Хэтчбек Kia K4 приедет в Европу с другой техникой

Компания Kia представила пятидверку K4, адресованную Старому Свету. Там базовая модель будет доступна с литровой турботройкой, а также в виде «мягкого» гибрида. Более дорогим вариантам достался турбомотор 1.6 без довеска и с двумя вариантами мощности.

Мировую премьеру хэтчбек Kia K4 справил в апреле в США. Дебютным же рынком для него стала Мексика, ведь именно в этой стране и налажено производство: там «живые» продажи стартовали в начале сентября. В рамках запуска пятидверки стало известно о том, что машины мексиканской сборки будут поставлять и в Европу. А теперь «старосветское» подразделение Kia официально представило модель. Вопреки ожиданиям евроверсию не стали позиционировать в качестве Ceed следующего поколения – в Старом Свете хэтч тоже появится с индексом K4. Ну и напомним, что в других регионах модель также бывает в виде седана (его тоже делают в Мексике), однако в Европе четырехдверку продавать не планируют.

В плане дизайна предназначенные для разных стран пятидверки Kia K4 друг от друга ничем не отличаются. Главные особенности внешности – клыкастые фары и фонари, спрятанные сверху ручки задних дверей. На всех фирменных изображениях запечатлена «оспортивленная» версия GT-Line, ее фишки – чуть более внушительный обвес.

Длина адресованного Европе K4 равна 4440 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1435 мм, колесная база – 2720 мм. Для сравнения, размеры актуального «старосветского» хэтча Kia Ceed: 4315/1800/1442 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Новинке положены 17- или 18-дюймовые колеса. Паспортный дорожный просвет Kia K4 для Европы – всего 140 мм. Объем багажника «традиционной» пятидверки составляет 438 литров (по методике VDA), с разложенными спинками второго ряда кресел – 1217 литров.

В салоне установлено табло, оно состоит из трех дисплеев: это виртуальная приборка на 12,3 дюйма, экран климат-контроля диагональю 5,3 дюйма и тачскрин мультимедиа размером 12,3 дюйма. В списке оборудования еще заявлены (в зависимости от комплектации): беспроводная площадка для зарядки смартфона, аудиосистема Harman Kardon, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Базовый хэтчбек Kia K4 европейцам предложат с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI мощностью 115 л.с. и шестиступенчатой механикой. За доплату тот же двигатель может иметь «мягкогибридный» довесок, версия MHEV будет доступна как с 6МТ, так и с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. К слову, объем багажника «мягкого» гибрида варьируется от 328 до 1107 л. Покупатели также смогут выбрать «традиционный» K4 со старшим турбомотором 1.6 T-GDI мощностью 150 или 180 л.с. в сочетании с 7DCT. А в следующем году в Европе появится полноценный гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети), но его характеристики пока не раскрыты.

1 / 2 2 / 2

В Северной Америке у пятидверки другая техника: там начальный хэтч оснащается атмосферником 2.0 MPI (149 л.с.) и вариатором, а турбочетверка 1.6 T-GDI выдает 193 л.с. и работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод в любом случае только передний.

В некоторых европейских странах продажи хэтчбека Kia K4 стартуют уже в конце текущего года, полномасштабный выход на «старосветские» рынки состоится в 2026-м. Цены не объявлены. При этом впоследствии «старосветский» K4, как ожидается, получит еще и версию с кузовом «универсал» — такую модификацию уже ловили во время испытаний.

О судьбе семейства Kia Ceed в релизе нет ни слова. Впрочем, ранее в Сети появлялась информация о том, что его отправят в отставку. Пока же хэтч Ceed во Франции, например, стоит от 27 990 евро (около 2,7 млн рублей по актуальному курсу).