там седану положен вариатор. Привод же в любом случае исключительно передний.

На казахстанском рынке новый Geely Emgrand доступен в четырех комплектациях: Standard, Comfort, Luxury и Flagship. Все версии имеют светодиодные ДХО, электрорегулировки и обогрев наружных зеркал, ESP и пару подушек безопасности. Базовый седан – это также 15-дюймовые диски, тканевая обивка, кондиционер, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном. В комплектации Comfort появляются датчик света, обогрев форсунок стеклоочистителя, подогрев передних сидений, климат-контроль и задний парктроник. В арсенале исполнения Luxury значатся 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, подогрев руля, круиз-контроль и камера заднего вида. Наконец, топовый Geely Emgrand Flagship имеет 17-дюймовые колеса, люк в крыше, цифровую приборку, «кожаный» салон, мультимедиа с экраном диагональю 12,3 дюйма, боковые подушки и шторки безопасности.

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Цена Geely Emgrand варьируется от 8 990 000 до 11 090 000 тенге, что эквивалентно примерно 1 880 000 – 2 320 000 рублей по текущему курсу. При этом на все версии сейчас действует «прямая выгода» в размере 900 000 тенге (около 188 000 рублей; цены указаны без ее учета). Упомянутый Kia Cerato в Казахстане обойдется в 11 090 000 – 14 090 000 тенге (2 320 000 – 2 947 000 рублей). Впрочем, моторная гамма «корейца» шире, вдобавок он богаче: например, камера и «теплый» пакет у него идут уже в базе, а топовый Cerato имеет адаптивный «круиз» и комплекс электронных ассистентов.

В России Geely сегодня продает только кроссоверы. О планах вывести четырехдверку Emgrand на наш рынок компания официально пока не заявляла. Между тем на днях в базе Росстандарта появился сертификат на модель с индексом SS11 (само ОТТС в свободный доступ не выложили) – это внутризаводской индекс именно Эмгранда. То есть не исключено, что Geely Emgrand нового поколения все же готовится к старту российских продаж. А компанию ему может составить паркетник Geely Starray, о чем Kolesa.ru рассказывал накануне.

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