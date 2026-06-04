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  • Семейство Chevrolet Onix: возвращение кросс-версии Activ, фургон и другие обновки

Семейство Chevrolet Onix: возвращение кросс-версии Activ, фургон и другие обновки

04.06.2026 359 0 0
Семейство Chevrolet Onix: возвращение кросс-версии Activ, фургон и другие обновки

Марка Chevrolet перевела в следующий модельный год хэтчбек и седан Onix, адресованные Южной Америке. Семейство пополнили новые версии, кроме того, было улучшено оснащение.

В актуальном, втором по счету поколении относительно недорогие хэтчбек Chevrolet Onix и седан Onix Plus пребывают с 2019-го. Основным ареалом обитания для компактов является Южная Америка, а главным рынком – Бразилия, где продают машины локального производства. При этом четырехдверку (но без «приставки» в названии) еще выпускают в Узбекистане. В прошлом году южноамериканское семейство Onix пережило полноценный рестайлинг. Увы, модернизация не смогла остановить падение продаж, а ведь модель первой генерации несколько лет подряд была бестселлером всего бразильского рынка. Так, по итогам 2025-го там реализовали примерно 132 800 единиц против 157 400 шт. в 2024-м. Придать новый импульс продажам призвана вторая модернизация. Еще раз доработанные Onix и Onix Plus, разумеется, сначала дебютировали в Бразилии.

Chevrolet Onix Activ
Chevrolet Onix Activ
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Chevrolet Onix Activ
Chevrolet Onix Activ
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Главное – в гамму хэтчбека вернулась кросс-версия Activ («внедорожное» исполнение было у хэтча первого поколения). Причем она заменила сразу две «средние» комплектации пятидверки – LT и LTZ. Неокрашенный пластиковый обвес «кроссоверу» почему-то не достался. Внешние особенности Chevrolet Onix Activ – рейлинги на крыше и расширенный черный декор. Зато перенастроили подвеску, вдобавок кросс-хэтч получил особые шины. Дорожный просвет – 201 мм против 157 мм у стандартной пятидверки. Длина (4169 мм) и колесная база (2551 мм) не изменились, а вот высота увеличена с 1474 до 1532 мм.

Chevrolet Onix Activ
Chevrolet Onix Activ
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Chevrolet Onix Activ
Chevrolet Onix Activ
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В списке оборудования «кроссовера» еще заявлены 8-дюймовая цифровая приборка, мультимедийная система с 11-дюймовым экраном и Wi-Fi.

Chevrolet Onix Activ

Chevrolet Onix Activ доступен только с турботройкой 1.0 и классическим шестиступенчатым автоматом. Традиционно для Бразилии мотор может «питаться» как бензином, так и этанолом, но мощность двигателя после прошлогоднего рестайлинга от типа топлива не зависит (115 л.с.). Стандартный хэтч еще бывает с трехцилиндровым атмосферником 1.0 (80 или 82 л.с. – бензин/этанол) в сочетании с шестиступенчатой механикой. Турботройка обычного хэтчбека тоже может комплектоваться механической коробкой (наряду с автоматом). Привод в любом случае только передний.

Chevrolet Onix Log
Chevrolet Onix Log
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Chevrolet Onix Log
Chevrolet Onix Log
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Chevrolet Onix Log
Chevrolet Onix Log
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Chevrolet Onix Log
Chevrolet Onix Log
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Chevrolet Onix Log
Chevrolet Onix Log
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Activ – не единственная новая версия в линейке хэтчбека. В Бразилии также можно будет приобрести Chevrolet Onix Log, то есть фургончик без второго ряда кресел в салоне. Грузовой отсек вмещает 1045 л (объем багажника стандартного хэтча – 303 л), он отделен от водителя и переднего пассажира перегородкой. Фургон предложат только с атмосферником 1.0 и механикой. Та же пара положена и хэтчу в лимитированной версии Pro (всего выпущено 3750 экземпляров), которая сделана на основе базового варианта. Ее главные фишки – расширенное оснащение.

Chevrolet Onix RS
Chevrolet Onix RS
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Chevrolet Onix RS
Chevrolet Onix RS
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Chevrolet Onix RS
Chevrolet Onix RS
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Chevrolet Onix Eco
Chevrolet Onix Eco
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Что еще нового? Хэтч теперь по умолчанию имеет «прозрачные» задние фонари, а фонари пятидверки в оспортивленной комплектации RS, версиях Activ и Premier вдобавок получили диодную начинку. «Простые» комплектации седана и хэтчбека также обзавелись камерой заднего вида. Топ-исполнение Premier – это еще пересмотренная отделка интерьера. Наконец, и хэтч, и седан в новом модельном году доступны в версии Eco: их турботройка 1.0 работает исключительно на этаноле. Мощность – те же 115 л.с., что и у битопливного двигателя.

Chevrolet Onix Plus
Chevrolet Onix Plus
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Chevrolet Onix Plus
Chevrolet Onix Plus
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Chevrolet Onix Plus
Chevrolet Onix Plus
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Chevrolet Onix Plus
Chevrolet Onix Plus
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Chevrolet Onix Plus
Chevrolet Onix Plus
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На бразильский рынок обновленное семейство Chevrolet Onix выйдет в ближайшее время. Между тем местную гамму марки недавно пополнил паркетник Sonic на базе пятидверного Оникса. Он находится на ступеньку выше кросс-версии Activ.

хэтчбек седан Бразилия авторынок новинки Chevrolet Chevrolet Onix

 

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