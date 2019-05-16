«Сейчас вылетит птичка»: пункты ТО заставят оборудовать фотоаппаратами

Инициаторы изменений в системе техосмотра решили отказаться от видеосъёмки процесса проверки машин.

По примерным подсчётам, «серые» диагностические карты покупают примерно 80% автовладельцев в РФ: то есть они платят деньги за листок формата А4 с допуском к эксплуатации, но при этом операторы ТО на самом деле не осматривают их автомобили. Из-за таких машин нередко происходят аварии. Так, только за январь-апрель 2019 года ГИБДД зафиксировала 1 733 таких ДТП, что на 3,6% больше, по сравнению с прошлым годом.

Чтобы прекратить практику покупки «серых» диагностических карт, власти уже не первый год готовят реформу ТО. Сегодня, 16 мая 2019-го, Госдума приняла один из законопроектов, посвящённых техосмотру, во втором чтении. Согласно нынешней редакции документа, операторов обяжут фотографировать приезжающие в пункт ТО автомобили. Эти снимки вместе с зафиксированными координатами будут направляться в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО (эта база пока что не введена в эксплуатацию).

Напомним, изначально инициаторы хотели обязать операторов ТО вести запись осмотра машин на видео и хранить эти записи (либо у себя, либо в облачном хранилище ГИБДД). Однако, от этого пункта ко второму чтению уже решили отказаться. В нынешнем проекте не перечислены требования к фотографиям, они появятся позже в отдельном документе.

Если инициативу одобрят, то выдаваемые по итогам техосмотра диагностические карты станут полностью электронными, то есть по итогам владельцам не будет выдавать лист формата А4. Хотя, если у водителей будет потребность, они смогут бесплатно получить выписку из системы ЕАИСТО.

Как сообщает «Коммерсант», впоследствии появится отдельное постановление правительства РФ, касательно порядка проведения техосмотра автобусов. Их состояние снова будут контролировать инспекторы ГИБДД: сотрудники начнут «дежурить» на пунктах ТО. Отметим, причина такого решения – увеличившееся число аварий по вине водителей автобусов.

Согласно изменениям, операторы ТО, у которых нет аккредитации, не смогут рекламировать свои услуги по техосмотру, оформлению диагностических карт, по приёму документов для ТО. В случае, если найдётся сайт с подобным контентом, его заблокирует Роскомнадзор.

В дальнейшем Госдуме предстоит принять ещё несколько законопроектов. Речь идёт о введении штрафа в размере 2 тыс. рублей для водителей, которых поймали за рулём ТС, не прошедших вовремя техосмотр. Также более суровым станет наказание для операторов, оформляющих «серые» диагностические карты. Помимо этого в некоторых случаях для операторов будет введена уголовная ответственность, об этом Kolesa.ru подробнее рассказывал ранее.