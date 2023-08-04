Седан Omoda S5 GT со своим дизайном: новые фото и дата премьеры в России

«Оспортивленный» седан Omoda S5 GT (марка принадлежит компании Chery) в РФ планировали запустить в конце лета. В итоге же оказалось, что модель немного задержится, зато объявлена точная дата российской премьеры – 7 сентября. Местное подразделение бренда пока опубликовало лишь тизер нашей «подогретой» версии, а вот глобальный и латиноамериканские офисы Омоды поделились полноценными фирменными картинками. Кстати, в Латинской Америке стандартная четырехдверка зовется O5, «спортивный» же вариант там, соответственно, носит индекс O5 GT.
Напомним, если обычный седан Omoda S5 представляет собой Chery Arrizo 5 Plus с другими эмблемой и шильдиками (в Китае исходный седан Чери недавно обновился в стиле Омоды), то GT-модель – это аналог уже Chery Arrizo 5 GT, дебютировавшего в Поднебесной в прошлом году.
Судя по изображениям, внешне экспортные Омоды с приставкой GT повторяют друг друга (и китайский оригинал). Ну а отличия от стандартной четырехдверки – радиаторная решетка и фары а-ля Lexus, более агрессивные бамперы, черные диски и ярко-оранжевые тормозные суппорты.
Интерьер у Omoda S5 GT тоже свой (но такой же, как у Chery Arrizo 5 GT), тут оригинальная передняя панель, а вместо отдельных экранов приборки и мультимедиа-системы установлено табло. Кроме того, «оспортивленной» версии достался сенсорный блок управления «климатом» (сделан в виде полоски, размещенной под центральными дефлекторами).
Исходный GT-седан Chery предложен в Китае с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 1.6 мощностью 156 и 197 л.с. соответственно. В России же Omoda S5 GT будет доступен с турбомотором 1.6, который дефорсировали до налогово выгодных 150 л.с. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Стандартную Omoda S5 у нас можно купить с мотором 1.5 (113 л.с.) или его турбоверсией (147 л.с.), оба движка комплектуются вариатором.
Обычная четырехдверка Омоды в РФ по прайсу сейчас стоит от 2 209 900 рублей (без учета акций). Версия GT, вероятно, окажется дороже.
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