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  • Серийный бюджетный кросс Tata: это Punch, и он попробует переманить покупателей у Suzuki Ignis

Серийный бюджетный кросс Tata: это Punch, и он попробует переманить покупателей у Suzuki Ignis

23.08.2021 422 0 0

На домашний рынок новый субкомпактный паркетник выйдет до конца текущего года. По неофициальным данным, модель будет доступна с двумя моторами на выбор, а вот привод наверняка только передний.

 

К появлению в своей линейке маленького кросса индийская Tata Motors начала готовить публику еще в 2019-м: тогда на местной выставке Auto Expo дебютировал концепт H2X. А в начале прошлого года компания представила другой шоу-кар – HBX, он был объявлен уже максимально приближенным к серийной версии. Затем было несколько порций шпионских фото – как в камуфляже, так и почти без него. Теперь же Tata сама раскрыла внешний облик товарного паркетника, одновременно назвав его имя. Выяснилось, что местные СМИ ошиблись в своих прогнозах: это вовсе не Hornbill и не Timero, а Punch.

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В основе модели лежит платформа ALFA (Agile Light Flexible Advanced) собственной разработки Таты, на той же «тележке» построен и хэтчбек Altroz. Габариты Punch пока неизвестны, впрочем, он вряд ли далеко ушел от HBX. Длина последнего равна 3840 мм, колесная база – 2450 мм.

Серийный кросс в целом сохранил дизайн предвестника, разве что упростили бамперы, с боков убрали рельефные накладки, плюс модель лишилась внедорожной резины. Особенности экстерьера Tata Punch – двухъярусная головная оптика, «квадратные» колесные арки, спрятанные сверху ручки задних дверей и фонари необычной формы. Кроме того, для паркетника предусмотрена двухцветная окраска кузова.

Салон серийной машины был засвечен на снимках папарацци, и внутри Punch тоже повторил концепт: кроссовер получил мультимедийную систему с торчащим из передней панели экраном, еще один дисплей встроен в «приборку» — рядом с аналоговыми шкалами. Индийские профильные медиа также надеются на то, что в список оборудования вошли климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль.

Ожидается, что Tata Punch предложат с трехцилиндровым бензиновым «атмосферником» 1.2 Revotron, который знаком по другим моделям компании (на Altroz, например, он выдает 86 л.с.). Индийцы также пишут, что паркетнику еще могли отрядить турбоверсию этого двигателя (110 л.с.). Punch прочат пятиступенчатую «механику» и роботизированную коробку, привод же наверняка только передний – на родине Таты полноприводные кроссоверы спросом не пользуются.

Концепт Tata HBX
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Концепт Tata HBX
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Концепт Tata HBX
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До местных дилеров новинка должна добраться уже в этом году. В Индии одним из главных конкурентов Tata Punch считается Maruti Suzuki Ignis, так что можно ориентироваться на его цену: за Игнис там сегодня просят минимум 495 320 рупий, что эквивалентно примерно 494 000 рублей по актуальному курсу.

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