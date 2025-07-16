«Шёлковый путь – 2025 в Монголии: скоростные дорожки, феш-феш и неожиданные ямы

15 июля караван ралли прибыл в Монголию. Спецучасток дня составил 237 километров а вместе с лиазонами – 636 км. Пыль, коварные ямы, жара и почти экстремальные скорости сделали этот день увлекательным, но непростым для пилотов и штурманов.

После спецучастка экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» снова на высоте. Вчерашние неудачи остались позади, и по результатам СУ4 он опережал своего сокомандника Эдуарда Николаева почти на шесть минут, а Сергея Вязовича из MAZ-SPORTauto – почти на семь. Богдан Каримов, напротив, уже второй день сталкивается с проблемами и замыкает турнирную таблицу. Однако в генеральной классификации белорусский экипаж Сергея Вязовича все-таки вернул себе статус лидера.

В зачете Т3 произошла неприятность с Анастасией Нифонтовой – ее машина перевернулась. И это досадный сход на четвертый день соревнований. Алексей Черкесов сохраняет лидерство уже второй день. Его брат Дмитрий идет следом, отставая всего на полминуты. Третье место занимает Роман Русинов. И после четвертого этапа с каждым днем будет все интереснее наблюдать за этим противостоянием братьев Черкесовых и Романа Русинова.

Во второй день Т1 Павел Андреев занимает первое место. Андрей Рудской финиширует на СУ4 почти на четыре минуты позже. Алексей Игнатов из ГАЗ Рейд Спорт блестяще проходит спецучасток, несмотря на сложные условия: из-за жуткой пыли экипаж не мог двигаться с максимальной скоростью, а иногда вообще приходилось останавливаться. Его товарищ по команде Александр Семенов занимает четвертое место. После вчерашних проблем они стали действовать осторожнее.

Спецучасток выдался непростым: скоростной, с запутанными параллельными дорогами. Траектория организатора не всегда совпадала с реальностью – где-то есть ямы, где-то их нет. Постоянная концентрация, расслабиться нельзя. Добавила проблем пыль – её было море. После обгонов грузовиков видимость нулевая, приходилось сбрасывать до минимума. Весь день в этом ритме: то нас обгоняют, то мы догоняем, но приблизиться невозможно – пылевая завеса. Даже с дорожной книгой нет уверенности – всё время угадываешь траекторию. Утомительно. Однако справились: сначала шли в щадящем режиме, потом, когда пыли стало меньше, устроили гонку с “Нивами” – одну обогнали, со второй не вышло. Если в будущем они поедут в нашем зачёте – будет серьёзная борьба. Алексей Игнатов пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» (экипаж №201)

Сегодня у нас была очень интересная стартовая позиция: из-за сложных каменистых дорог вчера многие быстрые машины (Уралы, МАЗы) оказались позади нас, а мы стартовали после багги. Сначала шли хорошо – дистанция сокращалась, и мы хотели обогнать соперников, но потом нас начали обгонять быстрые экипажи вроде Димы Черкесова. Пыль жуткая – местами вообще ничего не видел, приходилось останавливаться. Думаю, не только мы потеряли время – всем, кроме самых первых, досталось. По навигации сложностей не было, но встречались короткие связки, на которых возникала необходимость внимательно переключаться между дорожками – даже интересно. В Монголии дороги уходят за горизонт, и спецучасток получился скоростной. Правда, иногда встречались промоины, но редко. Евгений Павлов штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» (экипаж №201)

Сегодня мы находимся на монгольской земле, и первый этап в Монголии задал очень скоростной темп, которого мы сначала не ожидали, но он на удивление выдался лайтовым. Вчерашний день был плохим – качкарник, но сегодня мы преодолели свой скоростной режим, вышли на, ну, как сказать... на сверхзвуковую скорость, да! Были очень большие прямики, но и коварные ямы: едешь-едешь, и вдруг раз! – яма ниоткуда не возьмись. Монголия – она такая, надо опасаться, чтобы не убраться. Но мы со штурманом Дмитрием Охотниковым проехали замечательно – никаких задержек, всё чисто! Александр Семенов пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» (экипаж №203)

В зачете Open Михаил Митяев вернул себе лидирующую позицию, на втором месте на СУ4 оказался экипаж Дмитрия Воронова, а на третьем – Анатолия Кузнецова. Хотя в общей турнирной таблице по итогам четырех дней гонки первое место за Дмитрием Вороновым.

В категории Т2 троица из Туркмении продолжает удерживать позиции, и Максатмурат Данатаров вновь показал первое время, а Мердан Тойлыев и Мейлиз Абдуллаев на втором и третьем местах соответственно.

Для грузовиков команды ГАЗ Рейд Спорт день прошел отлично: Владимир Моисеев проехал маршрут дня без технических проблем, а вот Михаил Шкляев получил часовой штраф от судей.



Доп вообще шикарный. Первый кусочек жёстковат, а в середине и ближе к концу пошли скоростные отрезки. Участок в лесу тоже шикарный: подъём в гору и в лес прямо залетаешь, нам очень понравилось. Машина в порядке, ни намёка на технические проблемы! Владимир Моисеев пилот команды ГАЗ Рейд Спорт (экипаж № 314)

16 июля бивуак гонки останется в Улан-Баторе, и пятый спецучасток будет практически кольцевой. Маршрут уводит в живописные районы неподалёку от столицы Монголии. Узкие каменистые тропы среди холмов, подъём на перевал, затем — быстрая секция вдоль реки, где вода отражает небо, как зеркало. Это один из самых красивых этапов гонки! На трассе возможны встречи с дикими животными. Хищные птицы кружат над склонами, и их стремительные пикирования — не просто украшение пейзажа, они могут повредить лобовые стёкла. Здесь каждый километр требует внимания. Всего же предстоит проехать 312 километров, из которых 210 — скоростная трасса.

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