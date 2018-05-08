Накануне, 7 мая, в ходе инаугурации Владимира Путина публике впервые продемонстрировали лимузин, созданный в рамках проекта «Единая модульная платформа» (также известен как «Кортеж»). Разработчик – ФГУП НАМИ, при этом были привлечены и сторонние партнеры. Работы финансируются из федерального бюджета. Вчера же было объявлено название нового российского бренда, под которым будут выпускать этот автомобиль, – Aurus (от слов Aurum и Russia — «золото» и «Россия»). В линейку марки также войдут кроссовер, «стандартный» седан и минивэн. Две последние модели «засветились» в репортаже телеканала «Россия 24».

1 / 2 Минивэн Aurus Arsenal 2 / 2 Минивэн Aurus Arsenal

Автомобили Aurus получили имена в честь кремлевских башен: седан — это «Сенат» (у лимузина то же название), вэн – «Арсенал», а вседорожник – «Комендант». Ожидается, что все названия будут написаны латиницей: то есть, Senat, Arsenal и Komendant.

1 / 2 "Короткий" седан Aurus Senat 2 / 2 "Короткий" седан Aurus Senat

Дизайн «короткого» седана идентичен лимузину. Минивэн получил «фамильную» радиаторную решетку (которая, кстати, очень похожа на решетку Rolls-Royce), но при этом у MPV – иной передний бампер и более узкие фары.

По предварительным данным, как и лимузин, «стандартный» седан Aurus Senat и минивэн Aurus Arsenal оснащены гибридной установкой, в нее входят: 598-сильный бензиновый мотор V8 4.4 (разработан при поддержке Porsche), девятиступенчатый «автомат» российской компании КАТЕ и встроенный между ними электромотор. Привод – полный, с муфтой, отвечающей за подачу тяги на передние колеса.

1 / 2 Бронированный президентский лимузин Aurus Senat. Длина – 6 620 мм, ширина – 2 000 мм, высота – 1 695 мм, дорожный просвет – 200 мм. Фото: kremlin.ru 2 / 2 Бронированный президентский лимузин Aurus Senat. Длина – 6 620 мм, ширина – 2 000 мм, высота – 1 695 мм, дорожный просвет – 200 мм. Фото: kremlin.ru

Как ранее заявил исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, стартовая цена авто люксового российского бренда предположительно превысит 10 миллионов рублей. Правда, Мантуров не уточнил, о какой именно модели идет речь. Заказы на седан и лимузин могут начать принимать уже в этом году, минивэн и внедорожник, вероятно, выйдут на рынок позже. Кстати, продавать модели планируют не только в России, но и за рубежом. Более подробная информация о бренде Aurus появится в августе – марку представят в рамках Московского автосалона-2018.