Серийное производство электрокросса Audi e-tron стартовало в Брюсселе в начале текущего месяца, при этом сама модель пока еще не представлена – ее первый публичный показ пройдет 17 сентября в рамках специального мероприятия в Сан-Франциско. Интерес к своему новому «паркетнику» Audi подогревает с помощью тизеров – очередное изображение появилось на пресс-сайте бренда.

Товарный e-tron все еще спрятан под покрывалом, впрочем, ранее немцы уже не раз выкладывали в Сеть снимки тестовых прототипов модели. Судя по тем кадрам, серийный электрокар практически полностью сохранил внешний облик своего предшественника – одноименного концепта, дебютировавшего три года назад.

1 / 2 Предсерийный Audi e-tron 2 / 2 Предсерийный Audi e-tron

По предварительным данным, Audi e-tron оснащен двумя электродвигателями (по одному на каждой оси) и литий-ионной батареей ёмкостью 95 кВт*ч. Совокупная отдача – около 360 л.с., а в спортивном режиме мощность кратковременно может быть увеличена до 408 л.с. На одной зарядке «паркетник» проедет где-то 400 км (по циклу WLTP). Также в арсенале электрокара значится особая система рекуперации энергии, обеспечивающая до 30% запаса хода.

Как ранее заявили в Audi, «паркетник» стал первым серийным автомобилем в мире, получившем видеокамеры вместо наружных зеркал заднего вида: изображение выводится на OLED-дисплеи (на органических светодиодах), которые встроены в обшивку дверей. Для камер предусмотрено три режима: шоссе, поворот и парковка, управлять ими можно через мультимедиа-систему MMI.

1 / 3 Салон предсерийного Audi e-tron 2 / 3 Салон предсерийного Audi e-tron 3 / 3 Салон предсерийного Audi e-tron

Между тем накануне Lexus объявил, что именно его модель первой в мире обзавелась такими камерами – речь идет о седане ES, предназначенном для японского рынка. У «четырехдверки» экраны, на которые транслируется изображение, закрепили на стойках лобового стекла: выглядят они чужеродно, в отличие от Audi e-tron, дисплеи которого аккуратно вписаны в интерьер.

Седан Lexus ES с камерами должен появиться у японских дилеров в конце октября текущего года. На e-tron же предварительные заказы принимают еще с марта 2018-го, но дата старта «живых» продаж станет известна, видимо, лишь после презентации модели. Кстати, и для седана Lexus, и для электрокара Audi видеозеркала доступны в качестве опции, да и то их предложат лишь в тех странах, где они разрешены (например, в той же Японии). Вероятно, по-настоящему «первым в мире» будет считаться тот автомобиль, который быстрее доберется до покупателей.

1 / 3 Lexus ES с камерами вместо зеркал 2 / 3 Lexus ES с камерами вместо зеркал 3 / 3 Lexus ES с камерами вместо зеркал

Напомним, ранее свой электрический кроссовер представил другой премиум-бренд – в Стокгольме показали серийный «паркетник» Mercedes-Benz EQC. Эта модель поступит в продажу в следующем году, видеозеркала для нее пока не предусмотрены.