«Шёлковый путь – 2025»: старт дан, и пролог уже позади

12 июля в Иркутске спортсмены проехали зрелищный и яркий пролог – позади первые 8 километров марафона. А уже вечером в 18:30 на площади Графа Сперанского в торжественной обстановке участники проехали стартовую арку, и 15-е издание ралли было официально открыто.

Уже в 9 утра на Ангаре, на территории Чертугеевского полуострова в Октябрьском районе Иркутска, спортсменов ждали первые 8 километров по кроссовой трассе. Первый ССУ был коротким, но оказался достаточно скоростным и был лихо закручен. Так как гонка длинная и основные гоночные километры впереди, надо беречь машину и вкатываться потихоньку.

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По результатам пролога в лидерах экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Богдана Каримова, которому ассистировали Дмитрий Никитин и Айдар Бигашев. За лучший прыжок и лучшее время (0:05:43,6) «камазовцы» получили два специальных приза – два Кубка Белого тигра, символа Международного ралли «Шёлковый путь», изготовленных из местного минерала офикальцита. Эта порода использовалась ещё древними греками для украшения храмов и дворцов. Также экипаж получил в награду путёвку на Байкал на двух человек. Второе время на ССУ показали их сокомандники – экипаж Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Владислава Глухова. Третье место занял MAZ-SPORTauto Сергея Вязовича, Павла Гаранина и Андрея Крагельского.

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В этом году наш состав соответствует трендам грузового зачёта в ралли-рейдах: приходят молодые ребята, которые наступают нам на пятки и даже переступают нас. Это говорит о том, что работа в этом направлении ведётся правильно. Очень рад, что команда Урал выставила в этом году три грузовика. Грузовой зачёт становится всё более конкурентным и интересным. Не думаю, что кто-то возьмётся предсказать первую пятёрку по итогам гонки. Если вспомнить прошлый год, то после семи этапов лидеров разделяли пять секунд – это очень круто. Хотелось бы, чтобы такая борьба не отпускала и участников, и болельщиков до последнего этапа. Сергей Вязович лидер команды «MAZ-SPORTauto»

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Белорусов теснят ещё два экипажа «синей армады» – Дмитрия Сотникова и Алмаза Ахмедова, а минимальные разрывы в несколько секунд демонстрируют напряженность борьбы в грузовом зачёте уже с первых гоночных километров.

Мы постарались собрать максимально сбалансированный состав – пять быстрых экипажей. Кто-то помоложе, менее опытный, но мы старались сделать так, чтобы составы были равноценные. Молодые пилоты очень радуют. Когда-то мы сами были молодыми, но теперь появились ребята помоложе: Богдан Каримов, который в этом году уверенно лидирует в чемпионате России, а также Алмаз Ахмедов – это его дебют на Шелковом пути в качестве пилота. Уверен, он ещё себя покажет. Для нашей команды первая половина сезона прошла достаточно напряжённо, мы провели очень много работы. Благодаря этому машины стали ещё лучше, чуть быстрее, чем в прошлом году. Будем стараться действовать слаженно. Дмитрий Сотников пятикратный и действующий победитель ралли «Шелковый путь» в зачёте грузовиков

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В категории Т1 лучшее время и шестой результат в абсолютном зачёте показал Андрей Рудской, пилот команды НГ-Энерго.

Говорят, понимание приходит с опытом. Но на марафонах опыта всегда недостаточно: даже самые опытные из опытных всегда чему-то учатся на этой гонке. В прошлом году у нас случился казус: мы «поймали» слишком большой камень, который не позволил нам дальше передвигаться собственными силами. В этом году будем действовать по обстоятельствам. Не будем сильно оттормаживаться, но и горячиться не станем. Это ралли-марафон, здесь до последнего километра финального дня необходимо сохранять хладнокровие, держать двигатель и все системы автомобиля и собственного тела в надлежащем режиме. Иначе будут сбои, которые приведут к плачевным последствиям. Например, нашему экипажу удалось финишировать на ралли Шелковый путь лишь с четвёртого раза. Поэтому Шелковый путь – это самая интересная и сложная гонка как минимум на континенте. И что будет дальше, не знает никто. Александр Рудской победитель Шелкового пути 2023 года

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Павел Андреев из 404 Racing Team – второй в Т1 и девятый в абсолютном зачёте. Пилоты команды ГАЗ Рейд Спорт решили не рисковать и не форсировать события, а потихоньку вкатываться в гонку: Александр Семёнов с Дмитрием Охотниковым – на 20-й строчке общей турнирной таблицы и третьи в Т1, а Алексей Игнатов и Евгений Павлов – на 22-й строчке после первого этапа и четвёртые в Т1.

Сегодняшний пролог был для нас тестовым – нам в первую очередь важно было понять, как ведёт себя автомобиль, и почувствовать трассу. Дорога оказалась интересной – почти 8 километров классической кроссовой трассы. Для меня как для человека, начинавшего с автокросса, такие условия знакомы и комфортны. Ехали в щадящем режиме: не хотелось перегружать технику или рисковать с агрессивной ездой в первый же день. Проехали хорошо, правда, не скажу, что результат какой-то выдающийся. Но гонка только начинается, и на сегодня свои задачи мы выполнили. Что касается стартовых позиций – конечно, ехать выше удобнее: меньше пыли, никто не мешает. Но у нас впереди 10 дней, и стартовая сетка будет постоянно меняться. Завтрашний старт зависит от сегодняшнего пролога, но дальше всё перетасуется ещё не раз. Алексей Игнатов пилот команды ГАЗ Рейд Спорт

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В категории мотовездеходов Т3 уверенно лидирует Анастасия Нифонтова, которая выступает с Павлом Емелиным. Они прошли спецучасток за 0:06:03 и по итогам дня занимают 12-ю строчку в общем зачёте. Новая LADA Niva Sport Turbo, построенная специально для «Шёлкового пути», захватила лидерство в классе Open, и экипаж Дмитрия Воронова и Павла Еникеева по итогам первого гоночного дня – на 13-й позиции общего зачёта.

В зачёте серийных внедорожников Т2 лучшее время в своей группе у туркменского экипажа Максатмурата Данатарова (26-е место в общей таблице).

Для грузовиков команды ГАЗ Рейд Спорт день прошёл в спокойном режиме: Михаил Шкляев и Александр Шелудько – на 11-м месте в зачёте Т5 и 27-е в общем зачёте, а Владимир Моисеев и Александр Лагута – 12-е в Т5 и 30-е по итогам первого дня.

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В мотозачёте Илья Шеглов из Doc 32 лидирует в классе 450, а Алексей Зверев из команды «Русская механика» – в квадроциклах. В G-Moto Challenge первое место у Екатерины Жадановой.

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В преддверии церемонии самые яркие участники гонки собрались на предстартовой пресс-конференции в здании Иркутского государственного университета, а вечером на площади Графа Сперанского в центре Иркутска состоялась церемония торжественного старта юбилейного 15-го издания Международного ралли «Шёлковый путь». Церемония началась с выступления Министра спорта Российской Федерации, Президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва, который зачитал приветствие, направленное Президентом РФ Владимиром Путиным.

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Почетные гости приветствовали на стартовом подиуме каждого участника. Впереди – маршрут протяжённостью 4811,6 км по территориям России и Монголии, и самая интересная борьба ещё предстоит. В воскресенье, 13 июля, проходил первый полноценный этап гонки: экипажам предстояло отправиться по заповедным местам Прибайкальской зоны в город Байкальск. Пилотов ждали 52 гоночных километра, а общая дистанция второго гоночного дня составила 256 км. Яркое приключение лета началось!

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