Семейство Kia K4 пополнил универсал: официальные фото

Компания Kia представила универсал K4, который адресован в основном Европе. Как и хэтчбек, там «сарай» будет доступен с литровой турботройкой или турбочетверкой 1.6. Позже «старосветские» пятидверки превратятся в полноценные гибриды.

Модель Kia K4 начала свою карьеру в 2024 году в четырехдверном кузове, год спустя дебютировал хэтчбек. Обе модификации сегодня продают в Северной Америке и Австралии. Седан также присутствует в странах Ближнего Востока и на отдельных рынках Латинской Америки, а хэтч представлен еще и в Европе. И Старому Свету же был обещан универсал. Так вот теперь европейское подразделение Kia официально представило «сарай» — ему досталась «фамилия» Sportswagon. Напомним, производство всех машин семейства K4 налажено на мексиканском заводе Kia. Ну и добавим, что эта линейка изначально была задумана в качестве замены моделям Kia Ceed и Cerato.

Универсал Kia K4 Sportswagon для Европы

Если не считать, собственно, кузова, то в плане дизайна универсал Kia K4 Sportswagon повторил седан и хэтчбек. Главные фишки внешности – клыкастые фары и задние фонари, спрятанные сверху ручки задних дверей. На фирменных картинках показан стандартный универсал, но уже объявлено, что, как и четырехдверка и хэтч, «сарай» также будет доступен в «оспортивленной» версии GT-Line с чуть более внушительным обвесом.

Универсал Kia K4 Sportswagon для Европы 1 / 2 Универсал Kia K4 Sportswagon для Европы 2 / 2

Длина Kia K4 Sportwagon составляет 4695 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1435 мм. Для сравнения, длина K4-седана (в мексиканской спецификации) – 4710 мм, адресованного Европе хэтчбека – 4440 мм. Колесная база едина для всех модификаций – 2720 мм.

Универсал Kia K4 Sportswagon для Европы 1 / 2 Универсал Kia K4 Sportswagon для Европы 2 / 2

Как отметили в Kia, «эксклюзивной особенностью» универсала является электропривод пятой двери. Объем багажника «традиционного» K4 Sportwagon равен 604 л (по методике VDA), со сложенными спинками задних кресел – 1439 литров. Объем грузового отсека аналогичного еврохэтча – 438/1217 л, багажник седана вмещает 508 л. У пятидверок в Европе еще есть «мягкогибридные» исполнения, у них багажник менее вместительный: показатели универсала MHEV – 482/1317 л, хэтчбека MHEV – 328/1107 л.

Хэтчбек Kia K4 GT-Line для Европы 1 / 2 Хэтчбек Kia K4 GT-Line для Европы 2 / 2

Внутри все модификации Kia K4 в целом одинаковые. В салоне установлено табло, которое состоит из трех дисплеев: это виртуальная приборка на 12,3 дюйма, экран климат-контроля диагональю 5,3 дюйма и тачскрин мультимедиа размером 12,3 дюйма. В списке оборудования универсала в зависимости от комплектации еще значатся: беспроводная зарядка для смартфона, подогрев и вентиляция передних сидений, аудиосистема Harman Kardon, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Седан Kia K4 GT-Line для Мексики 1 / 3 Седан Kia K4 GT-Line для Мексики 2 / 3 Седан Kia K4 GT-Line для Мексики 3 / 3

Технику Kia K4 Sportswagon разделил с европейским хэтчбеком. Базовый универсал предложат с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI (115 л.с.) м шестиступенчатой механикой. За доплату этот двигатель может иметь «мягкогибридный» довесок, вариант MHEV доступен с 6МТ или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Можно будет выбрать и «традиционный» универсал с турбочетверкой 1.6 T-GDI (150 или 180 л.с.) в сочетании с 7DCT. Привод в любом случае только передний. Позже европейские хэтчбек и «сарай» также обзаведутся полноценными гибридными версиями, но их характеристики все еще не раскрыты.

Точная дата старта продаж Kia K4 Sportswagon пока не названа, цен тоже нет. Хэтчбек в Германии, например, сегодня стоит от 29 990 евро (около 2,8 млн рублей по текущему курсу).