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Семейство Fiat Tipo снова расширено: теперь и кросс-универсал

07.02.2022 308 0 0

В новом исполнении у «сарая», согласно жанру, имеется защитный обвес. Кроме того, для такого «кроссовера» предусмотрена особая версия Red.

 

Свою рыночную карьеру нынешний Fiat Tipo начал в 2015 году с четырехдверной модификации (модель с таким названием также была в гамме марки в 80-х годах прошлого века), а в 2016-м к седану присоединились хэтчбек и универсал. Производство всего семейства налажено в Турции, причем там машины носят имя Egea. Под конец 2020-го Tipo пережил рестайлинг, и тогда же была расширена линейка версий: гамму пополнил «приподнятый» хэтчбек с незатейливой приставкой Cross. А теперь «кроссоверный» вариант появился и у универсала Station Wagon.

Актуальные кросс-хэтч Fiat Tipo (оранжевая машина) и стандартные универсал и хэтчбек
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Актуальные кросс-хэтч Fiat Tipo (оранжевая машина) и стандартные универсал и хэтчбек
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Как и кросс-хэтч, Fiat Tipo Station Wagon Cross получил защитный пластиковый обвес, плюс у радиаторной решетки свой рисунок. Ну а рейлинги на крыше у «сарая» были и прежде. Длина такого универсала составляет 4583 мм, что на 12 мм больше, чем у стандартного «вагона». Также увеличен дорожный просвет, но точный показатель Fiat не раскрыт. Tipo Station Wagon Cross по умолчанию имеет 17-дюймовые колеса, тогда как исходной модели «в базе» положены 16-дюймовые. Объем багажника – те же 550 литров, что и у обычного универсала (у хэтча – 440 литров, независимо от версии).

Fiat Tipo Station Wagon Cross
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Fiat Tipo Station Wagon Cross
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Fiat Tipo Station Wagon Cross
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В Европе в списке стандартного оборудования нового «кросса» значатся светодиодная оптика, климат-контроль, мультимедиа-система с 10-дюймовым тачскрином, виртуальная «приборка» (7”), камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и система автоторможения.

Fiat Tipo Station Wagon Cross
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Fiat Tipo Station Wagon Cross
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А еще Fiat Tipo Station Wagon Cross доступен европейцам в версии Red, посвященной одноименной всемирной кампании, которая направлена на борьбу с эпидемиями. Особенности такого исполнения – красные корпуса наружных зеркал (сам кузов может быть не только этого цвета, но также черным, серебристым или белым), эмблемы с названием спецверсии на дверях и отделка кресел из материала, полученного путем переработки пластика, который извлекли из океана.

Fiat Tipo Station Wagon Cross Red
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Fiat Tipo Station Wagon Cross Red
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Fiat Tipo Station Wagon Cross Red
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Моторы такие же, как у остального семейства: бензиновая «турботройка» 1.0 (100 л.с.), турбодизели 1.3 (95 л.с.) и 1.6 (130 л.с.). Привод только передний.

В Италии Fiat Tipo Station Wagon Cross стоит от 25 950 евро, тогда как цена кросс-хэтча там начинается с отметки в 24 450 евро. Стандартные хэтчбек и универсал на родине марки стоят от 20 950 и от 22 450 евро соответственно (все цены указаны без учета акций).

Fiat Tipo Station Wagon Cross Red

До России Tipo так и не добрался, Fiat теперь вообще не продает у нас легковушки. Зато другие бренда концерна Stellantis готовят новые модели для российского рынка.

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