Хэтчбек Kia K4 приготовился к старту продаж в Европе, на очереди – универсал

В некоторых странах Старого Света уже назвали цены нового хэтча Kia. Кроме того, компания официально анонсировала еще и универсал. В Европе «четверки» со временем вытеснят семейство Ceed.

Первый публичный показ хэтчбека Kia K4 провели в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Дебютным же рынком для пятидверки стала Мексика, ведь именно там и налажено производство модели. В рамках запуска пятидверки было объявлено о том, что машины мексиканской сборки начнут поставлять и в Европу. «Старосветскую» версию марка представила в середине сентября. А теперь некоторые европейские подразделения Kia озвучили комплектации и цены – в частности, прайс-листы опубликованы в Польше и Великобритании. Также напомним, что в других регионах K4 еще бывает в виде седана (его тоже делают в Мексике), однако в Европе четырехдверку продавать не планируют. Впрочем, и там Kia K4 станет отдельным семейством, которое вытеснит модель Kia Ceed (это семейство для Европы производили в Словакии). Но обо всем по порядку.

Снаружи и внутри машины для разных стран повторяют друг друга. Но у европейского Kia K4 другая техника. Базовый хэтч оснащен бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI (115 л.с.) и шестиступенчатой механикой. При этом в Британии такая пятидверка по умолчанию имеет еще и «мягкогибридный» довесок, тогда как в Польше пока представлено лишь «традиционное» исполнение – версия MHEV там появится чуть позже. За доплату британский хэтчбек K4 с 1.0 T-GDI может иметь семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. И только 7DCT положена модели со старшим турбомотором 1.6 T-GDI, у которого и в Польше, и в Британии два варианта мощности (и никакого довеска): 150 или 180 л.с. Привод в любом случае только передний.

Полякам хэтчбек доступен в трех комплектациях – M, L и «оспортивленной» GT-Line (именно эта версия и запечатлена на всех фирменных фото). В Британии у модели тоже три исполнения, но называются они иначе: Pure, GT-Line и GT-Line S.

В списке оборудования самого дешевого еврохэтча Kia K4 значатся: светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, табло (объединенные цифровая приборка, дисплей управления «климатом» и тачскрин мультимедиа), семь подушек безопасности, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топ-версия – это подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, аудиосистема Harman Kardon, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон.

В Польше хэтчбек Kia K4 оценили в 107 490 – 154 490 злотых, что эквивалентно примерно 2,4 млн – 3,5 млн рублей по текущему курсу. Британцам новинка обойдется в 25 995 – 36 195 фунтов (около 2,8 млн – 4 млн рублей). В Польше первые поставки дилерам стартуют уже в октябре, британское представительство Kia высказалось более расплывчато – четвертый квартал.

В следующем году европейский хэтчбек Kia K4 получит полноценную гибридную версию HEV (без возможности зарядки от электросети), но подробностей о начинке этой модификации пока нет. А еще польский офис марки официально подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что в Старом Свете будет и универсал K4. Премьера «сарая» также намечена на 2026-й.