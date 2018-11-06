Серийный Lincoln Aviator нового поколения засветился в необычном видео

Товарная версия модели мало чем отличается от концепта, показанного в конце марта 2018 года в Нью-Йорке.

Предсерийный Lincoln Aviator дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке в конце марта 2018 года. Теперь же компания анонсировала место премьеры товарного кроссовера – машину покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется в конце ноября текущего года. В преддверии дебюта серийного SUV марка решила напомнить о модели, опубликовав необычный видеотизер.

В ролике показано, как симфонический оркестр записывает несколько мелодий, которые будут использованы для оповещения владельца Aviator: например, музыка заиграет, если дверь не закрылась или кто-то забыл пристегнуть ремень. В самом конце видео появляется изображение серийного внедорожника, судя по которому, товарный кроссовер будет отличаться от своего предвестника радиаторной решёткой – у неё другой рисунок.

Напомним, первый Aviator был рамным внедорожником, он продержался на конвейере с 2002 по 2005 годы, затем на смену ему пришли кроссоверы MKX и MKT. Кстати, «паркетники» ныне переименованы – MKX стал Nautilus, а MKT превратился в Aviator.

Новый Lincoln Aviator нам интересен тем, что он, как и модель первой генерации, является ближайшим «родственником» Ford Explorer.

В основе Lincoln Aviator’2020 новая платформа с основным задним приводом. Желающим получить машину с полным приводом придётся доплатить. Ожидается, что базовая версия получит битурбомотор V6 EcoBoost, характеристики двигателя пока не раскрываются. Также в линейке будет подзаряжаемый гибрид с таким же двигателем в составе силовой установки.

У автомобиля три ряда сидений, в списке оснащения – массажёр передних кресел, четырёхзонный климат-контроль, виртуальная приборная панель, беспроводная зарядка для смартфона, а также активная подвеска Suspension Preview: система с помощью камеры сканирует дорогу перед автомобилем и подстраивает подвеску под рельеф. Подобная технология применяется, например, в Mercedes-Benz S-Class и DS 7 Crossback.

Помимо этого в оснащение войдёт комплекс безопасности Co-Pilot360, который впервые был представлен на рестайлинговом американском седане Ford Fusion (в других странах он имеет название Mondeo). Комплекс включает в себя систему автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, мониторинг «слепых» зон и автоматическое переключение света фар, ассистента движения в полосе и адаптивный круиз-контроль.

Часть функций – открывать двери и заводить автомобиль – владелец нового Lincoln Aviator сможет выполнять с помощью смартфона. Для этого ему надо будет скачать специальное приложение.

Кстати, расширение модельного ряда Lincoln проводит на фоне падения продаж марки. Так, в США за январь-октябрь 2018 года было продано 82 854 автомобиля, этот результат на 9,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. На главном экспортном для бренда рынке – в Китае – Lincoln в плюсе, но прирост незначительный, всего 1,5% за январь-август текущего года.

В России марка Lincoln не представлена, планов вывести премиум-бренд на наш рынок у владельца – компании Ford – нет. А вот новый Ford Exlorer у нас обязательно появится, правда, сроки пока что неизвестны. Нынешнюю версию, согласно данным нашего каталога, в Москве, например, можно купить минимум за 2,6 млн рублей.