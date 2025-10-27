Европа ×

Хэтчбек Kia K4 на замену Ceed: показана стандартная версия

27.10.2025 1870 2 0

Компания Kia выводит свой новый хэтч на европейский рынок. В Старом Свете модель доступна как только с ДВС, так и в «мягкогибридной» версии. В следующем году европейцам предложат еще и универсал, а также полноценные гибриды HEV.

Мировую премьеру хэтчбека Kia K4 провели еще в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. А дебютным рынком для пятидверки стала Мексика, ведь именно там налажено производство. В рамках запуска хэтча было объявлено о том, что машины мексиканской сборки будут поставлять и в Европу. «Старосветскую» версию представили в сентябре, следом некоторые европейские офисы Kia опубликовали цены и открыли прием заказов. Но прежде все внимание было уделено лишь топовой «оспортивленной» версии GT-Line (только такой хэтч пока доступен мексиканцам). Теперь же мы наконец знаем, как выглядит и стандартный хэтчбек: онлайн-конфигуратор модели заработал, в частности, на польском, британском и ирландском потребительских сайтах Kia.

Слева — стандартный хэтчбек Kia K4, справа — версия GT-Line

Как и ожидалось, у стандартного Kia K4 менее агрессивный обвес. Передний бампер лишен крупных трапециевидных вставок в цвет кузова, а на расположенной в нем решетке вместо «штрихов» красуются сплошные горизонтальные плашки. Задний бампер почти полностью выполнен из матового черного пластика (у Kia K4 GT-Line он в цвет кузова, плюс на бампере есть черные глянцевые вставки). Кроме того, на корме обычного хэтчбека вместо вертикальных расположены L-образные светоотражатели. Базовые колеса – 16-дюймовые (у GT-Line – 17- или 18-дюймовые).

Интерьер стандартной пятидверки в конфигураторе не отображается, при этом указано, что такая модель имеет тканевую обивку. Как бы то ни было, «бедным» даже самый дешевый еврохэтч не назовешь. В списке  оборудования предназначенного для Старого Света базового Kia K4 значатся: светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, табло (объединенные цифровая приборка, дисплей управления «климатом» и тачскрин мультимедиа), семь подушек безопасности, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. 

Стандартный хэтчбек Kia K4, версия для Великобритании

Топовый K4 GT-Line – это еще обивка из экокожи, подогрев и вентиляция передних кресел, подогрев задних сидений, обогрев руля, полноценная виртуальная приборка, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, аудиосистема Harman Kardon, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон.

В Европе базовый хэтчбек предложен с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI (115 л.с.) и шестиступенчатой механикой. При этом в Великобритании такая пятидверка по умолчанию имеет еще и «мягкогибридный» довесок, тогда как в Польше пока представлено лишь «традиционное» исполнение. За доплату британский K4 с 1.0 T-GDI может иметь семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями (польскому хэтчу с литровым движком эта трансмиссия не положена). И только 7DCT комплектуется модель со старшим турбомотором 1.6 T-GDI, у которого и в Польше, и в Британии два варианта мощности (и никакого довеска): 150 или 180 л.с. Привод в любом случае исключительно передний.

Полякам новый хэтчбек Kia K4 обойдется минимум в 107 490 злотых (примерно 2,34 млн рублей по текущему курсу), в Великобритании модель стоит от 25 995 фунтов (2,75 млн рублей).

Напомним, в других регионах Kia K4 еще бывает в виде седана (его тоже делают в Мексике), однако в Европе четырехдверку продавать не планируют. Впрочем, и там Kia K4 станет отдельным семейством, которое со временем полностью вытеснит модель Kia Ceed (это семейство для Европы производили в Словакии). Так, уже в следующем году европейцам предложат универсал K4. А еще у «старосветских» машин будет гибридная версия HEV (без возможности зарядки от электросети).

2 комментария
27.10.2025 17:19
Кирилл

Конечно удивительно будет если машину с таким дизайном будет покупать , хотя сейчас много что покупают, прошлый ( Ceed) был гораздо лучше ,
И если они все равно привозят из Мексики эти модели почему ford к примеру не привёз свой bronco sport в Европу, больше продаж был было и chevrolet тоже со своим equinox что им рынки сбыта не нужны что ли

27.10.2025 22:10
Papirus

Когда то Сиид был вполне доступен. Попади этот в Россию, ценник зашкалили бы за 5 мультов. «Спасибо» вовану за испорченную старость.

