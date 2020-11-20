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  • Седан Toyota Allion-2021 оказался растянутой Corolla с другим мотором. У новинки есть близнец

Седан Toyota Allion-2021 оказался растянутой Corolla с другим мотором. У новинки есть близнец

20.11.2020 124 0 0

Свежую «четырехдверку» Тойоты представили на автосалоне, открывшемся сегодня в китайском Гуанчжоу. Хоть компания и позиционирует свою новинку в качестве отдельной модели, но на деле это удлиненная версия Короллы.

 

В гамме Toyota седан Allion появился еще в 2001-м, шесть лет спустя он сменил поколение, в последний раз «четырехдверка» серьезно обновилась в 2016-м. Эту модель сегодня продают только в Японии, причем там у нее есть близнец – Toyota Premio с более «престижной» внешней отделкой. А скоро «четырехдверка» с именем Allion стартует и на китайском рынке, однако новая она лишь условно – «поднебесный» седан оказался удлиненной Короллой. Для КНР модель, разумеется, будут производить локально, за выпуск отвечает СП FAW-Toyota (оно же производит местную Corolla).

Toyota Allion для Китая
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Toyota Allion для Китая
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Toyota Allion для Китая
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Toyota Allion для Китая
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Toyota Allion для Китая
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Toyota Allion для Китая
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Внешне от младшей «четырехдверки» новинка отличается бамперами, также она получила другую радиаторную решетку – с хромированными горизонтальными плашками. Фары такие же, как у Corolla, но задние фонари чуть модернизировали, а еще с кормы убрали почти весь блестящий декор. Внутри Allion в целом тоже повторил исходный седан, разве что новинке пока не досталась мультимедийная система с вертикальным тачскрином (у китайской Короллы два планшета на выбор).

Toyota Allion для Китая
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Toyota Allion для Китая
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Toyota Allion для Китая
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Toyota Allion для Китая
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Из габаритов на данный момент назван лишь размер колесной базы – 2750 мм, что на 50 мм больше, чем у Toyota Corolla (длина последней – 4635 мм). В Китае Allion предложат с бензиновым «атмосферником» 2.0 мощностью 178 л.с. (210 Нм), который сочетается с вариатором Direct Shift. У местной Короллы такого мотора нет, зато он доступен для «поднебесных» Camry и Avalon. Привод только передний. Не исключено, что позже новый седан обзаведется еще и гибридной версией.

Toyota Ling Shang — брат китайского Allion
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Toyota Ling Shang — брат китайского Allion
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Toyota Ling Shang — брат китайского Allion
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Toyota Ling Shang — брат китайского Allion
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Вместе с Allion на автосалоне в Гуанчжоу представлен и его родной брат – седан, имя которого на китайском звучит как Ling Shang. Дело в том, что в Китае у Тойоты есть еще одно совместное предприятие – с компанией GAC. В линейке GAC-Toyota имеется и родственник Corolla – Levin, он отличается дизайном экстерьера. Вот и Ling Shang сделан по рецепту Allion: «четырехдверка» от GAC-Toyota обрела еще более агрессивный передний бампер и другую радиаторную решетку, колесная база – те же 2750 мм.

Toyota Corolla и Levin для Китая
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Toyota Corolla и Levin для Китая
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Toyota Corolla и Levin для Китая
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В модельном ряду FAW-Toyota седан Allion займет нишу между Corolla (от 119 800 юаней или 1 387 000 рублей по текущему курсу) и Avalon (от 199 800 юаней или 2 314 000 рублей), а в гамме GAC-Toyota – между Levin (от 115 800 юаней или 1 341 000 рублей) и Camry (от 179 800 юаней или 2 082 000 рублей).

Новые «четырехдверки», вероятно, останутся китайским эксклюзивом. Между тем некоторые японские СМИ ранее писали, что и на родине марки Allion якобы скоро перейдет в третье поколение. Но такая модель, вероятно, получит свой дизайн.

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