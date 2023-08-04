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  • Седан Omoda S5 GT со своим дизайном: новые фото и дата премьеры в России

Седан Omoda S5 GT со своим дизайном: новые фото и дата премьеры в России

04.08.2023 141 0 0

На наш рынок «подогретая» четырехдверка должна выйти в начале следующего месяца.

«Оспортивленный» седан Omoda S5 GT (марка принадлежит компании Chery) в РФ планировали запустить в конце лета. В итоге же оказалось, что модель немного задержится, зато объявлена точная дата российской премьеры – 7 сентября. Местное подразделение бренда пока опубликовало лишь тизер нашей «подогретой» версии, а вот глобальный и латиноамериканские офисы Омоды поделились полноценными фирменными картинками. Кстати, в Латинской Америке стандартная четырехдверка зовется O5, «спортивный» же вариант там, соответственно, носит индекс O5 GT.

Тизер российской версии Omoda S5 GT

Напомним, если обычный седан Omoda S5 представляет собой Chery Arrizo 5 Plus с другими эмблемой и шильдиками (в Китае исходный седан Чери недавно обновился в стиле Омоды), то GT-модель – это аналог уже Chery Arrizo 5 GT, дебютировавшего в Поднебесной в прошлом году.

Седан Omoda O5 GT для Мексики (он же Omoda S5 GT в других странах)

Судя по изображениям, внешне экспортные Омоды с приставкой GT повторяют друг друга (и китайский оригинал). Ну а отличия от стандартной четырехдверки – радиаторная решетка и фары а-ля Lexus, более агрессивные бамперы, черные диски и ярко-оранжевые тормозные суппорты.

Глобальный седан Omoda S5 GT (он же O5 GT)
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Глобальный седан Omoda S5 GT (он же O5 GT)
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Глобальный седан Omoda S5 GT (он же O5 GT)
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Интерьер у Omoda S5 GT тоже свой (но такой же, как у Chery Arrizo 5 GT), тут оригинальная передняя панель, а вместо отдельных экранов приборки и мультимедиа-системы установлено табло. Кроме того, «оспортивленной» версии достался сенсорный блок управления «климатом» (сделан в виде полоски, размещенной под центральными дефлекторами).

Глобальный седан Omoda S5 GT (он же O5 GT)

Исходный GT-седан Chery предложен в Китае с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 1.6 мощностью 156 и 197 л.с. соответственно. В России же Omoda S5 GT будет доступен с турбомотором 1.6, который дефорсировали до налогово выгодных 150 л.с. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Стандартную Omoda S5 у нас можно купить с мотором 1.5 (113 л.с.) или его турбоверсией (147 л.с.), оба движка комплектуются вариатором.

Стандартный седан Omoda S5 для России
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Стандартный седан Omoda S5 для России
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Стандартный седан Omoda S5 для России
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Обычная четырехдверка Омоды в РФ по прайсу сейчас стоит от 2 209 900 рублей (без учета акций). Версия GT, вероятно, окажется дороже.

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