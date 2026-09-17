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Седан Lexus IS обзавёлся новой спецверсией на домашнем рынке

17.09.2026 357 0 1
Седан Lexus IS обзавёлся новой спецверсией на домашнем рынке

Среднеразмерной четырёхдверке, предназначенной для родной Японии, в новом модельном году достался особенный вариант с приставкой F Sport Mode Black VI.

Принадлежащая корпорации Toyota премиальная марка Lexus выпускает седан Lexus IS с 1999 года, а актуальное третье поколение появилось в 2013-м. Рестайлинг эта среднеразмерная четырёхдверка пережила в 2020-м (в компании модернизацию назвали сменой генерации), ещё одно обновление – в сентябре 2025-го. В компании отметили, что более чем за 25 лет в общей сложности примерно в 40 странах мира было продано около 1,3 млн экземпляров.

На фото: спецверсия Lexus IS F Sport Mode Black VI

Очевидно, что модели уже пора бы сменить генерацию, однако об этом речи пока не идёт. Сегодня японский производитель лишь рассказал о единственной обновке (не считая «зимнего пакета», который теперь входит в список стандартного оборудования всех исполнений), которую получил предназначенный для домашнего рынка Lexus IS 2027 модельного года. Речь идёт о появлении в гамме особенной версии с прибавкой F Sport Mode Black VI. Известно, что этот вариант доберётся до дилеров 1 октября 2026 года.

В основу новинки на этот раз легла модификация F Sport, а в списке отличительных особенностей такого седана числятся новые 19-дюймовые кованые колёсные диски BBS с многоспицевым дизайном, окрашенные в чёрный цвет. Помимо этого, модели положены отделанные искусственной кожей спортивные передние кресла с функцией вентиляции, а водительскому сидению ещё положена функция запоминания настроек.

Актуальный среднеразмерный седан на домашнем рынке предлагается только с одним вариантом начинки, включая новую спецверсию с прибавкой F Sport Mode Black VI к названию. Так, Lexus IS 300h оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой находится двигатель объёмом 2,5 литра. Его отдача равна 178 л.с., а максимальный крутящий момент – 221Нм. Он работает в тандеме с электромотором мощностью 143 л.с. (300 Нм). Привод у всех исполнений может быть только задним.

На фото: Lexus IS F Sport

Отметим, ранее в «домашней» линейке этого седана числились также версии с индексами 300 и 500. Первой модификации была положена 2,0-литровая турбочетвёрка, второй – топовый 5,0-литровый двигатель V8. С последним марка торжественно попрощалась ещё в прошлом году, выпустив финальную спецверсию Lexus IS 500 Climax Edition, о которой мы подробнее рассказывали ранее.

На фото: салон актуального седана Lexus IS (версии для японского рынка)

Цены посвежевшего Lexus IS в Японии уже известны. За стартовую версию здесь просят не менее 5 900 000 иен (эквивалентно примерно 3,2 млн рублей по текущему курсу), за стандартный F Sport – не менее 6 450 000 иен (около 3,5 млн рублей), а покупка нового особенного варианта Lexus IS F Sport Mode Black VI обойдётся на домашнем рынке как минимум в 6 950 000 иен (около 3,8 млн рублей).

Напомним, на одном из главных для седана рынков, в США, в рамках обновок к 2027 модельному году тоже появилась новая спецверсия – Lexus IS Special Appearance Package. В списке особенностей числятся: зелёный цвет кузова Envious Green, 19-дюймовые легкосплавные диски BBS, адаптивная подвеска AVS, самоблокирующийся задний дифференциал Torsen в сочетании с задним приводом, иное оформление салона с зелёной прострочкой, расширенный набор водительских ассистентов и т.д.

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