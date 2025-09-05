Хэтчбек Kia K4 выходит на рынок, модель станет глобальной

Первым рынком для новой пятидверки Kia стала Мексика. Следом хэтчбек появится в Штатах, Канаде и странах Ближнего Востока. А в следующем году модель, как ожидается, привезут и в Европу, причем там она может получить хорошо знакомое россиянам имя Ceed.

Модель Kia K4 дебютировала в прошлом году в виде седана. При этом в рамках презентации четырехдверки сразу была анонсирована и пятидверная версия. Полноценную премьеру хэтч справил в апреле 2025-го на автосалоне в Нью-Йорке. Однако первым рынком для пятидверного Kia K4 стала Мексика, ведь именно там и налажено производство всего семейства. К слову, мексиканское подразделение марки открыло прием заказов на K4-хэтчбек еще в августе, но то была лимитированная партия из 50 машин. Теперь же новинка там поступила в свободную продажу.

Если не принимать во внимание тип кузова, то в плане дизайна хэтчбек скопировал седан. Главные фишки внешности Kia K4 – клыкастые фары и фонари, спрятанные сверху ручки задних дверей. В Мексике хэтчбек пока доступен только в «оспортивленной» версии GT-Line с более внушительным обвесом и стандартными 18-дюймовыми колесами (обычной четырехдверке в Мексике положены 16- или 17-дюймовые диски).

Длина мексиканского хэтча равна 4440 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2720 мм. Местная четырехдверка на 270 мм длиннее, остальные габариты совпадают с пятидверной модификацией.

Как и седан, хэтч Kia K4 предложен с бензиновыми атмосферником 2.0 MPI или турбочетверкой 1.6 T-GDI мощностью 149 и 193 л.с. соответственно. Первый мотор работает в паре с вариатором, второй укомплектован классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод исключительно передний.

В списке стандартного оборудования пятидверки Kia K4 GT-Line с атмосферным мотором значатся: светодиодная оптика, люк в крыше, табло (экраны приборки и мультимедиа каждый диагональю 12,3 дюйма, между ними встроен 5-дюймовый дисплей «климата»), беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Хэтч с 1.6 T-GDI – это еще диодные противотуманки, премиальная аудиосистема, камеры кругового обзора, система предотвращения столкновений сзади.

Пятидверка Kia K4 GT-Line с 2.0 MPI обойдется в 528 900 песо (примерно 2,3 млн рублей по актуальному курсу), турбоверсия стоит 576 900 песо (2,5 млн рублей). Для сравнения, «оспортивленный» седан Kia K4 с атмосферником в Мексике стоит 520 700 песо (2,27 млн рублей), с турбомотором – 569 700 песо (2,48 млн рублей), ну а стандартная четырехдверка там обойдется в 405 700 – 481 700 песо (1,8 млн – 2,1 млн рублей).

Чуть позже хэтчбек Kia K4 мексиканского производства доберется до США, Канады и стран Ближнего Востока. Более того, как сообщают местные СМИ, в 2026 году пятидверку начнут поставлять и в Европу. «Старосветские» профильные медиа, в свою очередь, пишут, что евроверсию могут позиционировать в качестве Kia Ceed следующего поколения, причем у такого хэтча будет своя моторная гамма.