«Шёлковый путь – 2025»: много грязи, луж, узких дорожек и первые технические проблемы

14 июля гонщики уехали от берегов Байкала в горы, и бивуак гонки развернулся на бивуаке в Улан-Удэ. В третий гоночный день пилоты должны были преодолеть 395 километров, из которых 205 км – спецучасток с подъемом до 1320 метров над уровнем моря. Маршрут дня включал как каменистые участки, ручьи, мелкие броды, горные тропы через три перевала, так и песчаные и лесные участки. День был сложным, многие экипажи сталкивались с техническими проблемами на первых 60-ти километрах СУ3, но тем не менее почти все добрались до финиша.

Первым на финиш 205-километрового спецучастка третьего дня добрался белорусский экипаж команды «MAZ-SPORTauto» Сергея Вязовича. Он преодолел СУ-3 за 2 часа 35 минут 10 секунд, а средняя скорость была на отметке 79,2 км/ч. Однако в итоге проиграл почти 5 минут Антону Шибалову и 13 секунд Эдуарду Николаеву. По итогам трех дней ралли в грузовом зачете лидирует Антон Шибалов, за ним в 2 минутах 43 секундах – Сергей Вязович, и третий – Эдуард Николаев. А вот Дмитрий Сотников и Богдан Каримов из команды «КАМАЗ-мастер» столкнулись с техническими проблемами, потеряли много времени и откатились в конец турнирной таблицы.

В зачете Т3 на финиш первым пришел Алексей Черкесов, который привез Анастасии Нифонтовой почти три минуты и занял лидирующую позицию в зачете по итогам трех дней. На третьем месте в Т3 – Роман Русинов, который держал спокойный темп и уверенно добрался до финиша.

А вот в зачете Т1 лидер предыдущих дней Андрей Рудской на одном из поворотов неудачно встретился с валуном, в результате столкновения у автомобиля было пробито колесо и повреждены домкрат и гидронога, и было потеряно большое количество времени на замену. Александр Семенов также столкнулся с техническими трудностями: лопнул мост, и оторвалось правое переднее колесо. Но механики восстановили автомобиль, и на следующем этапе Семенов начнет отыгрывать потерянное драгоценное время. Эти неудачи соперников позволили вырваться вперед экипажу Павла Андреева, который занял лидирующие позиции в категории, а на втором месте – Алексей Игнатов и Евгений Павлов. Андрей Рудской – на третьей позиции по итогам третьего дня.



Сложный спецучасток. Очень разбитая дорога, очень много камней – для техники в первую очередь сложная дорога. По навигации не было затруднений, потому что всё в основном проходит в лесной части, каких-то вариантов найти другую траекторию просто нет. Но сама по себе дорога вымотала, 200 км такого покрытия – это тяжело. Но всё равно классно! Здорово, что была возможность протрясти машину и не возникло никаких проблем. Алексей Игнатов пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» (экипаж №201)

В зачете Open смена первой тройки лидеров: Михаил Митяев откатился на 5-ю позицию, а лучшее время в зачетной группе показал экипаж Амартувшина Хасагхуу из Туркмении. Но в общей турнирной таблице на первое место вышел Евгений Фрезоргер, который теперь почти на 5 минут впереди Анатолия Кузнецова и чуть более чем на 6 минут опережает Дмитрия Воронова.

В Т2 вернул себе лидирующие позиции туркменский экипаж Максатмурата Данатарова, выступающий на Nissan Patrol. Да и на втором и третьем местах в зачетной категории тоже экипажи из Туркмении: Мердан Тойлыев и Мейлиз Абдуллаев.



Грузовики команды ГАЗ Рейд Спорт справились с поставленными задачами и преодолели спецучасток хорошо, хоть и не без технических проблем.

Спецучасток обалденный, просто обалденный! Но нам, к сожалению, не повезло. Через 1600 метров после старта у нас оборвало цилиндр гидроусилителя, и вот эти 60 километров, которые самые убойные, мы ехали без ГУРа. Я думал, у меня руки отвалятся. А как выехали оттуда, нашли полянку, остановились и час с лишним ремонтировались. А дальше полетели: красота неописуемая — вираж в вираж, слепые зоны. Впечатления очень хорошие, очень живописно. Михаил Шкляев руководитель грузового подразделения команды «ГАЗ Рейд Спорт», пилот экипажа №312

Первые 70 километров были узко, много луж, бесконечные ямы — ехали медленно, берегли машину. Потом на 80-м километре дорога стала шире, появился темп. В одном месте пришлось чинить мост — разложили торчащие брёвна горизонтально, чтобы проехать. После сотого километра пошло широко, участки, как равнины — удовольствие ехать. Участок был убойный: сначала медленно и больно, потом — шустро. Штурману работы почти не было — дорога шла лесом, сворачивать некуда, да и маршалы строго следили за маршрутом. Александр Шелудько штурман команды ГАЗ Рейд Спорт, экипаж № 312

В целом день был сложный, и первые 60 километров спецучастка для многих экипажей обернулись техническими проблемами и пробитыми колесами. По итогам трех дней гонки в автомобильном зачете сошел Сергей Карякин, выступающий в Т3.

Яркое приключение лета продолжается, и 15 июля караван гонки взял курс в Монголию, в сторону Улан-Батора. День начался с перехода границы, после чего участников ждет 237-километровый спецучасток. Организаторы обещали сложную навигацию, а также маршрут, выстроенный по холмистой степи между сопками, по сухим руслам рек. Будет много сложных спусков и подъемов, сложные повороты, где ехать по срезкам опасно. Также в меню дня феш-феш – тончайший песок, проникающий повсюду. А общая протяженность четвертого гоночного дня с лиазонами – 636 километров.

Партнёрский материал