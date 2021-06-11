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  • Серийная версия прототипа Z Proto готова к дебюту: спорткар Nissan покажут до конца лета

Серийная версия прототипа Z Proto готова к дебюту: спорткар Nissan покажут до конца лета

11.06.2021 36 0 0

Презентация имиджевой новинки японского бренда пройдёт в Нью-Йорке (США) 17 августа текущего года.

 

Актуальный спорткар Nissan – 370Z – выпускают вот почти уже более двенадцати лет, в последний раз модель обновляли в 2012-ом. Нет ничего удивительного, что спрос на «двухдверку» постепенно снижается. Основным рынком для модели остаются Штаты: показатели здесь неуклонно снижаются с 2015 года, по итогам «ковидного» 2020-го американские дилеры сумели реализовать всего 1954 единицы (на 18% меньше, чем годом ранее), а по итогам первой четверти этого года клиенты купили всего 28 экземпляров. Судя по всему, такой скромный результат объясняется тем, что экземпляры предшественника уже распроданы.

Ещё в прошлом году стало известно о том, что у 370Z будет преемник. Новинку анонсировали в мае 2020-го: тогда японская компания опубликовала видеотизер с несколькими грядущими премьерами. А в сентябре прошла онлайн-презентация купе, но на тот момент была представлена не серийная модель, а концепт, который назвали Z Proto. Ранее мы отмечали, что товарная «двухдверка», вероятно, сохранит дизайн предвестника. Предполагалось, что вариант, который в итоге встанет на конвейер, получит имя 400Z, однако позднее появилась неподтверждённая пока информация о том, что на большинстве рынков модель будет называться просто «Z», а в Японии – Fairlady Z.

На фото: прототип Nissan Z Proto

Напомним, внешностью занималась японская команда Nissan под руководством шеф-дизайнера Альфонсо Альбайсы. При этом в экстерьере прототипа были различные отсылки к прежним Z-карам, в их числе силуэт и фары, относящиеся к самому первому Nissan 240Z (S30, он же Datsun, 1969-1978 годов), а вот корма с прямоугольными фонарями напоминает о Nissan 300ZX из 90-ых. Отметим, у Z Proto головная оптика светодиодная, обвес имеет вставки из карбона, а диаметр колёсных дисков – 19 дюймов.

Напомним, в марте текущего года в сети оказались неофициальные фотографии серийного купе. Тогда Kolesa.ru сообщал о том, что от прототипа представленный на снимках автомобиль отличается незначительно: так, у «двухдверки» была хромированная радиаторная решётка вместо чёрной, а на корме появился небольшой спойлер, создающий дополнительную прижимную силу.

На фото: салон прототипа Nissan Z Proto

Судя по тем же «слитым» в Сеть фото, салон остался почти таким же, как у прототипа, однако его лишили толстых контрастных швов на креслах. При этом от предвестника новинка получила «виртуальный» щиток приборов (диагональ – 12,3 дюйма), три дополнительных аналоговых прибора над центральной консолью, сенсорный экран мультимедийной системы и блок управления климатической установкой с так называемыми физическими «крутилками».

Неофициальные фото Nissan Z
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Неофициальные фото Nissan Z
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Неофициальные фото Nissan Z
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Под капотом у нового спорткара Nissan Z ожидается 3,0-литровый битурбомотор V6, которым оснащается Infiniti Q60. Предположительно у «двухдверки» его отдача составит 405 л.с. Стандартная версия будет идти в паре с шестиступенчатой «механикой», а варианты подороже получат автоматическую коробку передач с нефиксируемым селектором (по форме он напоминает компьютерную мышь). Привод – только задний.

Премьера серийной «двухдверки» Nissan пройдёт 17 августа в Нью-Йорке. По предварительным данным, в США стартовый ценник составит 34 995 долларов (эквивалентно примерно 2,52 млн рублей по текущему курсу).

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