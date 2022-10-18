Седан Hyundai Lafesta снова доработан: ещё больше «спорта», другой мотор и перекроенный салон

Купеобразный седан Hyundai Lafesta в гамме марки появился под конец 2018 года, он адресован китайской молодежи, и только в КНР его производят и продают. Согласно статистике CarSalesBase, в 2019-м «четырехдверка» разошлась тиражом 99 404 экземпляра. Но результат 2020-го – всего 35 540 единиц. В 2021 год Lafesta вступила в слегка обновленном виде, однако та модернизация не помогла: продажи рухнули до 9490 штук. Для сравнения, молодежный седан GAC Trumpchi Empow за неполный прошлый год (эта модель стартовала летом) обрел в Поднебесной более 43 000 владельцев. И все же Hyundai не отказывается от Lafesta, теперь «четырехдверка» пережила полноценный рестайлинг. К слову, мы уже видели преобразившийся седан на фото местного минпрома, и вот наконец опубликованы фирменные картинки, хотя посвежевшая Hyundai Lafesta пока представлена только в «оспортивленной» версии N Line (прежде такого варианта у модели не было).

Стандартная обновленная Hyundai Lafesta на фото минпрома КНР 1 / 2 Стандартная обновленная Hyundai Lafesta на фото минпрома КНР 2 / 2

Итак, модель обрела новые радиаторную решетку и бамперы. «Фишки» непосредственно Hyundai Lafesta N Line – еще более агрессивный обвес, прорезь на «носу», своя решетка с интегрированными светодиодными секциями, большое антикрыло на крышке багажника, красные тормозные суппорты и сдвоенные патрубки выпускной системы (у стандартного обновленного седана «одинарные», трапециевидные, вместо овальных у прежней модели). Ну и конечно, у «подогретого» седана есть шильдики N Line.



Hyundai Lafesta N Line 1 / 6 Hyundai Lafesta N Line 2 / 6 Hyundai Lafesta N Line 3 / 6 Hyundai Lafesta N Line 4 / 6 Hyundai Lafesta N Line 5 / 6 Hyundai Lafesta N Line 6 / 6

После рестайлинга длина «четырехдверки» выросла на 30 мм до 4690 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1790 мм, высота – 1425 мм, колесная база – 2700 мм.



В салоне – иные передняя панель, рулевое колесо, блок управления климат-контролем и центральный тоннель. Кроме того, Hyundai Lafesta получила полноценную виртуальную «приборку», которая вдобавок отныне объединена с тачскрином новой же мультимедийной системы. А еще седан лишился привычного рычага коробки, вместо него установили кнопочный пульт.

Hyundai Lafesta N Line 1 / 4 Hyundai Lafesta N Line 2 / 4 Hyundai Lafesta N Line 3 / 4 Hyundai Lafesta N Line 4 / 4

Турбомотор 1.6 T-GDI (190 или 204 л.с.) отправлен в отставку, ему на смену пришла 200-сильная бензиновая «турбочетверка» 1.5, которая знакома по другим китайским моделям Hyundai. По предварительным данным, седан сохранил безальтернативную семиступенчатую коробку с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний. Также у Hyundai Lafesta есть полностью электрический вариант, его, вероятно, обновят позже по подобию бензиновой «четырехдверки».



Дореформенная Hyundai Lafesta 1 / 3 Дореформенная Hyundai Lafesta 2 / 3 Дореформенная Hyundai Lafesta 3 / 3

Старт продаж преобразившейся Lafesta намечен на конец октября. О планах поставлять модель на экспорт компания не сообщала.

