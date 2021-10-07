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Седан Skoda, который заменит прежний Rapid: это Slavia, премьера в декабре

07.10.2021 250 0 0

Главным рынком для четырехдверной Шкоды станет Индия. Считается, что за основу для новинки взяли Volkswagen Virtus, который продают в Латинской Америке.

 

Новый седан индийское подразделение Skoda анонсировало еще в августе, но без подробностей. Теперь же объявлено имя – Slavia. Вдобавок марка распространила первый тизер и раскрыла сроки премьеры: модель дебютирует «зимой 2021 года», стало быть, речь о декабре. Напомним, с имени Slavia, собственно, началась сама Шкода, ведь так называлась марка, под которой делали первые велосипеды Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент.

В основе «четырехдверки» лежит платформа MQB-A0-IN, разработанная специально для Индии: эта «тележка» представляет собой упрощенную версию глобальной MQB, на ней же построены местные паркетники Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. В индийской гамме Шкоды Slavia заменит старый Rapid на платформе PQ25, который является близким родственником нашего предыдущего VW Polo-седана (да, в Индии Рапид тоже четырехдверный).

Бразильский Volkswagen Virtus. Предполагается, что его взяли за основу для Skoda Slavia
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Бразильский Volkswagen Virtus. Предполагается, что его взяли за основу для Skoda Slavia
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Бразильский Volkswagen Virtus. Предполагается, что его взяли за основу для Skoda Slavia
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Тизер демонстрирует лишь силуэт грядущей модели. Впрочем, прежде на индийских дорогах неоднократно ловили замаскированные тестовые прототипы, так вот считается, что Slavia унифицирована с бразильским Volkswagen Virtus (построен на «исходной» платформе MQB): у машин вроде бы общие кузовные панели. Длина Виртуса – 4482 мм, колесная база – 2651 мм. Показатели индийского седана Skoda Rapid – 4413 и 2552 мм соответственно. Кстати, сам VW Virtus тоже уже попадался в Индии, то есть позже он перевоплотится в преемника VW Vento (локальный аналог почившего российского седана Polo).

Предполагается, что моторы Skoda Slavia разделит с соплатформенным паркетником Kushaq: это бензиновые «турботройка» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверка» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положена 6АКП, а старшему мотору – 7DCT.

Актуальный седан Skoda Rapid для Индии в почерневшей спецверсии Matte. Это близкий родственник российского прежнего седана VW Polo
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Актуальный седан Skoda Rapid для Индии в почерневшей спецверсии Matte. Это близкий родственник российского прежнего седана VW Polo
2 / 4
Актуальный седан Skoda Rapid для Индии в почерневшей спецверсии Matte. Это близкий родственник российского прежнего седана VW Polo
3 / 4
Актуальный седан Skoda Rapid для Индии в почерневшей спецверсии Matte. Это близкий родственник российского прежнего седана VW Polo
4 / 4

Как и нынешний Rapid, для Индии новую «четырехдверку» будут производить локально. При этом позже модель может добраться и до других стран, хотя в Россию ее вряд ли привезут, ведь наш лифтбек с 2020-го формально пребывает во втором поколении (в РФ «пятидверка» сохранила прежнюю платформу PQ25) и в отставку не собирается.

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