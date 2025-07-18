Шестой этап ралли «Шёлковый путь – 2025»: скоростной и сложный маршрут к Баянхонгору

17 июля караван гонки двинулся в сторону Баянхонгора. Недалеко от Улан-Батора был дан старт шестого спецучастка, который включал 386 километров по камням и сухим руслам рек, и рельеф трассы был достаточно сложный. После финиша спортсменов ждал длительный лиазон, увеличивший общий маршрут дня до 650 километров. Организаторы обещали, что этап будет одним из самых быстрых и сложных, и не обманули. Уже со старта трасса показала свой непростой характер.

Первым на старт СУ6 вышел лидер грузового зачёта Сергей Вязович из команды MAZ-SPORTauto. Далее, согласно генеральной ведомости, спортсмены один за другим покидали стартовую зону. Первые потери пелотон понёс уже в начале спецучастка: на 11-м километре перевернулся автомобиль Андрея Новикова, выступающего в зачёте Т3. Экипаж не пострадал, но автомобиль остался ждать эвакуации на трассе.



В зачёте грузовиков развернулась напряжённая борьба: пилоты команды «КАМАЗ-мастер» атаковали, пытаясь отыграть время у белорусского экипажа. Хотя Сергей Вязович из MAZ-SPORTauto финишировал первым, по итогам СУ6 он занял лишь пятое место. Лучшее время показал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова, преодолевший 385 км СУ6 за 3 часа 17 минут 22 секунды со средней скоростью 117,1 км/ч. Антон Шибалов на газодизельном грузовике также выступил отлично и сократил разрыв с Вязовичем до 30 секунд. Эдуард Николаев также сократил отставание: несмотря на повреждённую подвеску, он отыграл у Шибалова 1 минуту 44 секунды, а у Вязовича – 3 минуты 12 секунд, приблизившись к лидеру в классификации Т5.

Среди внедорожников (Т1) первым финишировал Павел Андреев, лидер общего зачёта, увеличивший отрыв от Андрея Рудского («НГ-Энерго») до 30 минут. Александр Семёнов и Дмитрий Охотников («ГАЗ Рейд Спорт») показали третье время, а вот их сокомандникам Алексею Игнатову и Евгению Павлову не повезло: досадная поломка отняла полтора часа. Тем не менее экипаж добрался до финиша, и у механиков есть время на устранение неполадок.



Классный скоростной этап, мне понравился. По навигации никаких вопросов и проблем не возникало. Ямки, хорошие прямики. Если бы машинка позволяла, можно было бы и 170 км/ч ехать, но моторчик не такой сильный. Видели на трассе Алексея Игнатова – у ребят что-то с задним мостом, они стояли и ремонтировались. Александр Семёнов пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» (экипаж №203)

Сегодня не наш день – сломался задний мост. Пришлось останавливаться и ремонтировать его. Часа полтора мы на это потратили и дальше ехали уже на не совсем исправной машине, но до финиша добрались – это радует. Алексей Игнатов пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» (экипаж №201)

В зачёте Т3 первым финишировал Дмитрий Черкесов, опередив брата Алексея и действующего чемпиона Романа Русинова, хотя в генеральной классификации по-прежнему лидирует Алексей Черкесов с преимуществом в 25 минут.

​

Мы сегодня очень удачно проехали – колёса целые, нигде не ошиблись. Были небольшие помарки, но они не повлияют на результат. Ехали вдвоём с Рудским, он перед финишем не заметил «яму 3» и упал туда, но наша помощь ему не потребовалась. Интересный спецучасток – пыль, камни, скорость высокая. Самое главное было – довести машину до финиша. Дмитрий Черкесов

Максатмырат Данатаров, лидер зачёта Т2, увеличил своё преимущество над Мерданом Тойлыевым до 15 минут 50 секунд.



​

Хороший спецучасток! Есть скоростные места, есть ямы и кочки. В некоторых каменистых местах приходилось сбрасывать скорость, чтобы поберечь машину, ведь на ней ещё в 2012 году в ралли «Шёлковый путь» участвовал мой отец. Максатмырат Данатаров Федерация автомобильного спорта Туркменистана

В категории Open лучший результат показал Михаил Митяев («LADA Sport Авто Финанс»), опередивший текущего лидера зачёта Анатолия Кузнецова на 3 минуты 7 секунд. Амартувшин Хасагхуу финишировал третьим, отметив, что на трассе у него были проблемы с резиной.

​

Сегодня очень много камней, но нам удалось не пробить ни одного колеса. Есть небольшие недочёты – километров за 120 до финиша из-за большой высоты машина выдала ошибку, и мы уже не могли развивать максимальную мощность. Но в целом день сложился хорошо. Анатолий Кузнецов

Грузовые экипажи «ГАЗ Рейд Спорт» финишировали без серьёзных проблем, хотя и столкнулись с небольшими трудностями в навигации.

Понимая, что впереди почти 400 километров, мы готовились к худшему. Но спецучасток оказался интересным и скоростным. Очень хорошо прописана трасса, организаторы просто молодцы. Вчерашний день и сегодняшний прописаны просто идеально, поэтому и ехалось легко. Машина не подвела, сами ошибок не допускали, всё хорошо. Михаил Шкляев руководитель грузового подразделениям ГАЗ Рейд Спорт (экипаж №312)

День интересный, но сложный. Для штурмана – шикарный. Много было моментов, когда просто нужно было ехать курсом. В одном месте даже заблудились, выехали немножко не туда, но сразу нашлись. А вообще шикарно, очень понравилось! Владимир Моисеев пилот команды ГАЗ Рейд Спорт (экипаж №314)

18 июля участников ждёт сложный марафонский этап. Технички и механики останутся в Баянхонгоре, а экипажи отправятся на Алтай без привычной поддержки. 300-километровый спецучасток пройдёт через каменную пустыню Гоби, холмы и сухие русла рек. Высота над уровнем моря составит 1300-1850 метров, где разреженный воздух создаст дополнительную нагрузку на двигатели. Вечером спортсмены будут самостоятельно обслуживать свои автомобили, к тому же на девятый день гонки экипажей ждут пески Завхана, поэтому надо сохранить технику, чтобы справиться с марафонским этапом.

Партнёрский материал