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  • Camry завтрашнего дня: первые фотографии серийного электроседана Toyota bZ3

Camry завтрашнего дня: первые фотографии серийного электроседана Toyota bZ3

26.08.2022 274 0 1

В базе китайского министерства промышленности появились первые фотографии и информация о среднеразмерном электрическом седане Toyota bZ3: новинку предложат с двумя вариантами силовой установки.

 

Toyota анонсировала электрический седан в конце прошлого года вместе с дюжиной других электрических концептов, которые в ближайшие годы превратятся в серийные модели. Минувшей весной закамуфлированные прототипы седана были замечены на китайских дорогах, и вот теперь мы можем увидеть, как выглядит серийная версия без грима.

Серийный седан получил индекс bZ3, а не bZ5, как многие предполагали ранее. Напомним, что в первые две буквы у тойтовских «электричек» новой волны означают Beyond Zero (можно перевести как «после ноля» или «нулевой выхлоп»), а цифра — положение в модельной иерархии.

В основе bZ3 лежит модульная платформа e-TNGA, первыми носителями которой стали среднеразмерные близнецы-кроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Кроссоверам положен один электромотор на передней оси либо два электромотора (по одному на каждую ось) в полноприводных версиях, а Toyota bZ3 в приложении к китайскому рынку заявлена с единственным двигателем на задней оси (ведущие колёса соответственно задние), но с двумя вариантами максимальной мощности — 135 кВт (184 л.с.) либо 180 кВт (245 л.с.). На других рынках, возможно, будут и полноприводные версии.

Ёмкость батареи пока не указана, но известно, что она будет литий-железо-фосфатного типа, а поставлять батарею для китайской версии седана будет Fudi Industry — дочерняя компания BYD Auto. Максимальная скорость Toyota bZ3 ограничена на отметке 160 км/ч. Снаряженная масса 135-киловаттной версии — 1710 кг, 180-киловаттной — 1835 кг, полная масса — 2145 и 2260 кг соответственно. Заявленный размер колёсных дисков — 16 либо 18 дюймов.

Габаритная длина Toyota bZ3 — 4725 мм, ширина — 1835 мм, высота — 1475 мм, колёсная база — 2880 мм. Получается, что по колёсной базе Toyota bZ3 превосходит нынешнюю Camry (2820 мм), но уступает ей по длине (4885 мм), то есть является скорее электрическим аналогом канувшей в Лету модели Avensis, при этом простор в салоне благодаря электромобильной архитектуре будет на уровне Camry.

Фотографий салоне пока нет, но судя по майским неофициальным снимкам, там стоит ожидать большой вертикальный планшет на месте центральной консоли и двухэтажную «тумбу» между передними креслами. Руль на прототипах был круглый. Будет ли для bZ3 предложен опциональный штурвал, как для кроссовера Toyota bZ4X, пока неизвестно.

Концепт Toyota bZ SDN образца 2021 года
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Концепт Toyota bZ SDN образца 2021 года
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Концепт Toyota bZ SDN образца 2021 года
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Выход на рынок седана Toyota bZ3 ожидается только в следующем году, но официальная премьера может состояться и раньше. Китайская версия будет производиться на одном из заводов совместного предприятия FAW Toyota.

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