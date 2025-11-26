Авторынок ×
Седан Kia Soluto добрался до Казахстана: самая дешёвая модель в гамме

26.11.2025 57 0 0

В соседней стране начали принимать заказы на бюджетную компактную четырехдверку Kia. Модель доступна с атмосферником 1.4 и автоматом, на выбор предложены две комплектации.

Этот недорогой седанчик Kia дебютировал в 2017 году в Китае под названием Pegas, он создан на базе старой китайской же модели Kia K2 (аналог нашего «первого» Rio). Изначально Пегас был заявлен в качестве эксклюзива для Поднебесной, но там он с треском провалился, так что вскоре его убрали из местной гаммы. Еще до того, как седан покинул КНР, его начали продавать в странах Южной Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, причем на некоторых рынках модель переименовали в Soluto. А теперь четырехдверка добралась и до соседнего с нами Казахстана – тоже как Kia Soluto. К слову, казахстанские СМИ отмечают, что для этой страны модель выпускают локально на новом заводе.

Длина Kia Soluto равна 4300 мм, ширина – 1700 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2570 мм. То есть по своим габаритам седан недалеко ушел от нашей Гранты. Объем багажника Soluto составляет 475 литров.

Модель оснащается бензиновым атмосферником 1.4 MPI, который выдает 94 л.с. и 132 Нм. В Казахстане Soluto доступен только с четырехступенчатым автоматом, хотя на других рынках есть еще и пятиступенчатая механика.

Седан предложен в двух комплектациях – Comfort и Prestige. В списке оборудования базовой версии значатся: стальные 14-дюймовые колеса, электропривод и обогрев наружных зеркал, тканевая обивка, кондиционер, мультимедиа с 7-дюймовым планшетом, камера заднего вида, фронтальные подушки безопасности, ABS и ESC. В исполнении Prestige появляются легкосплавные диски (но тоже 14-дюймовые), «кожаная» обивка, подогрев передних сидений.

Kia Soluto оценили в 7 990 000 – 8 490 000 тенге, что эквивалентно примерно 1,2 млн – 1,3 млн рублей по текущему курсу. Таким образом, седан стал самой дешевой моделью в казахстанской линейке Kia. «Живые» продажи там стартуют в ближайшее время.

