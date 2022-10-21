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Серийный электроседан Toyota bZ3: официальное изображение и дата премьеры

21.10.2022 105 0 0

Новую «электричку» представят через несколько дней. Ну а интригует марка зря, ведь уже есть полноценные фото модели, вдобавок известны ее основные характеристики.

 

Предвестника «зеленого» седана вместе с десятком других концептов компания Toyota показала еще в конце 2021-го. А минувшим летом в базу китайского минпрома внесли снимки товарной машины, так что стало понятно, что именно Поднебесная и будет дебютным рынком для новинки. Тогда же рассекретили имя – bZ3. И вот теперь местное подразделение марки официально анонсировало электроседан: презентацию проведут вечером 24 октября.

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Напомним, в основе Toyota bZ3 лежит модульная платформа e-TNGA, на которой также построены электрический паркетник Toyota bZ4X и его близнец от Subaru. Длина электроседана равна 4725 мм, ширина – 1835 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2880 мм. По первому показателю bZ3 обогнал Toyota Corolla, а расстояние между осями у «электрички» даже больше, чем у Camry (но при этом Camry длиннее).

Фото: Autohome

Особенности внешности – диодная полоска во всю ширину передка (на самом деле, это три линии, они расположены в фарах и между оптикой), выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Фото интерьера минпром КНР не публиковал, зато за него это сделали шпионы. Главная «фишка» внутри – огромный вертикальный планшет мультимедийной системы, еще можно отметить придвинутый почти вплотную к лобовому стеклу экран «приборки».

У Toyota bZ3 задний привод, в Китае модель сертифицирована с электродвигателем мощностью 184 или 245 л.с. Емкость батареи все еще не раскрыта, при этом известно, что она литий-железо-фосфатного типа. К слову, мотор и аккумулятор – от «дочки» концерна BYD. Максимальная скорость электроседана – 160 км/ч.

Для Поднебесной новинку будут выпускать локально, производство наладят на заводе СП Тойоты и FAW.

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