07.05.2026 83 0 0
Кроссовер Chevrolet Sonic на базе Onix: один мотор, две версии и допы

Компания Chevrolet провела премьеру паркетника с возрожденным именем Sonic. Дебютным рынком для пятидверки стала Бразилия, где и налажено ее производство. Там новинка предложена в двух богатых по местным меркам комплектациях.

Этот компактный кроссовер Шеви, разработанный концерном General Motors в основном для Южной Америки, впервые засветился еще летом 2025-м. Осенью того же года марка объявила название модели – Sonic. Напомним, прежде под этим именем в некоторых странах продавали хэтчбек и седан, которые в России были известны как Chevrolet Aveo. Полностью дизайн нового паркетника раскрыли в апреле нынешнего года. Ну а теперь состоялась официальная премьера. Ее провели в Бразилии, ведь только там пока ведется производство Sonic в виде кроссовера, эта страна и стала дебютным рынком.

В GM пятидверку считают «купеобразным SUV». На деле же перед нами – кросс на базе хэтчбека Chevrolet Onix с вполне себе традиционным кузовом. Но дизайн экстерьера у Sonic все-таки свой. Паркетник получил двухэтажную головную оптику, неокрашенный пластиковый обвес, оригинальные радиаторную решетку, бамперы, багажную дверь и задние фонари. Кроме того, кросс первым примерил обновленную эмблему марки.

Бразильцам Chevrolet Sonic предложен в двух версиях – Premier и «оспортивленной» RS. Особенности последней – решетка с крупными «сотами» вместо украшенных хромом горизонтальных плашек и расширенный черный декор. Скудность гаммы компенсируется наличием аксессуаров. Среди них – различные наклейки, яркие вставки, имитирующая сдвоенные патрубки выпускной системы накладка, проекция на дорогу с названием модели при открытой двери.

Длина Chevrolet Sonic равна 4,23 м, ширина – 1,77 м, высота – 1,53 м. Колесная база – те же 2,55 м, что и у донорского хэтча Onix (длина локального хэтчбека – 4,17 м). Паркетник «стоит» на 17-дюймовых дисках. В GM также сообщили, что дорожный просвет составляет «почти 200 мм», а объем багажника – 392 литра (у Оникса – 303 литра).

Внутри паркетник в целом повторил донорский хэтч. В салоне Chevrolet Sonic установлены аналогичные передняя панель, руль и блок управления «климатом». Как и Onix, новинке положены цифровая приборка на 8 дюймов и 11-дюймовый планшет мультимедиа-системы. За доплату можно заказать контурную диодную подсветку. В списке оборудования еще заявлен улучшенный комплекс систем безопасности, в него входят фронтальная камера более высокого разрешения, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой. Для версии RS также предусмотрен парковочный ассистент.

Двигатель Chevrolet Sonic достался от местного полноценного кроссовера Chevrolet Tracker. Это турботройка 1.0 с непосредственным впрыском, которая традиционно для Бразилии «питается» бензином или этанолом. Впрочем, отдача от типа топлива не зависит – 115 л.с. Мотор работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом, привод только передний.

На старте продаж Chevrolet Sonic Premier оценили в 129 990 бразильских реалов (около 1,97 млн рублей по текущему курсу), Chevrolet Sonic RS обойдется в 135 990 реалов (2,06 млн рублей). Для сравнения, исходный хэтчбек Chevrolet Onix сейчас стоит от 101 790 реалов (1,5 млн рублей), настоящий кроссовер Chevrolet Tracker – от 119 900 реалов (1,8 млн рублей). Главными конкурентами Sonic являются созданные по тому же рецепту паркетники Volkswagen Nivus, Renault Kardian и Fiat Pulse – братья VW Polo, Dacia Sandero и Fiat Argo соответственно.

Между тем скоро у донорского хэтчбека Onix в Бразилии появится кросс-версия Activ, она будет дешевле Sonic.

хэтчбек кроссовер Бразилия авторынок новинки Chevrolet Chevrolet Sonic Chevrolet Onix
